Q-ELECTRIC

Η Mercedes έκανε 5.479 km σε μία μέρα με ηλεκτρικό – Έσπασε 25 ρεκόρ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 25.08.2025
Στέλιος Παππάς
i-mercedes-ekane-5-479-km-se-mia-mera-me-ilektriko-espase-25-rekor-772094

Η Mercedes-AMG κατέρριψε 25 παγκόσμια ρεκόρ, διανύοντας 5.479 km σε 24 ώρες και 40.075 km σε λιγότερο από οκτώ ημέρες. Δες πώς το πέτυχε.

  • Η Mercedes-AMG με το CONCEPT AMG GT XX διένυσε 5.479 km σε 24 ώρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 1.500 km

  • Κάλυψε 40.075 km – την περίμετρο της Γης – σε 7 ημέρες και 13 ώρες

  • Το αυτοκίνητο κατέρριψε 25 παγκόσμια ρεκόρ σε δοκιμές στο Nardò της Ιταλίας, με μέση ταχύτητα 300 km/h

  • Νέα τεχνολογία: άξονες ροής (axial flux motors), υγρόψυκτη μπαταρία 84 kWh και φόρτιση στα 850 kW

  • Το project αποδεικνύει την ετοιμότητα της επόμενης αρχιτεκτονικής AMG.EA για ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής

Ένα τεχνολογικό επίτευγμα που θυμίζει… Ιούλιο Βερν

Η Mercedes-AMG γράφει ξανά ιστορία. Με το CONCEPT AMG GT XX, ένα πρωτότυπο που προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών σπορ μοντέλων, πέτυχε κάτι που μέχρι χθες φάνταζε αδύνατο: να κάνει τον γύρο του κόσμου σε οκτώ ημέρες.

Το project βαφτίστηκε “Around the world in 8 days”, παραπέμποντας στο διάσημο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Η αποστολή ολοκληρώθηκε στο περίφημο κέντρο δοκιμών Nardò στην Ιταλία, εκεί όπου δοκιμάζονται οι ταχύτερες δημιουργίες του πλανήτη.

Τα ρεκόρ που έσπασε

Μέσα σε οκτώ μέρες το πρωτότυπο:

  • Διένυσε 40.075 km σε 7 ημέρες, 13 ώρες και 24 λεπτά, καλύπτοντας ουσιαστικά την περίμετρο της Γης.

  • Έφτασε τα 5.479 km σε 24 ώρες, ρεκόρ απόστασης για ηλεκτρικό όχημα.

  • Κατέρριψε συνολικά 25 παγκόσμια ρεκόρ αντοχής, οδηγώντας σχεδόν συνεχώς με 300 km/h.

Για να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήθηκαν 3.177 γύροι της πίστας των 12,68 km, με οδηγούς να εναλλάσσονται σε βάρδιες δύο ωρών.

Η τεχνολογία πίσω από την επίδοση

Η επιτυχία οφείλεται στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική AMG.EA, που θα δούμε από το 2026 σε μοντέλα παραγωγής:

  • Τρεις axial flux ηλεκτροκινητήρες: δύο στον πίσω άξονα και ένας στον εμπρός, με μέγιστη ισχύ πάνω από 1.360 PS.

  • Υγρόψυκτη μπαταρία νέας γενιάς με κυλινδρικά στοιχεία NCMA, ενεργειακή πυκνότητα 300 Wh/kg και ισχυρό σύστημα θερμικής διαχείρισης.

  • Ταχύτατη φόρτιση έως 850 kW: σε μόλις 5 λεπτά προστίθενται ~400 km αυτονομίας.

Η επιλογή ταχύτητας στα 300 km/h δεν έγινε τυχαία: με βάση προσομοιώσεις, ήταν η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και χρόνων φόρτισης.

Απόδοση σε ακραίες συνθήκες

Κατά τη διάρκεια του τεστ, η θερμοκρασία στην πίστα ξεπέρασε τους 35°C, ενώ οι μηχανές και οι μπαταρίες υποβάλλονταν σε διαρκές φορτίο. Ωστόσο, η τεχνολογία άντεξε χωρίς απώλειες ισχύος.

Η Mercedes-AMG συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προμηθευτές όπως η Michelin (ελαστικά) και η Alpitronic (υπερταχυφορτιστές), ενώ η όλη διαδικασία θύμιζε αγώνα αντοχής σε ρυθμούς Formula 1.

Δηλώσεις με βαρύτητα

Ο Markus Schäfer, CTO της Mercedes-Benz, τόνισε:
«Στη δεκαετία του ’70 θέταμε ρεκόρ στο Nardò με το C111. Τώρα, περνάμε σε μια νέα εποχή, με πλήρως ηλεκτρική τεχνολογία. Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της απόδοσης».

Ο Michael Schiebe, CEO της Mercedes-AMG, πρόσθεσε:
«Με το GT XX δείξαμε ότι τα ηλεκτρικά AMG δεν κάνουν συμβιβασμούς. Η απόδοση και η φόρτιση είναι σε επίπεδα που αλλάζουν τα δεδομένα».

Τι κρατάμε;

  • Το Mercedes-AMG CONCEPT GT XX έκανε 5.479 km σε 24 ώρες και 40.075 km σε οκτώ ημέρες, σπάζοντας 25 ρεκόρ.

  • Χρησιμοποίησε τεχνολογία axial flux motors και μπαταρία AMG.EA που έρχονται σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

  • Απέδειξε ότι η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να σταθεί ισάξια – και σε αντοχή – με τα ισχυρότερα θερμικά μοτέρ.

  • Για τη Mercedes, το GT XX δεν είναι απλώς ένα concept car: είναι προπομπός της νέας εποχής AMG.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Tags
#Mercedes-AMG#Mercedes-Benz#ρεκόρ
