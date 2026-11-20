Με το μοτέρ του ID.7, δύο μπάκετ της Recaro και κεραμικά φρένα, το ηλεκτρικό ID. Polo GTI Clubsport Concept πιάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα και συνεχίζει μέχρι τα 240.

Αν έδινες σε μια παρέα μηχανικών τα κλειδιά της αποθήκης ανταλλακτικών της Volkswagen και τους ζητούσες να φτιάξουν κάτι για τα 50 χρόνια του GTI, δύσκολα θα περίμενες να γυρίσουν με το μοτέρ ενός ID.7. Ακόμη πιο δύσκολα θα μάντευες πού σκόπευαν να το βάλουν. Κι όμως, ο ηλεκτροκινητήρας που συνήθως κινεί τους πίσω τροχούς της μεγάλης ηλεκτρικής μπερλίνας χώρεσε τελικά στο ρύγχος ενός Polo. Κάπως έτσι, οι εμπρός τροχοί του μικρού Volkswagen βρέθηκαν να περνούν στην άσφαλτο 367 ίππους και 550 Nm ροπής. Το ID. Polo GTI Clubsport Concept είναι το πρώτο ηλεκτρικό Volkswagen που φοράει το σήμα Clubsport. Αφετηρία του ήταν το ID. Polo GTI των 226 ίππων, το οποίο διατίθεται για παραγγελία από τον Οκτώβριο. Στις φωτογραφίες, πάντως, η συγγένεια φαίνεται περισσότερο από μπροστά. Αρκεί να το κοιτάξεις από το πλάι για να καταλάβεις πόση ελευθερία είχαν αυτή τη φορά οι σχεδιαστές στο Βόλφσμπουργκ.

Πότε είδαμε τελευταία φορά τέτοιο Polo;

Πρώτα προσέχεις ότι λείπουν οι πίσω πόρτες. Η γραμμή του αμαξώματος θυμίζει τα τρίθυρα Polo GTI που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, αν και κανένα τους δεν είχε τέτοια φτερά. Στο Clubsport, κάθε φτερό έχει φαρδύνει κατά 50 χιλιοστά. Η διαφορά φαίνεται ιδιαίτερα πίσω, όπου οι φουσκωμένοι θόλοι καταλήγουν σε μια ουρά με διαχύτη χαμηλά και μια αεροτομή από ανθρακονήματα που ξεπερνά σε ύψος την οροφή. Αντίστοιχη δουλειά έχει γίνει εμπρός, με ένα μεγάλο splitter να προεξέχει από τον προφυλακτήρα.

Οι πίσω πόρτες, άλλωστε, θα ήταν περιττές. Στο Clubsport χωρούν αυστηρά δύο, σε αγωνιστικά μπάκετ της Recaro με κόκκινες ζώνες πέντε σημείων. Πίσω από τις πλάτες τους υψώνεται η μπάρα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, βαμμένη στο γνώριμο Tornado Red των GTI. Το πίσω κάθισμα έχει αφαιρεθεί, ο χώρος αποσκευών έχει γυμνωθεί και από το ταμπλό λείπει ακόμη και η οθόνη του infotainment. Μια λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξει κανείς είναι οι κόκκινες ραφές πάνω στη σκούρα μικροΐνα του ταμπλό και των πλαϊνών επενδύσεων. Τη δουλειά ανέλαβαν μαθητευόμενοι της Volkswagen, οι οποίοι συμμετείχαν στην κατασκευή του αυτοκινήτου μαζί με τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς εξέλιξης.

Και οι 367 ίπποι περνούν από μπροστά

Η πιο ενδιαφέρουσα μετατροπή, βέβαια, κρύβεται κάτω από το καπό. Ο ηλεκτροκινητήρας APP550 σχεδιάστηκε για τον πίσω άξονα μεγαλύτερων μοντέλων και η τοποθέτησή του εμπρός, στον διαθέσιμο χώρο της πλατφόρμας MEB+ του Polo, απαίτησε σύμφωνα με τη Volkswagen ακρίβεια χιλιοστού. Έπρεπε μάλιστα να χωρέσει μαζί του και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό VAQ. Ο λόγος γίνεται προφανής μόλις δεις τα δύο GTI δίπλα δίπλα στα χαρτιά. Από το μοντέλο παραγωγής στο Clubsport, η ισχύς ανεβαίνει κατά 141 ίππους, ενώ η ροπή σχεδόν διπλασιάζεται, από τα 290 στα 550 Nm.

Με ενεργοποιημένο το Launch Control, το μικρό GTI χρειάζεται 4,7 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική του ταχύτητα να φτάνει τα 240 χλμ./ώρα. Για να υποστηρίξει αυτές τις επιδόσεις, η Volkswagen επενέβη και στο ηλεκτρικό κύκλωμα, ώστε η μπαταρία των 52 kWh να μπορεί να παρέχει στιγμιαία ισχύ έως 290 kW. Οι μηχανικοί εξέλιξαν επίσης ειδική ρύθμιση για τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC, με στόχο την πρόσφυση στην πίστα, και τοποθέτησαν κεραμικά φρένα. Ναι, σε Polo.

Το κοινό θα το δει για πρώτη φορά στο Essen Motor Show, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου. Η Volkswagen το παρουσιάζει ως πρωτότυπο και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει έκδοση παραγωγής. Εμείς, πάντως, ξέρουμε ήδη τι θα θέλαμε να μάθουμε ύστερα από μια βόλτα μαζί του. Το χρονόμετρο λέει τι μπορούν να κάνουν οι 367 ίπποι στην εκκίνηση. Το ενδιαφέρον είναι τι κάνουν όταν ανοίξεις το γκάζι στην έξοδο μιας κλειστής στροφής, με το τιμόνι ακόμη στριμμένο.