Η Tesla φέρνει τον AI βοηθό Grok στα οχήματά της στην Ελλάδα και την Ευρώπη

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Μια σημαντική αναβάθμιση στην εμπειρία οδήγησης και αλληλεπίδρασης με το όχημα προσφέρει πλέον η Tesla στους κατόχους των μοντέλων της στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ενσωματώνοντας τον προηγμένο ψηφιακό βοηθό Grok της xAI

Η νέα λειτουργία διατίθεται δωρεάν μέσω της καλοκαιρινής ενημέρωσης λογισμικού Tesla’s Summer Release (έκδοση 2026.2.6) και αφορά τα οχήματα Model S, Model 3, Model X και Model Y που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ολοκληρωμένος έλεγχος και φωνητική αλληλεπίδραση

Το Grok, μια τεχνητή νοημοσύνη υψηλών δυνατοτήτων, αναλαμβάνει ρόλο «συνοδηγού» στο ταξίδι. Οι οδηγοί μπορούν να εκτελούν φωνητικές εντολές χωρίς τη χρήση των χεριών τους, όπως:

Πλοήγηση: Ορισμός προορισμών, αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POIs) και προσαρμογή διαδρομών εν κινήσει

Έλεγχος Οχήματος: Ρύθμιση του κλιματισμού, πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και χρήση πολυμέσων (μουσική, podcasts)

Εγχειρίδιο Χρήσης: Άμεση πρόσβαση στο manual του αυτοκινήτου για συμβουλές συντήρησης, ερμηνεία ειδοποιήσεων στο ταμπλό και πρακτικές χρήσης

Παράλληλα, το Grok λειτουργεί και ως εργαλείο μάθησης και ψυχαγωγίας, απαντώντας σε ερωτήσεις για θέματα όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η ιστορία και η φιλοσοφία, υποστηρίζοντας φυσική ροή συνομιλίας σε πολλές γλώσσες.

Προσαρμογή προσωπικότητας και φωνής

Ο βοηθός προσφέρει υψηλό βαθμό εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά προφίλ προσωπικότητας:

Τυπικές λειτουργίες: Βοηθός, Eκμάθηση ξένων γλωσσών, αφηγητής

Παιδικές λειτουργίες: Παραμύθια, Trivia για παιδιά

Λειτουργίες NSFW (18+): Προφίλ για ενήλικες… με βωμολοχία και εριστικό ύφος, καθώς και sexy / ερωτική συνομιλία (!)

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής φωνών με διαφορετική χροιά και ύφος (Ara, Eve, Leo, Rex, Sal).

Ιδιωτικότητα και απαιτήσεις σύνδεσης

Για την ενεργοποίηση του Grok απαιτείται συνδρομή Premium Connectivity ή σταθερή σύνδεση Wi-Fi. Η Tesla υπογραμμίζει ότι οι συνομιλίες είναι πλήρως ανώνυμες και δεν συνδέονται με το αναγνωριστικό του οχήματος ή τον κάτοχό του, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τιμές και Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Με την ευκαιρία της νέας ενημέρωσης, η Tesla υπενθυμίζει τις διαθέσιμες τιμές για την ελληνική αγορά:

Model 3: Διαθέσιμο από 37.970€ (tesla.com/el_GR)

Model Y: Διαθέσιμο από 38.980€, περιλαμβανομένου του Tesla Bonus ύψους 2.990€ (tesla.com/el_gr)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καλοκαιρινή αναβάθμιση λογισμικού (Summer Release), μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση της Tesla στο Χ: https://x.com/Tesla/status/2079584176182087827