Η Volkswagen ετοιμάζει το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της γκάμας της

Η Volkswagen βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: πρέπει να διατηρήσει το κύρος της και ταυτόχρονα να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ευρύτερα στρώματα οδηγών.

Νέο μικρό ηλεκτρικό SUV στη γκάμα ID.

Τιμή στόχος γύρω στα 20.000 – 25.000 ευρώ.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα MEB Entry.

Διαστάσεις κατηγορίας B-SUV, ιδανικό για την πόλη.

Στρατηγικό βήμα της VW για μαζική ηλεκτροκίνηση.

Μετά το ID.3 και τα μεγαλύτερα SUV της σειράς, ετοιμάζει τώρα ένα νέο μικρό SUV που φιλοδοξεί να γίνει το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας.

Ένα SUV για όλους

Το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί κάτω από το ID.3, με διαστάσεις κοντά σε ένα T-Cross. Στόχος είναι να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός B-SUV με την οικονομία χρήσης ενός ηλεκτρικού. Το design θα ακολουθήσει τη λογική της οικογένειας ID., με καθαρές γραμμές, δυναμική μάσκα και φωτιστικά σώματα LED που τονίζουν τον high-tech χαρακτήρα.

Παρά το προσιτό του positioning, η Volkswagen θέλει να προσφέρει σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής και πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και άνεσης. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να πείσει τον μέσο οδηγό ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πολυτέλεια.

Η πλατφόρμα MEB Entry

Η βάση του νέου SUV θα είναι η MEB Entry, μια παραλλαγή της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν όλα τα μοντέλα ID., αλλά πιο συμπαγής και οικονομική. Η διάταξη είναι προσθιοκίνητη, ώστε να μειωθεί το κόστος και να ελευθερωθούν χώροι στην καμπίνα. Με αυτό τον τρόπο, η Volkswagen μπορεί να προσφέρει μικρότερο μέγεθος, χαμηλότερο βάρος και, φυσικά, χαμηλότερη τιμή.

Αναμένεται να διατίθεται με μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, προσφέροντας αυτονομία περίπου 250 έως 350 km WLTP στις βασικές εκδόσεις. Οι επιδόσεις θα είναι επαρκείς για καθημερινές μετακινήσεις, με έμφαση στην οικονομία και όχι στην ταχύτητα.

Στρατηγική τιμής

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η τιμή: η Volkswagen έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος είναι να παραμείνει κάτω από τις 25.000 ευρώ, με πιθανότητα βασικής έκδοσης γύρω στις 20.000 ευρώ. Έτσι, το νέο μικρό ID. θα είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της μάρκας και ένα από τα πιο προσιτά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με αυτόν τον τρόπο, η VW έρχεται να ανταγωνιστεί άμεσα τα κινεζικά EV που κατακλύζουν την Ευρώπη, αλλά και τα μοντέλα που ετοιμάζουν οι εδραιωμένοι ανταγωνιστές της για την ίδια κατηγορία.

Τι σημαίνει για τον οδηγό

Για τον Έλληνα οδηγό, ένα μικρό ηλεκτρικό SUV στα 20–25 χιλιάδες ευρώ σημαίνει πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να χρειάζεται να ανέβει σε δυσθεώρητα κόστη. Η κατανάλωση ρεύματος θα παραμείνει χαμηλή, το service περιορισμένο, ενώ η πρακτικότητα ενός B-SUV ταιριάζει στην καθημερινότητα. Αν συνυπολογιστούν οι κρατικές επιδοτήσεις, το κόστος απόκτησης γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό.

Τι κρατάμε;

Η Volkswagen ετοιμάζει το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της, με τιμή-στόχο 20.000 με 25.000 ευρώ.

Θα βασιστεί στη νέα πλατφόρμα MEB Entry, με διαστάσεις κατηγορίας B-SUV.

Προσφέρει σύγχρονο design, ψηφιακό εσωτερικό και αυτονομία 250–350 km WLTP.

Στρατηγικό μοντέλο για να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον μέσο αγοραστή, ειδικά σε αγορές όπως η ελληνική.

