Η GM κατοχύρωσε πατέντα για φόρτιση  «γαϊτανάκι» πολλών EV από έναν φορτιστή

Η αμερικανική εταιρεία εξετάζει ένα σύστημα που μπορεί να μειώσει τις ουρές στους φορτιστές, επιτρέποντας σε περισσότερα αυτοκίνητα να φορτίζουν ταυτόχρονα από τον ίδιο σταθμό

Η δημόσια φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων βελτιώνεται συνεχώς, με όλο και περισσότερους σταθμούς ταχείας φόρτισης να εγκαθίστανται. Παρ’ όλα αυτά, σε χώρες όπου η ηλεκτροκίνηση είναι διαδεδομένη, το πρόβλημα της αναμονής είναι υπαρκτό.

Αποτελεί επίσης και ένα από τους βάσιμους προβληματισμούς όσων σχεδιάζουν να κάνουν τον βήμα στα ηλεκτρικά, σε χώρες όπου αυτός ο τύπος οχημάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά : «και αν σε λίγο καιρό περιμένω στην ουρά για φορτίσω;»

Το γραφείο ευρεσιτεχνιών και κατοχυρώσεων των ΗΠΑ λοιπόν, αποκάλυψε μια νέα ιδέα της General Motors, που στοχεύει ακριβώς σε αυτό, δηλαδή τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Ένας φορτιστής για περισσότερα αυτοκίνητα

Η πατέντα της GM περιγράφει ένα σύστημα όπου ένας βασικός D ταχυφορτιστής συνδέεται με πολλαπλά σημεία χαμηλότερης ισχύος, τα οποία λειτουργούν σαν «ενδιάμεσοι κόμβοι». Αυτά τα σημεία (LPAP) συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένη διάταξη και μπορούν να τροφοδοτούν περισσότερα από ένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταυτόχρονα.

Στην πράξη, ένας μόνο ταχυφορτιστής θα μπορούσε να φορτίζει δύο ή και περισσότερα EV, αυξάνοντας ουσιαστικά τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης χωρίς την ανάγκη για επιπλέον πλήρεις σταθμούς.

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας

Κάθε κόμβος διαθέτει τρεις συνδέσεις: μία προς τον κύριο φορτιστή (ή τον προηγούμενο κόμβο), μία προς το αυτοκίνητο και μία προς τον επόμενο κόμβο. Παράλληλα, ενσωματώνει ελεγκτές που επικοινωνούν τόσο με το όχημα όσο και με τον κεντρικό φορτιστή.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να «διαβάζει» την κατάσταση κάθε μπαταρίας (ποσοστό φόρτισης, τάση κ.λπ.) και να κατανέμει δυναμικά την ισχύ. Για παράδειγμα, μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε ένα αυτοκίνητο που είναι σχεδόν άδειο ή να επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική ώστε να φορτιστούν όλα τα οχήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ρεαλιστικά σενάρια χρήσης

Σήμερα, οι πιο ισχυροί δημόσιοι ταχυφορτιστές φτάνουν έως και τα 400 kW, αν και τα 150 kW παραμένουν το standard ισχύος. Με βάση τη λογική της GM, ένας φορτιστής 350 kW θα μπορούσε θεωρητικά να εξυπηρετεί δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα, προσφέροντας περίπου 150 kW στο καθένα.

Για πολλούς οδηγούς, μια τέτοια λύση θα ήταν σαφώς προτιμότερη από το να περιμένουν σε ουρά για έναν φορτιστή πλήρους ισχύος.

Τι κρατάμε