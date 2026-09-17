Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

Η ισχυρότερη έκδοση της νέας Mercedes-AMG CLA είναι πλέον διαθέσιμη στον ελληνικό configurator, με τρεις ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και επιδόσεις supercar.

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ απέκτησε τιμή στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία των compact μοντέλων της AMG. Η κορυφαία CLA εγκαταλείπει τον δίλιτρο τετρακύλινδρο κινητήρα των προηγούμενων γενεών και μετατρέπεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο με 680 ίππους. Σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό configurator της Mercedes-Benz, η τιμή της ξεκινά από 81.997,10 ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%, ενώ το τέλος ταξινόμησης εμφανίζεται μηδενικό λόγω της αμιγώς ηλεκτρικής μετάδοσης.

Η τιμή αφορά τη βασική διαμόρφωση με το πακέτο Advanced, ζάντες AMG 19 ιντσών και επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO και μικροΐνες. Για σύγκριση, η ηλεκτρική CLA 350 4MATIC των 354 ίππων κοστίζει 63.399,99 ευρώ. Επομένως, η μετάβαση στην AMG CLA 45 απαιτεί επιπλέον 18.597,11 ευρώ, δηλαδή περίπου 29% περισσότερα. Στην ελληνική γκάμα της CLA οι τιμές ξεκινούν από 49.550 ευρώ:

Έκδοση Ισχύς Τιμή Ελλάδας CLA 200 electric 224 ίπποι 49.550 ευρώ CLA 250 electric 272 ίπποι 56.550 ευρώ CLA 250+ electric 272 ίπποι 59.000 ευρώ CLA 350 4MATIC electric 354 ίπποι 63.399,99 ευρώ Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 680 ίπποι 81.997,10 ευρώ

Η νέα AMG CLA 45 δεν αποτελεί απλώς μια ισχυρότερη έκδοση της συμβατικής ηλεκτρικής CLA. Χρησιμοποιεί ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα κίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, δύο τοποθετημένους στον πίσω άξονα και έναν εμπρός. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει στιγμιαία τα 500 kW ή 680 ίππους. Το σύστημα AMG Performance 4MATIC+ μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή της ροπής μεταξύ των δύο αξόνων, ενώ οι δύο πίσω κινητήρες επιτρέπουν ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό. Η διάταξη δίνει στην AMG τη δυνατότητα να συνδυάζει τετρακίνηση, torque vectoring και έντονα πισωκίνητη συμπεριφορά, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης και τις διαθέσιμες συνθήκες πρόσφυσης.

Από 0 στα 100 km/h σε 3 δευτερόλεπτα

Η Mercedes-AMG ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για χρόνο που τοποθετεί την CLA σε περιοχή επιδόσεων ακριβών supercar και την κάνει αισθητά ταχύτερη από την προηγούμενη βενζινοκίνητη CLA 45 S. Η τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 270 km/h, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει το προαιρετικό πακέτο AMG Dynamic Plus. Χωρίς αυτό, ο ηλεκτρονικός περιορισμός εφαρμόζεται χαμηλότερα. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έως επτά προγράμματα AMG Dynamic Select. Με το Dynamic Plus προστίθεται και το πρόγραμμα Race, ενώ η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση AMG Ride Control προσαρμόζει ανεξάρτητα τη λειτουργία κάθε τροχού.

Παρά τις ακραίες επιδόσεις, η AMG ανακοινώνει μέγιστη αυτονομία άνω των 670 km κατά WLTP και συνδυαστική κατανάλωση 16,1 kWh/100 km. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική λειτουργεί στα 800 Volt και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση με ισχύ έως 330 kW. Με κατάλληλο φορτιστή, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε περίπου 22 λεπτά. Σε δέκα λεπτά φόρτισης μπορούν να ανακτηθούν περισσότερα από 270 km αυτονομίας, σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών, η οποία διαχειρίζεται τόσο τη θερμοκρασία της καμπίνας όσο και την προετοιμασία της μπαταρίας πριν από μια στάση ταχείας φόρτισης.

Η εμφάνιση διαχωρίζει την AMG CLA 45 από τις απλούστερες εκδόσεις μέσω της ειδικής μάσκας με δέκα κάθετες γρίλιες, του εμπρός splitter, των φαρδύτερων φτερών, των εισαγωγών αέρα και του πίσω διαχύτη με έξι πτερύγια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργή πίσω αεροτομή. Η θέση της μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα, την επιτάχυνση και το επιλεγμένο πρόγραμμα, με στόχο είτε τη μείωση της αντίστασης είτε την αύξηση της σταθερότητας. Ενεργά πτερύγια χρησιμοποιούνται και στο εμπρός μέρος για τη διαχείριση της ψύξης και της αεροδυναμικής. Οι τροχοί 19 ιντσών είναι στάνταρ, ενώ στον ελληνικό configurator υπάρχουν επιλογές 20 ιντσών με πρόσθετο κόστος που φτάνει περίπου τις 2.930 ευρώ. Η καμπίνα έχει διαμόρφωση αυστηρά για τέσσερις επιβάτες. Περιλαμβάνει σπορ καθίσματα AMG, τιμόνι Performance με χειριστήρια επιλογής προγραμμάτων και την τελευταία γενιά του συστήματος MBUX.

Η Mercedes-AMG επιχειρεί να διατηρήσει ένα μέρος του μηχανικού χαρακτήρα των προηγούμενων CLA 45 μέσω του συστήματος AMGFORCE S+. Το πρόγραμμα δημιουργεί τεχνητές αλλαγές σχέσεων, στιγμιαίες διακοπές της ροπής, στροφόμετρο και δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών από τα paddles. Ο τεχνητός ήχος βασίζεται σε περισσότερες από 1.600 μετρήσεις ενός πραγματικού τετρακύλινδρου AMG, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 13 μικρόφωνα. Στα καθίσματα υπάρχουν επίσης μηχανισμοί δόνησης, ώστε ο οδηγός να αισθάνεται τις εικονικές αλλαγές και τη λειτουργία του συστήματος κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που επιχειρεί να γεφυρώσει δύο εντελώς διαφορετικές εποχές. Η προηγούμενη CLA 45 έγινε γνωστή για τον δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα της. Η νέα έκδοση απαντά με τρεις ηλεκτροκινητήρες, σχεδόν 260 επιπλέον ίππους και επιτάχυνση κάτω από τρία δευτερόλεπτα. Με τιμή 81.997,10 ευρώ, η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ τοποθετείται στην κορυφή της ελληνικής γκάμας της CLA, αλλά παραμένει κάτω από το όριο των 82.000 ευρώ στη βασική της διαμόρφωση. Η πραγματική δοκιμασία, πάντως, δεν θα είναι μόνο η ταχύτητά της. Θα είναι το κατά πόσο μπορεί να μεταφέρει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της AMG σε ένα μοντέλο χωρίς θερμικό κινητήρα.