Η Tesla δεν πουλάει και ξεκίνησε να νοικιάζει αυτοκίνητα με τη μέρα

H πτώση των πωλήσεων μετατρέπει τους εκθεσιακούς χώρους σε… εταιρείες ενοικίασης με χρεώση ανα ημέρα

Στις ΗΠΑ συνηθίζουν να λένε «adapt or die» κι αυτό φαίνεται πως κάνει η Tesla, στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη πτώση των πωλήσεών της. Μετά από μια χρονιά αστάθειας στις μεγάλες αγορές και τον τερματισμό του αμερικανικού φορολογικού κινήτρου για τα ηλεκτρικά οχήματα, η εταιρεία του Elon Musk αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: να μετατρέψει τα showroom της σε σημεία ενοικίασης Tesla.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Electrek και του Fast Company, το νέο πρόγραμμα αφορά βραχυχρόνιες ενοικιάσεις διάρκειας από τρεις έως επτά ημέρες, με τιμές που ξεκινούν από 60 δολάρια την ημέρα. Οι ενοικιαστές δεν θα πληρώνουν για φόρτιση — η πρόσβαση στα Supercharger περιλαμβάνεται στην τιμή, μια έξυπνη κίνηση της Tesla για να δείξει ότι η φόρτιση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο συχνά πιστεύεται. Επιπλέον, κάθε αυτοκίνητο διαθέτει το σύστημα «Full Self-Driving (Supervised)», δηλαδή την τελευταία εκδοχή της ημιαυτόνομης οδήγησης της εταιρείας.

Η δύσκολη συγκυρία πίσω από την «ενοικιαστική» στροφή

Η Tesla πούλησε 497.099 αυτοκίνητα το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 7,4% σε σχέση με πέρυσι, μια άναοδος που προήλθε κυρίως από όσους έσπευσαν να προλάβουν τα φορολογικά κινήτρα (επιδότηση) των 7.500 δολαρίων στις ΗΠΑ, πριν αυτά καταργηθούν. Όμως η γενικότερη τάση είναι καθοδική.

Στην Γερμανία, οι πωλήσεις έχουν μειωθεί κατά 50%, ενώ στην Κίνα η πτώση φτάνει το 35,8%. Το Cybertruck, που κάποτε θεωρήθηκε σύμβολο της νέας εποχής της Tesla, βλέπει πλέον τις πωλήσεις του να κατρακυλούν κατά 62,6%.

Οι πολιτικές τοποθετήσεις του Elon Musk, σύμφωνα με αναλυτές, έχουν αποξενώσει μέρος του αγοραστικού κοινού στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα πάνω από ένα εκατομμύριο χαμένες πωλήσεις. Έτσι, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστια αποθέματα αδιάθετων οχημάτων και η ενοικίαση μοιάζει με έναν τρόπο να μειώσει τη ζημιά.

Μια δοκιμή με κίνητρο

Προς το παρόν, το πρόγραμμα ενοικίασης λειτουργεί πιλοτικά μόνο σε δύο πόλεις της Καλιφόρνιας — San Diego και Costa Mesa. Παρ’ όλα αυτά, η Tesla σκοπεύει να το επεκτείνει σύντομα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Για να δελεάσει πιθανούς αγοραστές, η εταιρεία προσφέρει μικρές εκπτώσεις σε όποιον αγοράσει αυτοκίνητο μέσα σε μία εβδομάδα από την ενοικίαση. Δεν πρόκειται φυσικά για υποκατάστατο του παλιού φορολογικού bonus των 7.500 δολαρίων, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι η Tesla ψάχνει τρόπους να κρατήσει το ενδιαφέρον ζωντανό.

…θα δείξει…

Αν το νέο εγχείρημα πετύχει, ίσως δώσει μια προσωρινή ανάσα στα οικονομικά της εταιρείας και συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της προς τους επιφυλακτικούς καταναλωτές. Αν όχι, θα πρόκειται απλώς για μια ακόμα πειραματική κίνηση στο μακρύ κατάλογο των Tesla projects που ξεκίνησαν με φιλόδοξες ιδέες και έσβησαν γρήγορα.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η εταιρεία που θεωρείται πρωτοπόρος στα EV αποφασίζει να κάνει μια κίνηση σαν και αυτή, αποδεικνύει ότι η αγορά των EVs περνά φάση τέλματος και ότι ακόμα και οι πρωτοπόροι πρέπει να προσαρμόζονται και να βρίσκουν νέους τρόπους ώστε να κρατήσουν τις ρόδες να γυρνούν και τους φορτιστές αποασχολημένους.

