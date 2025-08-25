Η Mercedes έκανε 5.479 km σε μία μέρα με ηλεκτρικό – Έσπασε 25 ρεκόρ

Η Mercedes-AMG κατέρριψε 25 παγκόσμια ρεκόρ, διανύοντας 5.479 km σε 24 ώρες και 40.075 km σε λιγότερο από οκτώ ημέρες. Δες πώς το πέτυχε.
Η Mercedes-AMG με το CONCEPT AMG GT XX διένυσε 5.479 km σε 24 ώρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 1.500 km
Κάλυψε 40.075 km – την περίμετρο της Γης – σε 7 ημέρες και 13 ώρες
Το αυτοκίνητο κατέρριψε 25 παγκόσμια ρεκόρ σε δοκιμές στο Nardò της Ιταλίας, με μέση ταχύτητα 300 km/h
Νέα τεχνολογία: άξονες ροής (axial flux motors), υγρόψυκτη μπαταρία 84 kWh και φόρτιση στα 850 kW
Το project αποδεικνύει την ετοιμότητα της επόμενης αρχιτεκτονικής AMG.EA για ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής
Ένα τεχνολογικό επίτευγμα που θυμίζει… Ιούλιο Βερν
Η Mercedes-AMG γράφει ξανά ιστορία. Με το CONCEPT AMG GT XX, ένα πρωτότυπο που προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών σπορ μοντέλων, πέτυχε κάτι που μέχρι χθες φάνταζε αδύνατο: να κάνει τον γύρο του κόσμου σε οκτώ ημέρες.
Το project βαφτίστηκε “Around the world in 8 days”, παραπέμποντας στο διάσημο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Η αποστολή ολοκληρώθηκε στο περίφημο κέντρο δοκιμών Nardò στην Ιταλία, εκεί όπου δοκιμάζονται οι ταχύτερες δημιουργίες του πλανήτη.
Τα ρεκόρ που έσπασε
Μέσα σε οκτώ μέρες το πρωτότυπο:
Διένυσε 40.075 km σε 7 ημέρες, 13 ώρες και 24 λεπτά, καλύπτοντας ουσιαστικά την περίμετρο της Γης.
Έφτασε τα 5.479 km σε 24 ώρες, ρεκόρ απόστασης για ηλεκτρικό όχημα.
Κατέρριψε συνολικά 25 παγκόσμια ρεκόρ αντοχής, οδηγώντας σχεδόν συνεχώς με 300 km/h.
Για να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιήθηκαν 3.177 γύροι της πίστας των 12,68 km, με οδηγούς να εναλλάσσονται σε βάρδιες δύο ωρών.
Η τεχνολογία πίσω από την επίδοση
Η επιτυχία οφείλεται στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική AMG.EA, που θα δούμε από το 2026 σε μοντέλα παραγωγής:
Τρεις axial flux ηλεκτροκινητήρες: δύο στον πίσω άξονα και ένας στον εμπρός, με μέγιστη ισχύ πάνω από 1.360 PS.
Υγρόψυκτη μπαταρία νέας γενιάς με κυλινδρικά στοιχεία NCMA, ενεργειακή πυκνότητα 300 Wh/kg και ισχυρό σύστημα θερμικής διαχείρισης.
Ταχύτατη φόρτιση έως 850 kW: σε μόλις 5 λεπτά προστίθενται ~400 km αυτονομίας.
Η επιλογή ταχύτητας στα 300 km/h δεν έγινε τυχαία: με βάση προσομοιώσεις, ήταν η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και χρόνων φόρτισης.
Απόδοση σε ακραίες συνθήκες
Κατά τη διάρκεια του τεστ, η θερμοκρασία στην πίστα ξεπέρασε τους 35°C, ενώ οι μηχανές και οι μπαταρίες υποβάλλονταν σε διαρκές φορτίο. Ωστόσο, η τεχνολογία άντεξε χωρίς απώλειες ισχύος.
Η Mercedes-AMG συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προμηθευτές όπως η Michelin (ελαστικά) και η Alpitronic (υπερταχυφορτιστές), ενώ η όλη διαδικασία θύμιζε αγώνα αντοχής σε ρυθμούς Formula 1.
Δηλώσεις με βαρύτητα
Ο Markus Schäfer, CTO της Mercedes-Benz, τόνισε:
«Στη δεκαετία του ’70 θέταμε ρεκόρ στο Nardò με το C111. Τώρα, περνάμε σε μια νέα εποχή, με πλήρως ηλεκτρική τεχνολογία. Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της απόδοσης».
Ο Michael Schiebe, CEO της Mercedes-AMG, πρόσθεσε:
«Με το GT XX δείξαμε ότι τα ηλεκτρικά AMG δεν κάνουν συμβιβασμούς. Η απόδοση και η φόρτιση είναι σε επίπεδα που αλλάζουν τα δεδομένα».
Τι κρατάμε;
Το Mercedes-AMG CONCEPT GT XX έκανε 5.479 km σε 24 ώρες και 40.075 km σε οκτώ ημέρες, σπάζοντας 25 ρεκόρ.
Χρησιμοποίησε τεχνολογία axial flux motors και μπαταρία AMG.EA που έρχονται σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.
Απέδειξε ότι η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να σταθεί ισάξια – και σε αντοχή – με τα ισχυρότερα θερμικά μοτέρ.
Για τη Mercedes, το GT XX δεν είναι απλώς ένα concept car: είναι προπομπός της νέας εποχής AMG.
