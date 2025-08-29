Η Porsche θα ξεκινήσει να φτιάχνει δικές της μπαταρίες – Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Η Porsche βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων, αυτή τη φορά όχι για ένα νέο μοντέλο αλλά για τη στρατηγική της γύρω από τις μπαταρίες.

Η γερμανική εταιρεία αναδιαρθρώνει πλήρως τις δραστηριότητες της Cellforce Group.

Η παραγωγή μπαταριών παγώνει, με εστίαση πλέον στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η διεθνής αγορά EV και τα υψηλά κόστη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Το μέλλον της Porsche παραμένει ηλεκτρικό, αλλά με διαφορετική στρατηγική.

Από την παραγωγή στην έρευνα

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς την ηλεκτροκίνηση, αλλά οι ισορροπίες αλλάζουν συνεχώς. Η Porsche, με τη δική της θυγατρική Cellforce Group, είχε ανακοινώσει πριν λίγα χρόνια ένα φιλόδοξο σχέδιο παραγωγής μπαταριών υψηλής απόδοσης, με στόχο να καλύψει όχι μόνο τις δικές της ανάγκες, αλλά και να αποκτήσει στρατηγική ανεξαρτησία από Ασιάτες προμηθευτές.

Σήμερα, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η εταιρεία αποφάσισε να αφήσει στην άκρη την ιδέα ενός εργοστασίου μαζικής παραγωγής και να μετατρέψει τη Cellforce σε κέντρο R&D. Το project συνεχίζει, αλλά με σαφή μετατόπιση στόχευσης: λιγότεροι τόνοι παραγωγής, περισσότερη τεχνολογική καινοτομία.

Γιατί η Porsche άλλαξε πορεία;

Η κίνηση αυτή δεν έγινε τυχαία. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι:

Η ζήτηση για EV δεν ακολούθησε τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις. Σε ΗΠΑ και Κίνα η αγορά έχει «φρενάρει», ενώ μόνο στην Ευρώπη η Porsche διατηρεί υψηλά ποσοστά πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών. Το κόστος παραγωγής παραμένει τεράστιο. Χωρίς μεγάλα volumes, ένα εργοστάσιο μπαταριών δεν είναι βιώσιμο. Η Porsche, ως premium κατασκευαστής με χαμηλότερους αριθμούς παραγωγής, δεν μπορεί να πετύχει την απαιτούμενη οικονομία κλίμακας. Γεωπολιτικοί παράγοντες και οι δασμοί στις διεθνείς αγορές έκαναν την εξίσωση ακόμη δυσκολότερη.

Με απλά λόγια, η Porsche επέλεξε να μη βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι της παραγωγής, αλλά να εστιάσει εκεί που πραγματικά μπορεί να ξεχωρίσει: στη τεχνογνωσία.

Τι σημαίνει για τους ανθρώπους της Cellforce;

Η εταιρεία είχε επενδύσει σε υποδομές και προσωπικό που ξεπερνά τους 300 εργαζομένους. Με την αλλαγή στρατηγικής, περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων τίθενται σε κίνδυνο. Η Porsche υπόσχεται ότι θα κινηθεί «με κοινωνική ευθύνη» για να απορροφήσει μέρος του προσωπικού σε άλλες θυγατρικές, όπως η PowerCo του ομίλου Volkswagen, ενώ το υπόλοιπο θα στηρίξει την έρευνα.

Πρακτικά, η Cellforce σταματά να είναι «mini-gigafactory» και μετατρέπεται σε think tank για νέες χημείες, ταχύτερη φόρτιση και υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.

Η μεγάλη εικόνα για την Ευρώπη

Η συγκεκριμένη αναδίπλωση δεν αφορά μόνο την Porsche. Δείχνει τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ευρώπης στην παραγωγή μπαταριών. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Northvolt, αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια κόστους και επενδύσεων.

Η εξάρτηση από Ασία —και ειδικά από Κίνα και Κορέα— παραμένει ισχυρή. Χωρίς μεγάλες κρατικές ενισχύσεις ή κοινές επενδύσεις σε βιομηχανική κλίμακα, οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές δύσκολα θα σταθούν μόνοι τους απέναντι στην τεράστια παραγωγική ισχύ της Ασίας.

Πώς επηρεάζεται το μέλλον της Porsche;

Το γεγονός ότι δεν θα έχει δική της παραγωγή μπαταριών δεν σημαίνει ότι η Porsche υποχωρεί από την ηλεκτροκίνηση. Αντιθέτως, συνεχίζει να λανσάρει νέα ηλεκτρικά μοντέλα και να επενδύει σε υβριδικά high-performance συστήματα.

Η διαφορά είναι ότι θα εφοδιάζεται από τον όμιλο Volkswagen και άλλους συνεργάτες, επενδύοντας παράλληλα σε έρευνα και βελτίωση. Έτσι, στο μέλλον μπορεί να διαθέτει πιο αποδοτικές μπαταρίες χωρίς να χρειάζεται να σπαταλά κεφάλαια σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.

Τι κρατάμε;

Η Porsche φρενάρει την παραγωγή μπαταριών, αλλά ενισχύει την έρευνα.

Η αγορά των EV παραμένει ασταθής, με την Ευρώπη να ξεχωρίζει σε πωλήσεις, αλλά οι ΗΠΑ και η Κίνα υποχωρούν.

Η Ευρώπη δυσκολεύεται να αναπτύξει δικό της βιώσιμο οικοσύστημα παραγωγής μπαταριών.

Η στρατηγική της Porsche είναι πλέον ξεκάθαρη: τεχνολογία πρώτα, εργοστάσια αργότερα.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Τι συμβαίνει τελικά; – Απάντηση στα fake news