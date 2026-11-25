Η πρώτη ηλεκτρική Boxster θα παρουσιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα έχει ήχο από «παραδοσιακό» εξακύλινδρο. Θα είναι πισωκίνητη σε όλες τις εκδόσεις της, με την κορυφαία να χρειάζεται λιγότερα από 3 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα.

Στην επόμενη Porsche 718 Boxster θα μπορείς να κατεβάσεις μία σχέση πριν από τη στροφή και να ακούσεις τον εξάκυλινδρο boxer να ανεβάζει στροφές. Μόνο που πίσω από την πλάτη σου, εκεί όπου κάποτε δούλευαν τα έμβολα του βενζινοκινητήρα, θα βρίσκεται η μπαταρία. Με την εξέλιξη του πρώτου της ηλεκτρικού διθέσιου roadster στην τελική ευθεία, η Porsche αποκαλύπτει πώς επιχειρεί να διατηρήσει δύο από τα γνωρίσματα της Boxster που δύσκολα αποτυπώνονται σε ένα τεχνικό φυλλάδιο. Το ένα είναι η αίσθηση του κεντρομήχανου αυτοκινήτου και το άλλο ο ήχος του.

Επτά εικονικές σχέσεις με τη φωνή της Boxster GTS

Για να δώσει φωνή στην ηλεκτρική 718, η Porsche γύρισε στη γενιά 981 και αναδημιούργησε τον ήχο της εξακύλινδρης Boxster GTS. Ο οδηγός τον ακούει όταν ενεργοποιεί από το τιμόνι το E-Shift, που θα ανήκει στον βασικό εξοπλισμό. Με το πάτημα ενός κουμπιού έχει στη διάθεσή του ένα εικονικό PDK επτά σχέσεων. Μπορεί να αφήσει τις αλλαγές στο αυτοκίνητο ή να διαλέγει ο ίδιος τη σχέση από τα paddles, με τον χαρακτήρα των αλλαγών να προσαρμόζεται στο πρόγραμμα οδήγησης.

Η ιδέα έχει ήδη βρει εφαρμογή στην Taycan, όπου το λογισμικό προσομοιώνει οκτατάχυτο PDK. Στην Boxster οι μηχανικοί ρύθμισαν τη ροπή ώστε να ενισχύεται στιγμιαία κατά την αλλαγή. Έτσι, σύμφωνα με την Porsche, οι επιδόσεις είναι ίδιες είτε ο οδηγός χρησιμοποιεί τις εικονικές σχέσεις είτε προτιμά τη συνεχή επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης. Στη δεύτερη περίπτωση, τα ίδια paddles ρυθμίζουν την ανάκτηση ενέργειας σε τρία επίπεδα.

Η μπαταρία παίρνει τη θέση του κινητήρα

Η πιο ουσιαστική επιλογή των μηχανικών αφορά το πού θα μπει η μπαταρία. Στη διάταξη που η Porsche ονομάζει E-Core, η μπαταρία των 800 Volt τοποθετείται ακριβώς πίσω από τα δύο καθίσματα. Έτσι ο οδηγός θα κάθεται χαμηλά, όπως περιμένει κανείς από μια Boxster, ενώ η μάζα της μπαταρίας συγκεντρώνεται κοντά στο κέντρο του αυτοκινήτου. Η κατανομή βάρους είναι 40% εμπρός και 60% πίσω, στον άξονα που περνά την ισχύ στον δρόμο.

Πόσο ζυγίζει λοιπόν η ηλεκτρική Boxster; Προς το παρόν, η Porsche δίνει ως μέτρο σύγκρισης τις ανοιχτές 911 με το υβριδικό σύστημα T-Hybrid. Η συγγένεια με την 911 επεκτείνεται και στο πλαίσιο. Το σύστημα διεύθυνσης βασίζεται σε εκείνο της Carrera GTS, ενώ από την 911 προέρχεται και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης PTV+. Για πρώτη φορά σε 718 Boxster θα υπάρχει και δυνατότητα επιλογής τετραδιεύθυνσης.

Τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα πριν από την πρεμιέρα

Τα πρωτότυπα έχουν ήδη καλύψει περίπου τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα σε περισσότερες από 20 χώρες. Στη Σουηδία η θερμοκρασία έπεσε στους -30 °C, ενώ στην Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ έφτασε τους 51 °C. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και αρκετό μποτιλιάρισμα. Στη Σαγκάη, στο Λος Άντζελες και στο Λας Βέγκας οι μηχανικοί αξιολόγησαν τη συμπεριφορά της Boxster στην καθημερινή κίνηση και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης.

Η έκδοση παραγωγής θα κατασκευάζεται στο Τσουφενχάουζεν της Στουτγάρδης. Μέχρι την πρεμιέρα της παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για την ισχύ, τη χωρητικότητα της μπαταρίας και την αυτονομία. Για την κορυφαία έκδοση, πάντως, η Porsche έχει ήδη δώσει το στίγμα της. Θα είναι η ισχυρότερη 718 που έχει κατασκευάσει, με τελική ταχύτητα πάνω από 250 χλμ./ώρα και 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δλ.