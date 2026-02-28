Η μάρκα που έβαλε τα γυαλιά στην Tesla – Μπορεί να αλλάξει 176.000 μπαταρίες σε μία μέρα

Πήρε την ιδέα από την Tesla και την εξέλιξε σε ένα τεράστιο δίκτυο που κάνει την αλλαγή μπαταρίας γρηγορότερη από το γέμισμα σε βενζινάδικο

Πως θα σου φαινόταν αντί να φορτίζεις την μπαταρία του ηλεκτρικού σου αυτοκινήτου για ώρες, απλά να το πας κάπου που μπορούν να στην αντικαταστήσουν με μια γεμάτη μέσα σε λίγα λεπτά; Αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα με την οποία «φλέρταρε» η Tesla το μακρινό πια 2013, αλλά τελικά την άφησε στο… ράφι.

Εκεί φαίνεται πως την βρήκε η NIO, με την κινέζικη μάρκα να χτίζει μεθοδικά ένα υπερσύγχρονο δίκτυο που μπορεί να αλλάξει μπαταρία σε κάτω από δυόμιση λεπτά, δηλαδή περίπου όσο χρειάζεσαι για να γεμίσεις το ντεπόζιτο ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το μεγαλύτερο δίκτυο αλλαγής μπαταριών στον κόσμο

Ξεκινώντας από κάτι που τελικά αποφάσισε να μην εμπορευματοποιήσει η Tesla, η NIO πήρε την ιδέα και έχτισε μεθοδικά γύρω της το μεγαλύτερο δίκτυο αλλαγής μπαταριών EV στον κόσμο. Τα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά, με το δίκτυο – το οποίο βρίσκεται στην παρούσα φάση στην 4η γενιά του – ήταν υπεύθυνο για 175.976 αλλαγές μπαταριών στην Κίνα.

Περισσότερες από 175.000 αλλαγές μπαταριών, όχι από την αρχή της λειτουργίας του, όχι σε έναν χρόνο, ούτε σε έναν μήνα αλλά… σε μία ημέρα!!! Το εν λόγω ρεκόρ σημειώθηκε την δεύτερη ημέρα της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, η οποία αποτελεί την πιο hot περίοδο για ταξίδια στην Κίνα.

Μέχρι και 480 αλλαγές μπαταριών την ημέρα

Στην ασιατική χώρα αυτή τη στιγμή λειτουργούν περισσότεροι από 8.600 σταθμοί φόρτισης και αλλαγής μπαταριών, με το δίκτυο της NIO να εκτείνεται σε περισσότερες από 550 πόλεις, ενώ σταθμοί έχουν μπει και σε κομβικά σημεία των αυτοκινητόδρομων που συνδέουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η τελευταία γενιά των σταθμών αλλαγής μπαταριών λειτουργεί από το 2024, με τους εν λόγω σταθμούς να μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 480 αλλαγές την ημέρα.

Η όλη διαδικασία αλλαγής μπαταρίας γίνεται αυτόματα και διαρκεί 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, δηλαδή πάνω-κάτω όσο χρειάζεσαι για να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου βενζίνη ή ακόμα και λιγότερο, εξυπηρετώντας – μέχρι στιγμής – μόνο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της NIO, αλλά όχι για πολύ ακόμα.

Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με τις Geely, Chery, FAW, GAC και Changan, κάνοντας το δίκτυό της διαθέσιμο σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς αυτοκινήτων της Κίνας. Παράλληλα, η NIO έχει ήδη ξεκινήσει να φέρνει τους σταθμούς της και στην Ευρώπη.

