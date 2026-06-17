Η ζήτηση για αυτή τη BMW έχει κάνει το εργαστάσιο να τρέχει και να μην φτάνει

Η ζήτηση για τη νέα ηλεκτρική BMW i3 «χτυπάει κόκκινο», με το νέο σεντάν να ξεπερνά ακόμα και τα κατορθώματα της iX3

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον του κοινού για την ηλεκτρική i3 ξεπέρασε ακόμα και την εξαιρετική ανταπόκριση που είχε γνωρίσει η επερχόμενη iX3. Αυτό το γεγονός ανάγκασε τη γερμανική φίρμα να μεταφέρει την ημερομηνία έναρξης των παραγγελιών πολύ νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα του φθινοπώρου.

Η BMW φέρεται να βάζει «φωτιά» κάτω από την παραγωγή της i3 λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές. Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό σεντάν έχει δημιουργήσει τεράστια δυναμική τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε αυτή της Κίνας.

Ένα ιστορικό μοντέλο για την BMW

Η ολοκαίνουργια BMW i3 αποτελεί ένα τεράστιο και ιστορικό βήμα προόδου για τη βαυαρική μάρκα, καθώς μεταφέρει την εμβληματική Σειρά 3 σε πλήρως ηλεκτρικά «μονοπάτια». Σύμφωνα με ένα νέο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, οι ιθύνοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας πλέουν σε πελάγη ευτυχίας βλέποντας την ανταπόκριση του κοινού. Έτσι, αντί να περιμένουν το τέλος του έτους για να ανοίξουν τα βιβλία των παραγγελιών, αποφάσισαν να πατήσουν το γκάζι και να ξεκινήσουν τη διαδικασία άμεσα.

Αν και ο ρυθμός παραγωγής δεν πρόκειται να αυξηθεί, η BMW θα αρχίσει να δέχεται επίσημα τις παραγγελίες των πελατών.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα του έγκυρου γερμανικού περιοδικού Automobilwoche, το οποίο επικαλείται εσωτερικές πηγές μέσα από την εταιρεία, αναφέρει ότι η BMW θα ξεκινήσει να δέχεται παραγγελίες για μια ειδική, πλούσια έκδοση λανσαρίσματος με την ονομασία «1st Edition». Η κίνηση αυτή προκαλεί αίσθηση, καθώς το αρχικό πλάνο της εταιρείας προέβλεπε το άνοιγμα των παραγγελιών κάπου μέσα στο φθινόπωρο.

Αν και η BMW δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη δημόσια επιβεβαίωση αυτής της αλλαγής, το δημοσίευμα τονίζει πως η απόφαση πάρθηκε ως άμεση αντίδραση στο τεράστιο ενδιαφέρον των καταναλωτών, αμέσως μετά την επίσημη αποκάλυψη του αυτοκινήτου στο Μόναχο.

Ξεπέρασε ακόμα και την iX3

Αυτός ο ενθουσιασμός, βέβαια, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Υψηλόβαθμα στελέχη της BMW είχαν ήδη αφήσει σαφείς αιχμές για μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή λίγο μετά τα αποκαλυπτήρια της i3. Ο επικεφαλής πωλήσεων της μάρκας, Jochen Goller, φέρεται να δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό σεντάν ξεπέρασε ακόμα και τη θετική αντίδραση που είχε προκαλέσει η επερχόμενη iX3.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ηλεκτρικό SUV έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 50.000 παραγγελίες μόλις λίγους μήνες μετά την παρουσίασή του, καταγράφοντας παράλληλα περισσότερες από 10.000 πωλήσεις στην Ευρώπη σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Η εμπορική απήχηση της i3 φαίνεται πως εκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά σύνορα της εγχώριας αγοράς της BMW. Η έκθεση αναφέρει ότι το σεντάν έχει αποσπάσει εξαιρετικά θετικά σχόλια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα. Μάλιστα, η δυναμική της παρουσία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου βοήθησε σημαντικά στο να αναβαθμιστεί το προφίλ του μοντέλου σε μία από τις πιο κρίσιμες και ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Make sedans great again

Η BMW έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η i3 θα μπορούσε να δώσει μια νέα, ισχυρή πνοή στην κατηγορία των μεσαίων σεντάν, η οποία δέχεται πιέσεις από τα SUV. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο ισχυρισμό, όμως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου δίνουν στην εταιρεία κάθε δικαίωμα να αισιοδοξεί. Η έκδοση που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, η i3 50 xDrive, αποδίδει την εντυπωσιακή ισχύ των 469 ίππων χάρη σε ένα σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ η αυτονομία της αγγίζει το εκπληκτικό νούμερο των 900 χιλιομέτρων.

Παρά την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος για τις παραγγελίες, τα πλάνα για την έναρξη της παραγωγής δεν αλλάζουν. Η BMW αναμένεται να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή της i3 στο κεντρικό της εργοστάσιο στο Μόναχο. Με τη ζήτηση των πελατών να είναι τόσο υψηλή, το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι το πότε ανοίγουν τα βιβλία των παραγγελιών, αλλά το αν η BMW θα προλάβει να τις κατασκευάζει…