quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
Q-ELECTRIC

Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-nea-bmw-i4-erchetai-me-eos-601-ippous-des-timi-stin-ellada-782262

Υπάρχουν αυτοκίνητα που εκπέμπουν μια διακριτική αυτοπεποίθηση, χωρίς φωνές και επιδείξεις. Αυτή είναι η περίπτωση της νέας BMW i4, που επιστρέφει ανανεωμένη για το 2025, έτοιμη να συνεχίσει την πορεία της ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά gran coupé της αγοράς. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα – η σχεδίασή της, η δύναμή της και η αίσθηση ποιότητας αρκούν.

BMW i4

Εξωτερικά, η ανανεωμένη BMW i4 παραμένει πιστή στη χαρακτηριστική σιλουέτα με τις κουπέ αναλογίες και τη χαμηλή οροφή που καταλήγει ομαλά προς τα πίσω. Οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στη νέα φωτιζόμενη μάσκα με επανασχεδιασμένα νεφρά και λεπτότερο πλαίσιο, καθώς και στα φώτα LED νέας γενιάς που διαθέτουν πιο καθαρές γραμμές και προαιρετικά adaptive matrix τεχνολογία.

BMW i4

Νέα χρώματα, όπως το Fire Red metallic και το Frozen Portimao Blue, τονίζουν την αισθητική ωριμότητα του μοντέλου, ενώ νέες ζάντες 18 ή 19 ιντσών δίνουν πιο έντονο sport χαρακτήρα. Το αμάξωμα παραμένει αναλογικά ισορροπημένο – μήκος 4,78 μέτρα, πλάτος 1,85 μ. και ύψος 1,44 μ., με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,23, που εξασφαλίζει βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση.

BMW i4

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η εικόνα είναι αυτή που περιμένει κανείς από μια σύγχρονη BMW: υψηλή ποιότητα υλικών, καθαρός σχεδιασμός και πλέον ένα πιο «ψηφιακό» περιβάλλον. Το BMW Curved Display με οθόνη 12,3 ιντσών για τα όργανα και 14,9 ιντσών για το infotainment, ενσωματώνει το νέο Operating System 8.5, που έχει πιο απλό μενού, νέα γραφικά και βελτιωμένο φωνητικό έλεγχο.

BMW i4

Οι λειτουργίες ConnectedDrive έχουν επεκταθεί, προσφέροντας ενημερώσεις over-the-air και λειτουργία Remote Parking. Το M Sport πακέτο δίνει σπορ πινελιές όπως αλουμινένια πεντάλ, νέα καθίσματα και πιο παχύ τιμόνι, ενώ η ακουστική μόνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες.

BMW i4

Πληθώρα επιλογών ισχύος

Η νέα i4 προσφέρεται στην Ελλάδα σε τρεις βασικές εκδόσεις. Η eDrive35 με πίσω κίνηση αποδίδει 286 ίππους, επιταχύνει 0–100 km/h σε 6,0 δευτ. και προσφέρει αυτονομία έως 500 km (WLTP). Πάνω από αυτή, η eDrive40 ανεβάζει την ισχύ στους 340 ίππους, με καλύτερη απόδοση και αυτονομία έως 590 km χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία των 83,9 kWh.

BMW i4

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η M60 xDrive, η πρώτη πλήρως ηλεκτρική BMW με το σήμα Μ, που πλέον αποδίδει 601 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,7 δευτ.. Με αναβαθμισμένο λογισμικό διαχείρισης ροπής και σύστημα τετρακίνησης xDrive ειδικά εξελιγμένο για ηλεκτρικά μοντέλα, η M60 είναι ικανή να προσφέρει ρεαλιστικά επιδόσεις supercar, χωρίς όμως να θυσιάζει την άνεση και τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

BMW i4

Εμπειρία οδήγησης

Η BMW υπόσχεται πιο φυσική αίσθηση τιμονιού και προοδευτική απόκριση στα φρένα, με βελτιωμένη ανάκτηση ενέργειας. Η ανάρτηση έχει δεχθεί νέες ρυθμίσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ στις εκδόσεις M60 xDrive υπάρχει προσαρμοζόμενη ανάρτηση M Adaptive με ενεργά αμορτισέρ και νέα ρύθμιση του Dynamic Stability Control.

BMW i4

Στην πράξη, η BMW i4 συνδυάζει αυτό που ξέρει καλύτερα η BMW: οδηγική απόλαυση χωρίς υπερβολές. Η χαμηλή θέση οδήγησης, η εξαιρετική στήριξη και η ακαριαία ροπή του ηλεκτρικού κινητήρα δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο performance GT παρά οικολογικό sedan.

BMW i4

Τιμή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η νέα BMW i4 eDrive35 ξεκινά από 53.650 ευρώ, ενώ η eDrive40 κοστίζει 59.900 ευρώ. Η κορυφαία M60 xDrive τοποθετείται στις 75.850 ευρώ, πάντα με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Όλες συνοδεύονται από εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 160.000 km, καθώς και πακέτο συντήρησης BMW Service Inclusive για 5 χρόνια.

BMW i4

Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη ανοίξει το configurator για προπαραγγελίες, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε;

  • Κομψή και ώριμη σχεδίαση με φωτιζόμενη μάσκα
  • Εσωτερικό με νέο OS 8.5 και premium υλικά
  • Απόδοση έως 601 ίππους και 0–100 σε 3,7”
  • Τιμή εκκίνησης από 75.850 ευρώ στην Ελλάδα

Όλες οι ειδήσεις

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Εδώ αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW i4
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

nea-bmw-i3-ola-osa-xeroume-gia-to-polyanamenomeno-montelo-773726

Q-ELECTRIC

06.09.2025

Νέα BMW i3: Όλα όσα ξέρουμε για το πολυαναμενόμενο μοντέλο
episimo-ti-allazei-sta-montela-m-tis-bmw-713393

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.08.2025

Επίσημο: Τι αλλάζει στα μοντέλα Μ της BMW;
i-ilektriki-bmw-m3-isos-erthei-noritera-ti-xeroume-mechri-tora-764584

Q-ELECTRIC

25.06.2025

Η ηλεκτρική BMW M3 ίσως έρθει νωρίτερα – Τι ξέρουμε μέχρι τώρα;
i-bmw-vazei-ta-gyalia-neo-suv-pou-kanei-800-chlm-me-mia-fortisi-762691

Q-ELECTRIC

13.06.2025

Η BMW βάζει τα γυαλιά – Νέο SUV που κάνει 800 χλμ με μία φόρτιση
i-bmw-allazei-ta-panta-i-proti-i7-me-solid-state-bataries-einai-idi-sto-dromo-761424

Q-ELECTRIC

02.06.2025

Η BMW αλλάζει τα πάντα: Η πρώτη i7 με solid state μπαταρίες είναι ήδη στο δρόμο!
bmw-vision-driving-experience-akoma-ena-vima-pros-ti-neue-klasse-756969

Q-ELECTRIC

22.04.2025

BMW Vision Driving Experience: Ακόμα ένα βήμα προς τη Neue Klasse

Πρόσφατες Ειδήσεις