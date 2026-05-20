Η Mercedes-AMG έβγαλε ηλεκτρικό με ταχύτητες και η Hyundai τώρα ετοιμάζει ηλεκτρικό με χειροκίνητο κιβώτιο

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες θέλουν να επαναφέρουν λίγη απ’ τη χαμένη μαγεία των «παραδοσιακών» αυτοκινήτων στα ηλεκτρικά, με Mercedes-AMG και Hyundai να πρωταγωνιστούν

Η Hyundai συνεχίζει να πειραματίζεται με τρόπους να κάνει πιο «ανθρώπινη» και συναρπαστική την οδήγηση των ηλεκτρικών της μοντέλων. Η κορεάτικη μάρκα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα εντελώς νέο σύστημα επιλογέα ταχυτήτων shift-by-wire, το οποίο μπορεί να λειτουργεί είτε ως συμβατικό αυτόματο, είτε να προσομοιώνει πλήρως ένα χειροκίνητο κιβώτιο με συμπλέκτη.

Η εν λόγω κίνηση δεν μπορούσε να μη μας θυμίσει την τακτική που ακολουθεί πλέον, μεταξύ άλλων, και η Mercedes-AMG με τη νέα GT 4-Door Coupé, η οποία εκτός από fake ήχο V8 κινητήρα έχει και προσομοίωση ταχυτήτων.

Σα να οδηγείς χειροκίνητο – Μπορεί και όχι

Το νέο σύστημα, ο ηλεκτροκινητήρες δεν έχει καμία μηχανική σύνδεση με το κιβώτιο ταχυτήτων (άλλωστε στα ηλεκτρικά δεν υπάρχει παραδοσιακό κιβώτιο), αλλά χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά και λογισμικό για να δώσει στον οδηγό την αίσθηση που ζητάει. Στη λειτουργία «Αυτόματο» υπάρχουν οι συνηθισμένες θέσεις Drive, Reverse και Neutral.

Όταν όμως ο οδηγός πατήσει τον συμπλέκτη που διαθέτει ο επιλογέας, ενεργοποιείται η χειροκίνητη λειτουργία με πολλαπλές «πύλες» (gates), όπως σε ένα πραγματικό μηχανικό κιβώτιο. Μάλιστα, υπάρχει και θέση «neutral» ανάμεσα στις ταχύτητες.

Αυτή η τεχνολογία έρχεται ως φυσική εξέλιξη των ψηφιακών προσομοιώσεων που πρωτοπαρουσίασε το Ioniq 5 N, με τους ψεύτικους ήχους κινητήρα, τις εικονικές αλλαγές ταχυτήτων και τα fake vents. Τώρα η Hyundai πάει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας στον οδηγό ακόμα και την αίσθηση του συμπλέκτη και του χειροκίνητου.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (US-12624755-B1) θυμίζει αρκετά το σύστημα Light Speed Transmission της Koenigsegg, το οποίο συνδυάζει αυτόματο και χειροκίνητο σε ένα κιβώτιο, καθώς και πρόσφατο δίπλωμα της Porsche για παρόμοιο επιλογέα.

Αναζητείται η χαμένη «μαγεία»

Με αυτή της την κίνηση, η κορεάτικη εταιρεία στοχεύει ξεκάθαρα στους petrolheads που δυσκολεύονται να κάνουν το «άλμα» στα ηλεκτρικά, ακριβώς όπως έκανε και με το Ioniq 5 N, αυτοκίνητο που είχε περάσει ακόμα κι από τα χέρια του DK (Drift King), Keiichi Tsuchiya, σε μια απόπειρα της Hyundai να «κερδίσει» τον σεβασμό ακόμα και των πιο παραδοσιακών-«σκληροπυρηνικών» επικριτών της ηλεκτροκίνησης.

Με αυτό το σύστημα, ένα μελλοντικό performance EV (πιθανότατα κάποιο N μοντέλο) θα μπορεί να προσφέρει την απόλαυση της χειροκίνητης οδήγησης, ακόμα και χωρίς πραγματικό μηχανικό κιβώτιο. Το λογισμικό θα προσομοιώνει τις αλλαγές, τους κόφτες και όλη την εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί την ευκολία και την άμεση απόδοση ενός ηλεκτρικού.

Το αν τελικά θα το δούμε σε μοντέλο παραγωγής παραμένει άγνωστο, ωστόσο, θα είναι σίγουρα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στο πρόβλημα της κάπως «άγευστης» οδήγησης των ηλεκτρικών. Η Hyundai δείχνει ότι δεν θέλει απλώς γρήγορα ηλεκτρικά, αλλά αυτοκίνητα που μπορούν να κερδίσουν τον οδηγό με την εμπειρία που προσφέρουν, ανεξαρτήτου από το είδος κινητήρα.

Το πόσο καλά θα λειτουργεί στην πράξη μένει να το δούμε, αλλά κρίνοντας απ’ όσα έχει καταφέρει η Hyundai μέχρι σήμερα με το Ioniq 5 N, η πιθανότητες είναι με το μέρος της.

