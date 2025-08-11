Η μάρκα που έχει πουλήσει 271.793 αυτοκίνητα μέσα στο 2025 – Είδε αύξηση 149%

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σημείωσε ιστορικό ρεκόρ επιδόσεων και έγινε η νούμερο ένα νέα μάρκα NEV (New Energy Vehicle) στην Κίνα

Σήμερα το πρωί, η Leapmotor γιόρτασε την επίσημη ονοματοδοσία και παράδοση του νέου πλοίου του Ομίλου Grimaldi, με το όνομα Grande Tianjin. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την απαρχή μιας βαθύτερης στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Leapmotor και τον Όμιλο Grimaldi.

Σε λίγες ημέρες, το Grande Tianjin θα αναχωρήσει από τη Σαγκάη με προορισμό την Ευρώπη, μεταφέροντας το πρώτο της φορτίο: περισσότερα από 2.500 ολοκαίνουργια ηλεκτρικά οχήματα Leapmotor.

«Η καινοτομία της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα ταξιδεύει στον κόσμο, και η Leapmotor είναι περήφανη που ηγείται αυτής της πορείας», δήλωσε ο Tianshu Xin, Διευθύνων Σύμβουλος της Leapmotor International. «Σήμερα, χάρη σε ισχυρούς συνεργάτες όπως ο Grimaldi, έχουμε παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, με πάνω από 1.500 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης παγκοσμίως, και με σωρευτικές παραδόσεις που ξεπερνούν τις 800.000 έξυπνες EV μονάδες».

Ο Όμιλος Grimaldi αποτελεί συνεργάτη logistics της Leapmotor από το 2022, προσφέροντας μηνιαία μεταφορική δυνατότητα 22.500 CEU (Car Equivalent Units) για ασφαλή διακίνηση οχημάτων από την Ασία προς την Ευρώπη.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, η Leapmotor σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, με συνολικές πωλήσεις εντός και εκτός Κίνας να φτάνουν τις 271.793 μονάδες — αύξηση 149% σε ετήσια βάση — κατακτώντας τη θέση της νούμερο ένα νέας μάρκας NEV (New Energy Vehicle) στην Κίνα.

Η γκάμα της Leapmotor διευρύνεται ραγδαία: μετά την κυκλοφορία του 100% ηλεκτρικού αστικού μοντέλου Τ03 (κατηγορία A), των C10 BEV και των SUV D-segment με τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας, η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο του 2025 το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της Σειράς B – το νέο B10.

Το B10, ένα κομψό και δυναμικό ηλεκτρικό SUV κατηγορίας C, σχεδιάστηκε για να συνδυάζει την αισθητική με την προηγμένη τεχνολογία. Χτισμένο πάνω στην προηγμένη αρχιτεκτονική LEAP3.5, απευθύνεται σε οδηγούς που δίνουν έμφαση στον σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα. Διαθέτει 17 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ένα έξυπνο cockpit που εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταριών, με αυτονομία έως και 361 χλμ. και 434 χλμ. αντίστοιχα, ενώ η γρήγορη φόρτιση εξασφαλίζει ευκολία και ταχύτητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

