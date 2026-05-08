Η Opel φέρνει νέο C-SUV στην Ευρώπη σε συνεργασία με την Leapmotor

Η Opel ετοιμάζει ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV για την κατηγορία C, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της επόμενης φάσης ανάπτυξης της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.

Το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV και θα πλαισιώσει τα Grandland, Frontera και Mokka στην υπάρχουσα γκάμα SUV της Opel, ενώ η εμπορική του πορεία αναμένεται να ξεκινήσει το 2028. Η Opel θα αναλάβει τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου στο Rüsselsheim, με την εξέλιξή του να πραγματοποιείται από κοινές ομάδες μηχανικών σε Γερμανία και Κίνα.

Το project παρουσιάστηκε λίγο πριν από το Investor Day 2026 της Stellantis και συνδέεται άμεσα με τη διευρυμένη συνεργασία του ομίλου με τη Leapmotor.

Eξέλιξη από κοινού με τη Leapmotor

Σύμφωνα με τον CEO της Opel, Florian Huettl, η συνεργασία με τη Leapmotor αναμένεται να επιτρέψει χρόνο εξέλιξης μικρότερο από δύο χρόνια, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία δημιουργίας νέων ηλεκτρικών μοντέλων.

«Το SUV θα σχεδιαστεί από εμάς στην Opel, στο Rüsselsheim, και θα εξελιχθεί από διεθνείς ομάδες που βρίσκονται στη Γερμανία και την Κίνα. Η συνεργασία με τη Leapmotor αναμένεται να επιτρέψει χρόνο εξέλιξης μικρότερο των δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη σύγχρονων και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Florian Huettl.

Το νέο ηλεκτρικό SUV αναμένεται να βασιστεί στην προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική και στην τεχνολογία μπαταριών της Leapmotor, συνδυάζοντάς τις όμως με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Opel. Σε αυτά περιλαμβάνονται η σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, η ρύθμιση πλαισίου, η εμπειρία καμπίνας, αλλά και οι τεχνολογίες φωτισμού και καθισμάτων.

Νέο κεφάλαιο στη συνεργασία Opel & Leapmotor

Παράλληλα, η Stellantis εξετάζει την παραγωγή του μοντέλου στο εργοστάσιο της Σαραγόσα στην Ισπανία, εκεί όπου κατασκευάζεται και το Opel Corsa από το 1982. Η χρήση του ευρωπαϊκού παραγωγικού δικτύου του ομίλου θεωρείται βασικό στοιχείο για τη μείωση κόστους και την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο Xavier Chéreau, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Opel και Chief Human Resources & Sustainability Officer της Stellantis, χαρακτήρισε το project ως ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία με τη Leapmotor.

«Με αυτό το project, η Opel θα συνδυάσει τη Γερμανική μηχανολογική υπεροχή με την ταχύτητα της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας», δήλωσε ο Xavier Chéreau. «Αυτό το πνεύμα καινοτομίας καθορίζει το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας συνεργασίας μας με τη Leapmotor και η Opel αναλαμβάνει πρωτοποριακό ρόλο μέσα από αυτό το project».

Προς το παρόν, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις μελέτες σκοπιμότητας και τις εργασίες προ-εξέλιξης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι συζητήσεις για πιθανή ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία, η οποία θα προχωρήσει μόνο μετά τις τελικές συμφωνίες και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

