Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα

Υπάρχουν αυτοκίνητα που εκπέμπουν μια διακριτική αυτοπεποίθηση, χωρίς φωνές και επιδείξεις. Αυτή είναι η περίπτωση της νέας BMW i4, που επιστρέφει ανανεωμένη για το 2025, έτοιμη να συνεχίσει την πορεία της ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά gran coupé της αγοράς. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα – η σχεδίασή της, η δύναμή της και η αίσθηση ποιότητας αρκούν.

Εξωτερικά, η ανανεωμένη BMW i4 παραμένει πιστή στη χαρακτηριστική σιλουέτα με τις κουπέ αναλογίες και τη χαμηλή οροφή που καταλήγει ομαλά προς τα πίσω. Οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στη νέα φωτιζόμενη μάσκα με επανασχεδιασμένα νεφρά και λεπτότερο πλαίσιο, καθώς και στα φώτα LED νέας γενιάς που διαθέτουν πιο καθαρές γραμμές και προαιρετικά adaptive matrix τεχνολογία.

Νέα χρώματα, όπως το Fire Red metallic και το Frozen Portimao Blue, τονίζουν την αισθητική ωριμότητα του μοντέλου, ενώ νέες ζάντες 18 ή 19 ιντσών δίνουν πιο έντονο sport χαρακτήρα. Το αμάξωμα παραμένει αναλογικά ισορροπημένο – μήκος 4,78 μέτρα, πλάτος 1,85 μ. και ύψος 1,44 μ., με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,23, που εξασφαλίζει βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η εικόνα είναι αυτή που περιμένει κανείς από μια σύγχρονη BMW: υψηλή ποιότητα υλικών, καθαρός σχεδιασμός και πλέον ένα πιο «ψηφιακό» περιβάλλον. Το BMW Curved Display με οθόνη 12,3 ιντσών για τα όργανα και 14,9 ιντσών για το infotainment, ενσωματώνει το νέο Operating System 8.5, που έχει πιο απλό μενού, νέα γραφικά και βελτιωμένο φωνητικό έλεγχο.

Οι λειτουργίες ConnectedDrive έχουν επεκταθεί, προσφέροντας ενημερώσεις over-the-air και λειτουργία Remote Parking. Το M Sport πακέτο δίνει σπορ πινελιές όπως αλουμινένια πεντάλ, νέα καθίσματα και πιο παχύ τιμόνι, ενώ η ακουστική μόνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες.

Πληθώρα επιλογών ισχύος

Η νέα i4 προσφέρεται στην Ελλάδα σε τρεις βασικές εκδόσεις. Η eDrive35 με πίσω κίνηση αποδίδει 286 ίππους, επιταχύνει 0–100 km/h σε 6,0 δευτ. και προσφέρει αυτονομία έως 500 km (WLTP). Πάνω από αυτή, η eDrive40 ανεβάζει την ισχύ στους 340 ίππους, με καλύτερη απόδοση και αυτονομία έως 590 km χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία των 83,9 kWh.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η M60 xDrive, η πρώτη πλήρως ηλεκτρική BMW με το σήμα Μ, που πλέον αποδίδει 601 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,7 δευτ.. Με αναβαθμισμένο λογισμικό διαχείρισης ροπής και σύστημα τετρακίνησης xDrive ειδικά εξελιγμένο για ηλεκτρικά μοντέλα, η M60 είναι ικανή να προσφέρει ρεαλιστικά επιδόσεις supercar, χωρίς όμως να θυσιάζει την άνεση και τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Εμπειρία οδήγησης

Η BMW υπόσχεται πιο φυσική αίσθηση τιμονιού και προοδευτική απόκριση στα φρένα, με βελτιωμένη ανάκτηση ενέργειας. Η ανάρτηση έχει δεχθεί νέες ρυθμίσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ στις εκδόσεις M60 xDrive υπάρχει προσαρμοζόμενη ανάρτηση M Adaptive με ενεργά αμορτισέρ και νέα ρύθμιση του Dynamic Stability Control.

Στην πράξη, η BMW i4 συνδυάζει αυτό που ξέρει καλύτερα η BMW: οδηγική απόλαυση χωρίς υπερβολές. Η χαμηλή θέση οδήγησης, η εξαιρετική στήριξη και η ακαριαία ροπή του ηλεκτρικού κινητήρα δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο performance GT παρά οικολογικό sedan.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η νέα BMW i4 eDrive35 ξεκινά από 53.650 ευρώ, ενώ η eDrive40 κοστίζει 59.900 ευρώ. Η κορυφαία M60 xDrive τοποθετείται στις 75.850 ευρώ, πάντα με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Όλες συνοδεύονται από εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 160.000 km, καθώς και πακέτο συντήρησης BMW Service Inclusive για 5 χρόνια.

Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη ανοίξει το configurator για προπαραγγελίες, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε;

Κομψή και ώριμη σχεδίαση με φωτιζόμενη μάσκα

Εσωτερικό με νέο OS 8.5 και premium υλικά

Απόδοση έως 601 ίππους και 0–100 σε 3,7”

Τιμή εκκίνησης από 75.850 ευρώ στην Ελλάδα

