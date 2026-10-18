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Q-ELECTRIC

Η κινέζικη BMW i3 ταπείνωσε τα diesel – 1.213 km με μία φόρτιση

ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.10.2026
Autotypos Team
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Η νέα τεχνολογία μπαταριών της BMW China θα τροφοδοτήσει τα επερχόμενα μοντέλα της γερμανικής μάρκας, με αρχή τις νέες iX3 και i3

Η νέα τεχνολογία μπαταριών έκτης γενιάς της BMW China μπήκε σε μαζική παραγωγή στη βάση παραγωγής της Σενγιάνγκ στις 15 Οκτωβρίου. Η επέκταση, ύψους 10 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,3 δισ. ευρώ), καλύπτει εγκατάσταση 240.000 τετραγωνικών μέτρων – πέντε φορές μεγαλύτερη από το υφιστάμενο αποτύπωμα παραγωγής μπαταριών της BMW στην περιοχή.

Η νέα τεχνολογία μπαταριών θα τροφοδοτήσει τα επερχόμενα μοντέλα Neue Klasse της BMW, με τις iX3 και i3 να αποτελούν τους πρώτους αποδέκτες. Για να δείξει τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας, η BMW παρουσίασε την i3 50L, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν σχεδιασμένο ειδικά για την κινεζική αγορά, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια δοκιμασία μεγάλης απόστασης με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

1.213 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Κατά τη δοκιμή, η BMW i3 50L κάλυψε 1.213 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και έφτασε στον προορισμό της με 1% υπόλοιπο μπαταρίας. Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε ποσοστό επίτευξης αυτονομίας 118% σε σχέση με τα επίσημα νούμερα, θέτοντας νέο ρεκόρ οδικής δοκιμής μεγάλης απόστασης για τη μάρκα. Το όχημα διατήρησε εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 8,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διαδρομή, που περιλάμβανε μείγμα αυτοκινητόδρομου, εθνικής οδού και αστικών συνθηκών οδήγησης.

Το δοκιμαστικό όχημα, βασισμένο στην εγγενή ηλεκτρική πλατφόρμα Neue Klasse, είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 113,4 kWh και αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 800V. Το σύστημα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση έως 400 kW, ικανή να προσθέσει 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά. Ενώ η δοκιμή αφορούσε την πισωκίνητη έκδοση, η γκάμα της BMW i3 θα περιλαμβάνει και τετρακίνητη έκδοση δύο κινητήρων, με μέγιστη ισχύ 463 ίππων και μέγιστη ροπή 645 Nm.

Παραγωγή και λανσάρισμα στην Κίνα

Ο Πρόεδρος του BMW Group, Dr Oliver Zipse, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στην κινεζική αγορά κατά την τελετή παρουσίασης, δηλώνοντας ότι το ποσοστό των μοντέλων BMW που παράγονται τοπικά στην Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει το 95% έως το 2030. Οι προπαραγγελίες για τη νέα BMW iX3 ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2026, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται να αρχίσουν τον Νοέμβριο, ενώ η i3 έχει προγραμματιστεί για παραγωγή και λανσάρισμα στην αγορά από την BMW Brilliance στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

H BMW i3 που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή πιθανότατα χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία με την iX3. Η έκδοση 50L της νέας BMW iX3 χρησιμοποιεί στοιχεία της EVE Energy, ενώ οι άλλες εκδόσεις χρησιμοποιούν της CATL.

Πηγή: Carnewschina

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Tags
#BMW#BMW i3#BMW iX3#BMW Neue Klasse#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα
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