Η NIO ξεκινά επίσημα στην Ελλάδα – Μια νέα εποχή premium ηλεκτροκίνησης από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η Ελλάδα καλωσορίζει επίσημα ένα από τα πιο καινοτόμα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτροκίνησης. Η NIO, το premium ηλεκτρικό brand από τη Σαγκάη, εγκαινίασε με κάθε επισημότητα την παρουσία της στη χώρα μας, σε μια εκδήλωση που σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Blue Sky Coming: το όραμα πίσω από τη NIO

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βορρέ, μέσα σε ένα σκηνικό που ανέδειξε τη φιλοσοφία “Blue Sky Coming” — το όραμα για ένα πιο φωτεινό, καθαρό και αισιόδοξο μέλλον. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες που κάνουν τη NIO να ξεχωρίζει: το Battery Swap System, που επιτρέπει την πλήρη αλλαγή μπαταρίας μέσα σε λίγα λεπτά, τη NOMI, την πρώτη AI βοηθό που “ζει” μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς και τις υπηρεσίες NIO House που συνδυάζουν τεχνολογία με ανθρώπινη εμπειρία.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ φέρνει το αύριο πιο κοντά

Η άφιξη της NIO στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που ήδη αντιπροσωπεύει κορυφαία brands όπως Yamaha, Porsche και SIXT.

Ο Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου, τόνισε πως η νέα συνεργασία δεν αφορά απλώς ένα ακόμα brand, αλλά μια νέα φιλοσοφία κινητικότητας.

«Η κινητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη – ένας κινητήρας προόδου. Με τη NIO, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για ένα μέλλον χωρίς περιορισμούς και χωρίς τροχαίους τραυματισμούς. Το “Blue Sky Coming” είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνθημα. Είναι υπόσχεση».

Ισχυρή διεθνής παρουσία και ανθρώπινο μήνυμα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της μάρκας, ανάμεσά τους ο Hui Zhang, Group Vice President NIO Europe, και ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της ελληνικής αγοράς. Ακολούθησε μήνυμα του William Li, Ιδρυτή της NIO, που αναφέρθηκε στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα για premium, έξυπνη και ανθρώπινη κινητικότητα.

Τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα

Η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, παρουσίασε τα πρώτα μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας:

EL6 , ένα πολυτελές SUV με κορυφαία άνεση, τεχνολογία και ασφάλεια.

, ένα πολυτελές SUV με κορυφαία άνεση, τεχνολογία και ασφάλεια. ET5 , ένα σπορ sedan με προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

, ένα σπορ sedan με προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας. ET5 Touring, η πρακτική και ευέλικτη εκδοχή για οικογενειακή χρήση.

Μαζί τους, το νέο sub-brand firefly, που στοχεύει σε μια νεότερη, πιο αστική γενιά οδηγών.

Μια κοινότητα ανθρώπων, όχι απλώς οδηγών

Το κλίμα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των πρώτων ambassadors της μάρκας στην Ελλάδα: της Χριστίνας Κοντοβά και του Χρήστου Μοίρα, δύο προσώπων που ενσαρκώνουν τη δημιουργικότητα και το πνεύμα καινοτομίας του brand.

Ποια είναι η NIO;

Ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη και σήμερα διαθέτει ερευνητικά κέντρα και παραγωγικές μονάδες σε 14 χώρες, με παρουσία σε πάνω από 350 πόλεις παγκοσμίως. Στην Ευρώπη έχει ήδη εδραιωθεί ως premium μάρκα με τεχνολογική υπεροχή, φέρνοντας το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο παρόν.

Τι κρατάμε;

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ενισχύει τη θέση του ως ηγέτης στη βιώσιμη κινητικότητα .

ενισχύει τη θέση του ως . Το Battery Swap αλλάζει τα δεδομένα στη φόρτιση.

αλλάζει τα δεδομένα στη φόρτιση. Το “Blue Sky Coming” γίνεται σύμβολο ενός πιο καθαρού, ασφαλούς μέλλοντος.

