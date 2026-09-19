Η Lidl έβγαλε στους δρόμους το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό χωρίς καμπίνα και οδηγό

Ένα ηλεκτρικό φορτηγό χωρίς καμπίνα, τιμόνι ή οδηγό ξεκίνησε να μεταφέρει καθημερινά προϊόντα της Lidl σε δημόσιο δρόμο στη Γερμανία.

Η αυτόνομη οδήγηση περνά σταδιακά από τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις στην πραγματική καθημερινότητα. Η Lidl έθεσε σε κανονική λειτουργία ένα πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό φορτηγό, το οποίο μεταφέρει εμπορεύματα χωρίς να υπάρχει οδηγός ή χειριστής ασφαλείας μέσα στο όχημα. Το φορτηγό έχει αναπτυχθεί από τη σουηδική εταιρεία Einride και λειτουργεί σε δημόσιο δρόμο στην περιοχή Edermünde της Γερμανίας. Δεν διαθέτει συμβατική καμπίνα, τιμόνι, πεντάλ ή κάθισμα οδηγού, καθώς έχει σχεδιαστεί εξαρχής αποκλειστικά για αυτόνομες εμπορευματικές μεταφορές.

Κανονικές μεταφορές προϊόντων, όχι απλή επίδειξη

Το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος είναι ότι δεν πρόκειται για ένα πρωτότυπο που κινείται σε κλειστή πίστα ή μέσα σε περιφραγμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το αυτόνομο φορτηγό πραγματοποιεί καθημερινές εμπορικές διαδρομές, μεταφέροντας προϊόντα μεταξύ αποθήκης, κέντρου διανομής και καταστήματος Lidl. Κινείται σε δημόσιο δρόμο, μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα, στο πλαίσιο της πραγματικής εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας. Η λειτουργία του έχει εγκριθεί από τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών KBA. Πρόκειται για την πρώτη άδεια αυτού του τύπου που χορηγείται στη Γερμανία για φορτηγό χωρίς καμπίνα και χωρίς άνθρωπο στο εσωτερικό του.

Αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4

Το φορτηγό της Einride διαθέτει σύστημα αυτόνομης οδήγησης SAE Level 4. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδρομή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εφόσον κινείται μέσα στη συγκεκριμένη, προκαθορισμένη περιοχή λειτουργίας. Δεν μπορεί να ταξιδέψει αυτόνομα οπουδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες διαδρομές, ταχύτητες, οδικό δίκτυο και επιχειρησιακά σενάρια. Εάν βρεθεί έξω από αυτά τα όρια, το όχημα δεν συνεχίζει απλώς σαν ένα συμβατικό φορτηγό. Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο Level 4 και στην πλήρη αυτονομία Level 5. Στη δεύτερη περίπτωση, ένα όχημα θα μπορούσε θεωρητικά να κινηθεί παντού και κάτω από όλες τις συνθήκες χωρίς οδηγό. Τέτοια τεχνολογία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε εμπορική κλίμακα.

Χωρίς οδηγό και χωρίς χειριστή ασφαλείας

Σε αρκετές δοκιμές αυτόνομων οχημάτων υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα στην καμπίνα, έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο εάν το σύστημα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Στην περίπτωση της Lidl, όμως, δεν υπάρχει οδηγός ούτε χειριστής ασφαλείας πάνω στο φορτηγό. Η επίβλεψη γίνεται απομακρυσμένα, μέσω του συστήματος ελέγχου της Einride. Ο απομακρυσμένος χειριστής δεν οδηγεί συνεχώς το όχημα σαν τηλεκατευθυνόμενο φορτηγό. Παρακολουθεί τη λειτουργία του και μπορεί να παρέμβει όταν παρουσιαστεί απρόβλεπτη κατάσταση ή όταν το σύστημα χρειάζεται ανθρώπινη καθοδήγηση. Η απουσία καμπίνας επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση των διαστάσεων του οχήματος, ενώ μειώνει εξαρτήματα, βάρος και κόστος που σχετίζονται αποκλειστικά με τον οδηγό. Παράλληλα, όμως, αυξάνει δραστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στο όχημα για να αντιδράσει άμεσα.

Γιατί τα φορτηγά προηγούνται των αυτοκινήτων

Οι εμπορευματικές μεταφορές θεωρούνται μία από τις καταλληλότερες εφαρμογές για την αυτόνομη οδήγηση. Τα φορτηγά κινούνται συχνά σε σταθερές διαδρομές, μεταξύ αποθηκών, εργοστασίων, λιμανιών και κέντρων διανομής. Το πρόγραμμα λειτουργίας τους είναι προβλέψιμο, οι στάσεις προκαθορισμένες και οι διαδρομές μπορούν να χαρτογραφηθούν με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να περιορίσουν το λειτουργικό πεδίο του αυτόνομου συστήματος και να ελέγξουν περισσότερες μεταβλητές. Παράλληλα, οι εταιρείες logistics αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ένα αυτόνομο φορτηγό μπορεί να αναλάβει επαναλαμβανόμενες διαδρομές μικρών αποστάσεων, αφήνοντας τους οδηγούς να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες μεταφορές.

Η διαδρομή παραμένει περιορισμένη

Παρά τη σημασία της εξέλιξης, το πρόγραμμα δεν ισοδυναμεί με ελεύθερη κυκλοφορία αυτόνομων φορτηγών σε ολόκληρη τη Γερμανία. Η αρχική διαδρομή είναι μικρή, προσεκτικά χαρτογραφημένη και συνδέει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της Lidl. Το όχημα λειτουργεί μέσα σε αυστηρά καθορισμένο επιχειρησιακό περιβάλλον και υπό συνεχή ψηφιακή επιτήρηση. Η Einride και η Lidl σχεδιάζουν να επεκτείνουν σταδιακά τη διαδρομή, δημιουργώντας ένα δίκτυο με περισσότερες στάσεις. Παράλληλα εξετάζεται η χρήση της τεχνολογίας και από άλλες εταιρείες του Schwarz Group, στον οποίο ανήκουν Lidl και Kaufland.

Η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα

Το τεχνολογικό επίτευγμα είναι σημαντικό, αλλά η πραγματική επιτυχία θα κριθεί από την αξιοπιστία, το κόστος και τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος. Ένα αυτόνομο φορτηγό πρέπει να λειτουργεί καθημερινά σε βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη κυκλοφορία και απρόβλεπτες καταστάσεις. Πρέπει επίσης να προσφέρει οικονομικό όφελος, χωρίς να απαιτεί υπερβολικά ακριβή υποδομή και μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων χειριστών. Η Lidl και η Einride δεν απέδειξαν ακόμη ότι τα φορτηγά χωρίς οδηγό μπορούν να αντικαταστήσουν σε μεγάλη κλίμακα τις συμβατικές μεταφορές. Απέδειξαν, όμως, κάτι εξίσου σημαντικό: ένα ηλεκτρικό φορτηγό χωρίς καμπίνα και χωρίς άνθρωπο μπορεί πλέον να λάβει άδεια και να πραγματοποιεί πραγματικές παραδόσεις σε δημόσιο ευρωπαϊκό δρόμο.