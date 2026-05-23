Η νέα συνεργασία Stellantis και Dongfeng θέλει να φέρει μία νέα premium μάρκα στην Ευρώπη

Stellantis και Dongfeng προχωρούν σε νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την προώθηση των ηλεκτρικών της κινέζικης μάρκας στην Ευρώπη

Oι δύο όμιλοι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με έδρα την Ευρώπη και στόχο την προώθηση των ηλεκτρικών και νέων NEV (New Energy Vehicle). Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, η νέα κοινοπραξία θα ελέγχεται από τη Stellantis με ποσοστό 51%, ενώ η Dongfeng θα κατέχει το 49%.

Η εταιρεία θα αναλάβει τις πωλήσεις, τη διανομή, την παραγωγή, τις προμήθειες και την έρευνα & ανάπτυξη των NEV μοντέλων της Dongfeng σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Αρχικός στόχος είναι η προώθηση των premium ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας Voyah.

Παγκόσμιο «άνοιγμα» για τη Voyah

Οι δύο εταιρείες εξετάζουν ήδη τη δυνατότητα τοπικής παραγωγής των Voyah στο εργοστάσιο της Stellantis στο Rennes της Γαλλίας, κάτι που θα μειώσει σημαντικά το κόστος και θα βοηθήσει στην αποφυγή δασμών. Η Voyah, το premium ηλεκτρικό brand της Dongfeng, έχει ήδη εισέλθει σε 40 χώρες με πάνω από 240 σημεία πώλησης στο εξωτερικό.

Τον Απρίλιο του 2026 παρουσίασε τη στρατηγική «Three Major Actions», με έμφαση στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις αγορές με το τιμόνι δεξιά (RHD). Μάλιστα, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να λανσάρει την RHD έκδοση του πολυτελούς Voyah Dream.

Ο CEO της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε: «Το σχέδιο που ανακοινώνουμε σήμερα ανεβάζει τη συνεργασία μας με τη Dongfeng σε νέο επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, που θα ωφελήσει τους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η συνεργασία συνδυάζει το παγκόσμιο αποτύπωμα της Stellantis με την βαθιά γνώση της Dongfeng στην προηγμένη τεχνολογία NEV της Κίνας, προσφέροντας πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και τιμές». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Dongfeng, Yang Qing, τόνισε: «Η Dongfeng θα εμβαθύνει και θα επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Stellantis. Μέσω του συνδυασμού τεχνολογίας, branding και παγκόσμιων αγορών, στοχεύουμε σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της κοινοπραξίας, επιταχύνοντας την παγκόσμια ανάπτυξη της Dongfeng και υποστηρίζοντας τη στρατηγική στροφή της Stellantis».

Συνέχεια σε υπάρχουσες συνεργασίες

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από νέα συμφωνία (15 Μαΐου) μεταξύ των δύο ομίλων για την κινεζική τους κοινοπραξία DPCA, όπου από το 2027 θα ξεκινήσει η παραγωγή νέων ηλεκτρικών μοντέλων Peugeot και Jeep στο εργοστάσιο της Wuhan, προοριζόμενα για εξαγωγές.

Η Voyah συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά στην Κίνα, με μηνιαίες πωλήσεις πάνω από 10.000 αυτοκίνητα τους τελευταίους 12 μήνες (εκτός Φεβρουαρίου λόγω διακοπών Πρωτοχρονιάς).

Με αυτή τη συνεργασία, η Stellantis αποκτά πρόσβαση σε ποιοτικά και ανταγωνιστικά ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ η Voyah αποκτά ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη.

