Η Porsche αντέγραψε την Hyundai; Έβαλε ψεύτικο κιβώτιο ταχυτήτων στην Taycan – Τιμή στην Ελλάδα

Η Porsche Taycan αποκτά E-Shift με εικονικές σχέσεις, paddles και τεχνητό ήχο, θυμίζοντας τη λογική του Hyundai Ioniq 5 N.

Η Porsche κάνει ένα βήμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε σχεδόν αιρετικό για μια εταιρεία με τόσο ισχυρή μηχανολογική παράδοση. Στο νέο model year της Taycan, η γερμανική μάρκα προσθέτει το E-Shift, ένα σύστημα που προσομοιώνει αλλαγές σχέσεων σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μαζί με τεχνητό ήχο, paddles στο τιμόνι, εικονικό στροφόμετρο και αίσθηση αλλαγής ταχύτητας.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς νέα. Η Hyundai την έκανε γνωστή με το Ioniq 5 N, το οποίο χρησιμοποίησε το N e-Shift για να δώσει σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο την αίσθηση ενός θερμικού σπορ αυτοκινήτου με 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Τώρα η Porsche υιοθετεί μια αντίστοιχη φιλοσοφία στην Taycan, επιβεβαιώνοντας ότι η επόμενη μεγάλη μάχη στα ηλεκτρικά επιδόσεων δεν αφορά μόνο τα PS, την αυτονομία ή τη φόρτιση, αλλά και το πόσο ζωντανό μπορεί να νιώθει ένα EV στα χέρια του οδηγού.

Τι είναι το νέο E-Shift της Porsche Taycan

Το E-Shift είναι ένα προαιρετικό σύστημα για όλες τις εκδόσεις της Taycan και στάνταρ στην Taycan Turbo GT. Ο οδηγός μπορεί, μέσω paddles στο GT sports τιμόνι, να αλλάζει ανάμεσα σε οκτώ εικονικές σχέσεις, χωρίς φυσικά να υπάρχει πραγματικό συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων όπως σε ένα θερμικό αυτοκίνητο.

Η Porsche δεν μιλά απλώς για ένα γραφικό στην οθόνη ή έναν διαφορετικό ήχο στην καμπίνα. Το σύστημα δημιουργεί αισθητή αίσθηση αλλαγής, με μικρά «χτυπήματα» στη μετάβαση από σχέση σε σχέση, διαφορετική απόκριση ανάλογα με το φορτίο και την εικονική σχέση, αλλά και drag torque που θυμίζει το φρενάρισμα κινητήρα ενός αυτοκινήτου εσωτερικής καύσης.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης εικονικό στροφόμετρο, ένδειξη σχέσης και shift light στον πίνακα οργάνων. Ο ήχος του Porsche Electric Sport Sound προσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και την εικονική λειτουργία του συστήματος, ώστε ο οδηγός να έχει πιο έντονη ακουστική και απτική σύνδεση με το αυτοκίνητο.

Γιατί θυμίζει τόσο έντονα Hyundai Ioniq 5 N

Η Hyundai ήταν η πρώτη που έκανε αυτή την ιδέα mainstream σε ηλεκτρικό μοντέλο επιδόσεων. Το Ioniq 5 N έφερε το N e-Shift, ένα σύστημα που προσομοιώνει τη λειτουργία 8τάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη, αλλάζοντας τον τρόπο που αποδίδεται η ροπή των ηλεκτροκινητήρων και δημιουργώντας τεχνητή αίσθηση αλλαγών.

Η Porsche δεν χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική ονομασία ούτε αντιγράφει αυτούσιο το σύστημα της Hyundai. Η φιλοσοφία όμως είναι πολύ κοντινή. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος είναι να καλυφθεί ένα από τα βασικά «κενά» των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων, δηλαδή η έλλειψη μηχανικού δράματος. Ένα EV μπορεί να είναι ακραία γρήγορο, αλλά η γραμμική απόδοση της ισχύος και η απουσία πραγματικών αλλαγών ταχυτήτων πολλές φορές το κάνουν λιγότερο συμμετοχικό σε σχέση με ένα θερμικό μοντέλο.

Αυτό ακριβώς προσπαθούν να διορθώσουν η Hyundai και πλέον η Porsche. Όχι επειδή το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρειάζεται τεχνικά κιβώτιο, αλλά επειδή ο οδηγός ενός σπορ μοντέλου συχνά θέλει περισσότερη αλληλεπίδραση από το δεξί πεντάλ και το τιμόνι.

Ψεύτικο ή έξυπνο;

Ο όρος «ψεύτικο κιβώτιο» ακούγεται μειωτικός, αλλά περιγράφει με απλό τρόπο αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν πραγματικές σχέσεις μετάδοσης που αλλάζουν, δεν υπάρχει συμπλέκτης και δεν υπάρχει θερμικός κινητήρας που ανεβάζει στροφές μέχρι τον κόφτη. Υπάρχει software που ελέγχει την απόδοση, τον ήχο και την αίσθηση ώστε να δημιουργήσει μια πιο γνώριμη εμπειρία.

Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι τεχνητό τρικ ή χρήσιμη προσθήκη. Στην περίπτωση της Taycan, η απάντηση εξαρτάται από το πώς οδηγεί κανείς το αυτοκίνητο. Σε καθημερινή χρήση, πολλοί οδηγοί πιθανότατα θα αφήσουν το σύστημα ανενεργό ή στην αυτόματη λειτουργία. Σε πιο γρήγορη οδήγηση, όμως, το E-Shift μπορεί να δώσει ρυθμό, σημείο αναφοράς και αίσθηση συμμετοχής, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο που ήδη έχει πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Το σημαντικό είναι ότι η Porsche το προσφέρει ως επιλογή στις περισσότερες εκδόσεις και όχι ως υποχρεωτικό φίλτρο ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο. Όποιος θέλει την καθαρή, γραμμική ηλεκτρική απόδοση της Taycan μπορεί να την έχει. Όποιος αναζητά πιο θεατρική εμπειρία, έχει πλέον ένα επιπλέον εργαλείο.

Η Taycan γίνεται πιο αποδοτική, όχι μόνο πιο θεατρική

Η ανανέωση του νέου model year δεν περιορίζεται στο E-Shift. Η Porsche αναφέρει ότι η Taycan αποκτά νέα θερινά ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης για τις πισωκίνητες εκδόσεις. Σε συνδυασμό με την Performance Battery Plus, η αυτονομία WLTP φτάνει πλέον έως τα 700 km για πρώτη φορά.

Η αύξηση αυτή δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της Taycan, αλλά έχει πρακτική σημασία. Η πρώτη γενιά του μοντέλου δέχθηκε συχνά κριτική ότι έδινε έμφαση στην απόδοση και την ταχύτητα φόρτισης, αλλά δεν είχε πάντα την αυτονομία που θα περίμενε κανείς από ένα τόσο ακριβό ηλεκτρικό grand tourer. Με τα 700 km WLTP, η Taycan γίνεται πιο πειστική για μεγάλα ταξίδια, ειδικά στις πιο αποδοτικές εκδόσεις της.

Manthey Kit για την Turbo GT και ρεκόρ στο Nurburgring

Στην κορυφή της γκάμας, η Porsche προσφέρει πλέον Manthey Kit για την Taycan Turbo GT με Weissach Package. Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πακέτο της Manthey διατίθεται για ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο και μάλιστα μπορεί να παραγγελθεί απευθείας από το εργοστάσιο.

Το πακέτο περιλαμβάνει αλλαγές σε αεροδυναμική, πλαίσιο και σύστημα κίνησης, με στόχο καλύτερη απόδοση στην πίστα.Η Porsche αναφέρει χρόνο 6:55.533 στο Nurburgring Nordschleife στην κατηγορία των electric executive cars, με οδηγό τον Lars Kern. Για ένα τετράθυρο ηλεκτρικό μοντέλο, ο χρόνος αυτός δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η εξέλιξη των EV επιδόσεων.

Εδώ υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Από τη μία, η Porsche προσθέτει τεχνητές αλλαγές σχέσεων για περισσότερη αίσθηση. Από την άλλη, συνεχίζει να κυνηγά πραγματική απόδοση στην πίστα, με αεροδυναμική, set-up και θερμική διαχείριση. Η Taycan δεν γίνεται πιο «σπορ» μόνο επειδή μιμείται ένα κιβώτιο. Γίνεται πιο ολοκληρωμένη επειδή η Porsche δουλεύει παράλληλα στο συναίσθημα και στην αντικειμενική απόδοση.

Νέο infotainment και περισσότερη τεχνολογία στην καμπίνα

Η Taycan περνά και στη νέα γενιά infotainment της Porsche, με το Porsche Digital Interaction. Το νέο PCM έχει έως και πέντε φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από πριν, πιο σύγχρονα γραφικά, widgets, 3D απεικόνιση του αυτοκινήτου στο χρώμα του οχήματος και βελτιωμένη φωνητική λειτουργία με AI-supported Voice Pilot.

Η ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto έχει επεκταθεί, ενώ το σύστημα πλοήγησης αποκτά πιο ακριβή online υπολογισμό διαδρομής, 3D απεικονίσεις κτιρίων και βελτιωμένο Charging Planner. Οι ενημερώσεις του infotainment μπορούν πλέον να γίνονται over-the-air, ενώ η ασύρματη φόρτιση smartphone φτάνει έως τα 25 W.

Αυτές οι αλλαγές έχουν λιγότερο εντυπωσιακό τίτλο από το E-Shift, αλλά είναι κρίσιμες για την καθημερινή εμπειρία. Σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το software, η πλοήγηση και ο σωστός σχεδιασμός φόρτισης επηρεάζουν άμεσα το πώς ζεις με το αυτοκίνητο.

Και πόσο κοστίζει αυτή η τεχνολογία;

Σύμφωνα με την ελληνική ιστοσελίδα της μάρκας, εάν θέλει να προσθέσει κάποιος τη συγκεκριμένη τεχνολογία ακόμη και στη βασική του Taycan, το κόστος βρίσκεται στα 1.140 ευρώ. Βέβαια, πριν πείτε ότι δεν είναι και τόσο ακριβό, να πούμε πως η τοποθέτηση του προϋποθέτει την προσθήκη και κάποιον άλλων μερών του προαιρετικού εξοπλισμού, οπότε το κόστος ανεβαίνει. Συγκεκριμένα αν κάποιος θέλει τη λειτουργία E-Shift θα πρέπει να προσθέσει επίσης:

Το Sport Chrono πακέτο κόστους 1.604 ευρώ

Το ηχοσύστημα της BOSE κόστους 1.661 ευρώ και

Το Porsche Electric Sport Sound κόστους 591 ευρώ

Άρα, το συνολικό κόστος για την προσθήκη ενός ψεύτικου κιβωτίου ταχυτήτων στην ηλεκτρική Taycan ξεκινά από 4.996 ευρώ. Εκτός βέβαια αν αγοράσετε κατευθείαν την Taycan Turbo GT, που εκεί βέβαια το αρχικό κόστος για το αυτοκίνητο ανεβαίνει από τις 108.970 ευρώ, στις 254.320 ευρώ.

Τι κρατάμε;