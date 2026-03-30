Q-ELECTRIC

Η GM κατοχύρωσε πατέντα για φόρτιση  «γαϊτανάκι» πολλών EV από έναν φορτιστή

ΔΕΥΤΕΡΑ | 30.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η αμερικανική εταιρεία εξετάζει ένα σύστημα που μπορεί να μειώσει τις ουρές στους φορτιστές, επιτρέποντας σε περισσότερα αυτοκίνητα να φορτίζουν ταυτόχρονα από τον ίδιο σταθμό

Η δημόσια φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων βελτιώνεται συνεχώς, με όλο και περισσότερους σταθμούς ταχείας φόρτισης να εγκαθίστανται. Παρ’ όλα αυτά, σε χώρες όπου η ηλεκτροκίνηση είναι διαδεδομένη, το πρόβλημα της αναμονής είναι υπαρκτό.

Αποτελεί επίσης και ένα από τους βάσιμους προβληματισμούς όσων σχεδιάζουν να κάνουν τον βήμα στα ηλεκτρικά, σε χώρες όπου  αυτός ο τύπος οχημάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά : «και αν σε λίγο καιρό περιμένω στην ουρά για φορτίσω;»

Το γραφείο ευρεσιτεχνιών και κατοχυρώσεων των ΗΠΑ λοιπόν,  αποκάλυψε μια  νέα ιδέα της General Motors, που στοχεύει ακριβώς σε αυτό, δηλαδή τη μείωση των χρόνων αναμονής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας φορτιστής για περισσότερα αυτοκίνητα

Η πατέντα της GM περιγράφει ένα σύστημα όπου ένας βασικός D  ταχυφορτιστής συνδέεται με πολλαπλά σημεία χαμηλότερης ισχύος, τα οποία λειτουργούν σαν «ενδιάμεσοι κόμβοι». Αυτά τα σημεία (LPAP) συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένη διάταξη και μπορούν να τροφοδοτούν περισσότερα από ένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταυτόχρονα.

Στην πράξη, ένας μόνο ταχυφορτιστής θα μπορούσε να φορτίζει δύο ή και περισσότερα EV, αυξάνοντας ουσιαστικά τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης χωρίς την ανάγκη για επιπλέον πλήρεις σταθμούς.

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας

Κάθε κόμβος διαθέτει τρεις συνδέσεις: μία προς τον κύριο φορτιστή (ή τον προηγούμενο κόμβο), μία προς το αυτοκίνητο και μία προς τον επόμενο κόμβο. Παράλληλα, ενσωματώνει ελεγκτές που επικοινωνούν τόσο με το όχημα όσο και με τον κεντρικό φορτιστή.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να «διαβάζει» την κατάσταση κάθε μπαταρίας (ποσοστό φόρτισης, τάση κ.λπ.) και να κατανέμει δυναμικά την ισχύ. Για παράδειγμα, μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε ένα αυτοκίνητο που είναι σχεδόν άδειο ή να επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική ώστε να φορτιστούν όλα τα οχήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ρεαλιστικά σενάρια χρήσης

Σήμερα, οι πιο ισχυροί δημόσιοι ταχυφορτιστές φτάνουν έως και τα 400 kW, αν και τα 150 kW παραμένουν το standard ισχύος. Με βάση τη λογική της GM, ένας φορτιστής 350 kW θα μπορούσε θεωρητικά να εξυπηρετεί δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα, προσφέροντας περίπου 150 kW στο καθένα.

Για πολλούς οδηγούς, μια τέτοια λύση θα ήταν σαφώς προτιμότερη από το να περιμένουν σε ουρά για έναν φορτιστή πλήρους ισχύος.

Τι κρατάμε

  • Η GM εξετάζει φόρτιση πολλών EV από έναν φορτιστή
  • Χρήση «daisy chain» για σύνδεση πολλαπλών σημείων
  • Δυναμική κατανομή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες
  • Πιθανή μείωση χρόνων αναμονής στους σταθμούς
  • Ρεαλιστικό σενάριο: 2 αυτοκίνητα σε έναν φορτιστή 350 kW
#ηλεκτρικά#ταχυφορτιστές#Φόρτιση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

kinoumai-ilektrika-3-xekinisan-oi-aitiseis-analytikos-odigos-770122

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.08.2025

Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Αναλυτικός οδηγός
neo-programma-kinoumai-ilektrika-analytika-osa-prepei-na-xereis-leptomereies-oroi-posa-kai-paradeigmata-769903

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.08.2025

Νέο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρεις – Λεπτομέρειες, όροι, ποσά και παραδείγματα
ena-megalo-pleonektima-ton-ilektrikon-krithike-epikindyno-stin-kina-apagorefsi-apo-to-2027-767501

Q-ELECTRIC

14.07.2025

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ηλεκτρικών κρίθηκε επικίνδυνο στην Κίνα – Απαγόρευση από το 2027
to-mellon-ton-ilektrikon-supercars-meteora-vimata-755680

Q-ELECTRIC

05.04.2025

Tο μέλλον των ηλεκτρικών supercars; Μετέωρα βήματα…
to-ilektriko-volkswagen-me-timi-kato-apo-ta-20-000-evro-echei-tin-chari-alla-ochi-akoma-to-onoma-752489

Q-ELECTRIC

30.03.2026

Tο ηλεκτρικό Volkswagen με τιμή κάτω από τα 20.000 ευρώ έχει την χάρη αλλά οχι -ακόμα- το όνομα
epanastasi-i-lexus-parousiazei-to-eikoniko-cheirokinito-kivotio-gia-ilektrika-797684

Q-ELECTRIC

27.03.2026

Επανάσταση: Η Lexus παρουσιάζει το εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

