Η Volvo ετοιμάζει ένα φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο για το 2027

Η Volvo ετοιμάζει ένα νέο, πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο για την ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo θα βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα SPA3 και θα απευθύνεται σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό, με πιθανότερο σενάριο να πρόκειται για ένα μικρότερο SUV που θα διαδεχθεί το σημερινό XC40. Η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο της σουηδικής εταιρείας να διευρύνει την ηλεκτρική γκάμα της και να αξιοποιήσει καλύτερα τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες.

Μετά το EX60, ένα ηλεκτρικό Volvo σε χαμηλότερη κατηγορία τιμής

Το νέο μοντέλο θα είναι το δεύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volvo που θα βασίζεται στην πλατφόρμα SPA3, μετά το EX60. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι παραδόσεις του αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι του 2027, ενώ θα τοποθετηθεί σε μια «μεγάλη αγορά χαμηλότερης τιμής» σε σύγκριση με το EX60, το οποίο ξεκινά από τις 60.900 ευρώ στη χώρα μας.

Η Volvo δεν έχει αποκαλύψει ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για το νέο αυτοκίνητο. Ωστόσο, η στόχευση σε μια πιο προσιτή κατηγορία, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, παραπέμπει σε ένα SUV μικρότερων διαστάσεων, το οποίο θα ανταγωνιστεί στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία C.

Σε αυτήν τη θέση βρίσκεται σήμερα το XC40, ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της εταιρείας, το οποίο κυκλοφορεί σχεδόν μία δεκαετία και πρόσφατα ανανεώθηκε σχεδιαστικά. Διατίθεται τόσο με κινητήρες βενζίνης όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, παραμένοντας η δεύτερη πιο εμπορική σειρά μοντέλων της Volvo, πίσω από το XC60.

Θα αντικαταστήσει το ηλεκτρικό EX40;

Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι το νέο μοντέλο να πάρει τη θέση του ηλεκτρικού EX40, το οποίο στην ελληνική αγορά ξεκινά από τις 48.600 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, το XC40 με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να συνεχίσει να διατίθεται, βασιζόμενο στην πλατφόρμα CMA.

Η Volvo έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι η μελλοντική ευρωπαϊκή γκάμα της θα περιλαμβάνει νέους τύπους αμαξώματος, τόσο χαμηλούς όσο και υψηλούς. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής σε κατηγορίες όπως τα sedan και τα station wagon, από τις οποίες η εταιρεία απέχει τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το νέο μοντέλο προορίζεται να καλύψει μια κατηγορία με μεγάλους όγκους πωλήσεων, ένα SUV θεωρείται πιθανότερη επιλογή, καθώς τα υπερυψωμένα αμαξώματα έχουν σαφώς μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη.

Η νέα πλατφόρμα SPA3 και τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα

Η SPA3 αποτελεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Volvo και έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει αυτοκίνητα διαφορετικών διαστάσεων, από το EX30 μήκους 4,2 μέτρων έως το EX90 των 5 μέτρων. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η ευελιξία στη διαμόρφωση του αμαξώματος και του εσωτερικού χώρου. Τα στοιχεία της μπαταρίας μπορούν να αναδιατάσσονται στο δάπεδο, επιτρέποντας την προσαρμογή της πλατφόρμας σε διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων.

Σε σχέση με την προηγούμενη SPA2, η νέα αρχιτεκτονική εισάγει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση της μπαταρίας στο αμάξωμα μέσω της τεχνολογίας cell-to-body, η χρήση μεγάλων χυτών τμημάτων στην κατασκευή που περιορίζει τον αριθμό των επιμέρους εξαρτημάτων, καθώς και συστήματα κίνησης νέας γενιάς, τα οποία βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και τα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Η δυνατότητα αξιοποίησης της SPA3 σε περισσότερα μοντέλα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της Volvo, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να περιορίσει το κόστος εξέλιξης και παραγωγής.

Η Volvo επιδιώκει να ανακτήσει την κερδοφορία της

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης της γκάμας. Η Volvo έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να παρουσιάσει συνολικά 13 νέα αυτοκίνητα παγκοσμίως έως το 2030, με διαφορετικές προτεραιότητες ανά αγορά. Παράλληλα με τα ευρωπαϊκά μοντέλα, η εταιρεία εξελίσσει ένα νέο SUV-ναυαρχίδα για τις ΗΠΑ, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα SPA2 του XC90, καθώς και έξι μοντέλα ειδικά για την Κίνα, αξιοποιώντας την αρθρωτή αρχιτεκτονική της μητρικής Geely.

Η ενίσχυση της γκάμας με ένα δεύτερο μοντέλο πάνω στην SPA3 αναμένεται να επιταχύνει την απόσβεση των σημαντικών επενδύσεων που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξη και την παραγωγή της νέας πλατφόρμας.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Volvo, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει από τις σημαντικές απώλειες των τελευταίων μηνών και να πετύχει τον στόχο της για λειτουργικό περιθώριο κέρδους 8%.