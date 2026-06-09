quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Η Toyota θέλει να φτιάξει ηλεκτρικό που θα μπορεί να σου «σβήσει»

ΤΡΙΤΗ | 09.06.2026
Autotypos Team
i-toyota-thelei-na-ftiaxei-ilektriko-pou-tha-borei-na-sou-svisei-785478
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Toyota θέλει να φτιάξει το πιο αληθινό σε αίσθηση… ψεύτικο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά ίσως το παρακάνει λίγο

Η Toyota φαίνεται πως εξερευνά νέους τρόπους για να μεταφέρει την αίσθηση του παραδοσιακού χειροκίνητου κιβωτίου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μια νέα πατέντα που κατέθεσε η ιαπωνική εταιρεία αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα, το οποίο μπορεί να προσομοιώνει ακόμη και το… σβήσιμο του κινητήρα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Toyota

Παραείναι αληθινό για… ψεύτικο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πατέντας, η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο και δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαΐου, η Toyota εξελίσσει ένα σύστημα που συνεργάζεται με ένα εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό περιλαμβάνει πεντάλ συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ένα συμβατικό μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων. Αν ο οδηγός επιλέξει λάθος ταχύτητα σε σχέση με τις «εικονικές» στροφές του κινητήρα ή χειριστεί το σύστημα με τρόπο που θεωρείται ακατάλληλος, το ηλεκτρικό όχημα μπορεί να προσομοιώσει το γνωστό «σβήσιμο».

Στην πράξη, το σύστημα διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και ενεργοποιεί τα φρένα, δημιουργώντας την απότομη επιβράδυνση και το χαρακτηριστικό «ταρακούνημα» που βιώνει ο οδηγός όταν σβήσει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης κατά την εκκίνηση ή άμα επιλέξει τη λάθος ταχύτητα.

Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο «συναισθηματική»

Παράλληλα, η Toyota φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του οδηγού. Η πατέντα αναφέρει ότι το όχημα θα μπορεί να αναγνωρίζει το επίπεδο εμπειρίας του οδηγού και να ενεργοποιεί συστήματα ασφαλείας ή υποβοήθησης όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δείχνει να αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της «συναισθηματικής» ηλεκτροκίνησης, όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να διατηρήσουν στοιχεία της παραδοσιακής οδηγικής εμπειρίας. Η Toyota δεν είναι άλλωστε η πρώτη εταιρεία που ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Hyundai Ioniq 5 N, το οποίο διαθέτει εικονικές αλλαγές ταχυτήτων και μπορεί να προσομοιώσει ακόμη και τον κόφτη στροφών σε λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης.

Αν και προς το παρόν πρόκειται μόνο για πατέντα, το γεγονός ότι η Toyota ήδη εργάζεται πάνω σε αντίστοιχες τεχνολογίες δείχνει πως στο μέλλον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ίσως προσφέρουν πολύ περισσότερα από αθόρυβη και άμεση επιτάχυνση.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Hyundai#Hyundai Ioniq 5 N#Toyota#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#κινητήρας εσωτερικής καύσης#χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

i-mercedes-amg-evgale-ilektriko-me-tachytites-kai-i-hyundai-tora-etoimazei-ilektriko-me-cheirokinito-kivotio-803961

Q-ELECTRIC

20.05.2026

Η Mercedes-AMG έβγαλε ηλεκτρικό με ταχύτητες και η Hyundai τώρα ετοιμάζει ηλεκτρικό με χειροκίνητο κιβώτιο
apokalypsi-gia-to-hyundai-ioniq-6-n-ton-650-ps-767030

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2025

Αποκάλυψη για το Hyundai Ioniq 6 N των 650 PS
hyundai-ioniq-3-apokalypsi-gia-to-compact-ilektriko-me-ta-490-km-aftonomias-800460

Q-ELECTRIC

21.04.2026

Hyundai Ioniq 3: Αποκάλυψη για το compact ηλεκτρικό με τα 490 km αυτονομίας
to-monadiko-ilektriko-crossover-polis-pou-poulaei-1-tin-imera-gia-olo-ton-ianouario-779493

Q-ELECTRIC

09.03.2026

Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που πουλάει: 1 την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο
protes-eikones-tou-pio-prositou-hyundai-ioniq-774409

Q-ELECTRIC

10.09.2025

Πρώτες εικόνες του πιο προσιτού Hyundai Ioniq
protes-eikones-tou-neou-prositou-compact-crossover-tis-hyundai-772584

Q-ELECTRIC

28.08.2025

Πρώτες εικόνες του νέου προσιτού compact crossover της Hyundai

Πρόσφατες Ειδήσεις