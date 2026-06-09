Η Toyota θέλει να φτιάξει ηλεκτρικό που θα μπορεί να σου «σβήσει»

Η Toyota θέλει να φτιάξει το πιο αληθινό σε αίσθηση… ψεύτικο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά ίσως το παρακάνει λίγο

Η Toyota φαίνεται πως εξερευνά νέους τρόπους για να μεταφέρει την αίσθηση του παραδοσιακού χειροκίνητου κιβωτίου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μια νέα πατέντα που κατέθεσε η ιαπωνική εταιρεία αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα, το οποίο μπορεί να προσομοιώνει ακόμη και το… σβήσιμο του κινητήρα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Παραείναι αληθινό για… ψεύτικο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πατέντας, η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο και δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαΐου, η Toyota εξελίσσει ένα σύστημα που συνεργάζεται με ένα εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό περιλαμβάνει πεντάλ συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ένα συμβατικό μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων. Αν ο οδηγός επιλέξει λάθος ταχύτητα σε σχέση με τις «εικονικές» στροφές του κινητήρα ή χειριστεί το σύστημα με τρόπο που θεωρείται ακατάλληλος, το ηλεκτρικό όχημα μπορεί να προσομοιώσει το γνωστό «σβήσιμο».

Στην πράξη, το σύστημα διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και ενεργοποιεί τα φρένα, δημιουργώντας την απότομη επιβράδυνση και το χαρακτηριστικό «ταρακούνημα» που βιώνει ο οδηγός όταν σβήσει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης κατά την εκκίνηση ή άμα επιλέξει τη λάθος ταχύτητα.

Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο «συναισθηματική»

Παράλληλα, η Toyota φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του οδηγού. Η πατέντα αναφέρει ότι το όχημα θα μπορεί να αναγνωρίζει το επίπεδο εμπειρίας του οδηγού και να ενεργοποιεί συστήματα ασφαλείας ή υποβοήθησης όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δείχνει να αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της «συναισθηματικής» ηλεκτροκίνησης, όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να διατηρήσουν στοιχεία της παραδοσιακής οδηγικής εμπειρίας. Η Toyota δεν είναι άλλωστε η πρώτη εταιρεία που ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Hyundai Ioniq 5 N, το οποίο διαθέτει εικονικές αλλαγές ταχυτήτων και μπορεί να προσομοιώσει ακόμη και τον κόφτη στροφών σε λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης.

Αν και προς το παρόν πρόκειται μόνο για πατέντα, το γεγονός ότι η Toyota ήδη εργάζεται πάνω σε αντίστοιχες τεχνολογίες δείχνει πως στο μέλλον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ίσως προσφέρουν πολύ περισσότερα από αθόρυβη και άμεση επιτάχυνση.