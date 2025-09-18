Η Xpeng ξεκινά επίσημα την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Η Xpeng ξεκίνησε παραγωγή στην Ευρώπη μαζί με τη Magna Steyr. Πρώτα μοντέλα τα crossover G6 και G9.

Η Xpeng μπήκε επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά με παραγωγή στην Αυστρία.

Η συνεργασία γίνεται με τη Magna Steyr στο Γκρατς , γνωστή για premium συνεργασίες.

G6 και G9 τα πρώτα ηλεκτρικά crossover που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής.

Η κίνηση αυτή βοηθά την εταιρεία να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς στα κινεζικά EVs.

Η στρατηγική κίνηση της Xpeng

Η κινεζική Xpeng κάνει το πρώτο της μεγάλο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά, εγκαινιάζοντας την παραγωγή επιβατικών ηλεκτρικών οχημάτων εντός Ε.Ε. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Magna Steyr, στο εργοστάσιο του Γκρατς στην Αυστρία.

Ήδη οι πρώτες μονάδες των crossover Xpeng G6 και Xpeng G9 ολοκληρώθηκαν, ενώ η πλήρης μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Ο ρόλος της Magna Steyr

Η Magna Steyr είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ιστορία συνεργασιών με κορυφαίες φίρμες. Από τις γραμμές της έχουν περάσει μοντέλα όπως η Mercedes-Benz G-Class, η BMW Z4 και η Jaguar I-Pace, ενώ πρόσφατα παρήγαγε και το Fisker Ocean EV.

Η συνεργασία με τη Xpeng ενισχύει περαιτέρω το κύρος της εταιρείας, τοποθετώντας την κινεζική φίρμα δίπλα σε ονόματα με βαρύτητα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Πλεονέκτημα για την Xpeng στην Ευρώπη

Με την παραγωγή να γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Xpeng αποφεύγει τους επιπλέον εισαγωγικούς δασμούς που έχουν επιβληθεί στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό καθιστά τα μοντέλα της πιο ανταγωνιστικά σε τιμές και ταυτόχρονα ενισχύει την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού κοινού.

Τι κρατάμε;

Η Xpeng μπαίνει δυναμικά στην Ευρώπη με παραγωγή στην Αυστρία.

Τα πρώτα μοντέλα που βγήκαν από τη γραμμή είναι τα G6 και G9 .

Η συνεργασία με τη Magna Steyr προσδίδει αξιοπιστία και εμπειρία.

Η παραγωγή εντός Ε.Ε. βοηθά την εταιρεία να παρακάμψει τους δασμούς στα κινεζικά EVs.

