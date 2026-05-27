Η Tesla μόλις έκανε τη φόρτιση των ηλεκτρικών Volvo στην Ελλάδα πιο εύκολη – Πώς;

Η Volvo κάνει τη ζωή των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακόμα πιο εύκολη επεκτείνοντας την πρόσβαση των μοντέλων της στο δίκτυο φόρτισης της Tesla

Η Volvo Cars κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επεκτείνοντας την πρόσβαση των μοντέλων της στο δίκτυο Tesla Supercharger σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό. Από το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς, οι ιδιοκτήτες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app για φόρτιση σε περισσότερους από 20.000 ταχυφορτιστές της Tesla σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και η Ελλάδα στο «κόλπο»

Η νέα συνεργασία καλύπτει συνολικά 29 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δίνοντας στους οδηγούς πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίκτυα γρήγορης φόρτισης στον κόσμο. Εκτός από τη χώρα μας, στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η σουηδική μάρκα σχεδιάζει να επεκτείνει την υποστήριξη του δικτύου φόρτισης Βορείου Αμερικής (NACS/SAE J3400) και σε επιλεγμένες αγορές της Ασίας, όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, έως το 2029. Έτσι, οι οδηγοί Volvo στις συγκεκριμένες χώρες θα αποκτήσουν μελλοντικά πρόσβαση και στο δίκτυο Tesla Supercharger.

«Οι οδηγοί Volvo ήδη έχουν πρόσβαση σε πάνω από τρία εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής Volvo,» δήλωσε ο Alejandro Castro Pérez (Αλεχάντρο Κάστρο Πέρες), Επικεφαλής Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars. «Η προσθήκη σταθμών Tesla Supercharger στην Ευρώπη σημαίνει ότι τώρα έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίκτυα ταχείας φόρτισης. Καθώς επιταχύνουμε την πορεία μας προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, στόχος μας είναι να κάνουμε τη φόρτιση απλή και αβίαστη, μέσω ενός απρόσκοπτου οικοσυστήματος».

Περισσότερα από 1,2 εκατ. σημεία φόρτισης στην Ευρώπη

Σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo έχουν ήδη πρόσβαση μέσω του Volvo Cars app σε περίπου 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των Tesla Supercharger, αλλά και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης στην Ευρώπη. Η εταιρεία επισημαίνει ότι βασικός στόχος της είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου δικτύου δημόσιας φόρτισης, ώστε η εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να γίνει ακόμη πιο εύκολη και πρακτική για τον οδηγό.

Η νέα δυνατότητα αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 και ES90, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

