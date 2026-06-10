Ηλεκτρικά με χαρακτήρα: Τα Renault που φέρνουν το παρελθόν στο μέλλον

Renault 4, Renault 5 και Twingo επιστρέφουν ηλεκτρικά, με ρετρό χαρακτήρα, σύγχρονη τεχνολογία και νέα φιλοσοφία.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που παρουσιάζονται απλώς ως νέα μοντέλα. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που επιστρέφουν κουβαλώντας μνήμη, εικόνες, εποχές και συναισθήματα. Η Renault δείχνει ότι έχει επιλέξει ξεκάθαρα τον δεύτερο δρόμο, επαναφέροντας τρία από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Τα Renault 5, Renault 4 και Twingo.

Δεν πρόκειται για μια απλή άσκηση νοσταλγίας. Η γαλλική μάρκα δεν πήρε παλιά σχέδια για να τα μεταφέρει μηχανικά στο σήμερα. Αντίθετα, τα χρησιμοποίησε ως αφετηρία για να δημιουργήσει μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ξεχωριστή ταυτότητα, σύγχρονη τεχνολογία και πρακτική λογική. Σε μια εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά μοντέλα μοιάζουν μεταξύ τους, η Renault επιχειρεί να δώσει ξανά χαρακτήρα στο καθημερινό αυτοκίνητο.

Renault 5 E-Tech: Το μικρό ηλεκτρικό που ξαναέβαλε το στιλ στην πρίζα

Το νέο Renault 5 E-Tech Electric είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Το ιστορικό 5άρι της δεκαετίας του ’70 υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά μικρά αυτοκίνητα της Ευρώπης. Προσιτό, πρακτικό, τολμηρό και νεανικό, κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Η σύγχρονη εκδοχή του κρατά αυτή την αύρα, αλλά την ενσωματώνει σε ένα πλήρως ηλεκτρικό supermini. Οι αναλογίες, τα φωτιστικά σώματα, οι φουσκωμένοι θόλοι, η γραμμή των παραθύρων και η χαρακτηριστική πίσω κολόνα παραπέμπουν στο παρελθόν, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να μοιάζει παλιό. Το νέο Renault 5 δεν προσπαθεί να αντιγράψει το αρχικό μοντέλο. Το ερμηνεύει ξανά, με όρους 2026.

Η ίδια λογική περνά και στην καμπίνα. Το εσωτερικό έχει ρετρό αναφορές, αλλά είναι απόλυτα σύγχρονο σε τεχνολογία. Οι ψηφιακές οθόνες, το σύστημα πολυμέσων με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, ο ψηφιακός βοηθός Reno και οι δυνατότητες συνδεσιμότητας το φέρνουν στην καρδιά της νέας εποχής. Την ίδια στιγμή, η Renault έχει κρατήσει φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να κάνει την καθημερινότητα πιο περίπλοκη.

Οδηγικά, το Renault 5 E-Tech δείχνει πως ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι αποδοτικό, άνετο και ευχάριστο. Η πλατφόρμα AmpR Small, η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και η σωστή διαχείριση ενέργειας δημιουργούν ένα σύνολο που δεν βασίζεται μόνο στην εμφάνιση. Με μπαταρία έως 52 kWh, ισχύ έως 150 PS και αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 400 km σε πραγματικές συνθήκες, το 5άρι έχει την ουσία που χρειάζεται για να σταθεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά μικρά της αγοράς.

Renault 4 E-Tech: Το «κατρέλ» επιστρέφει ως ηλεκτρικό B-SUV

Αν το Renault 5 είναι η πιο lifestyle και παιχνιδιάρικη πλευρά της νέας ηλεκτρικής Renault, το Renault 4 E-Tech Electric είναι η πιο πρακτική. Το θρυλικό «κατρέλ», όπως το γνώρισαν πολλές γενιές στην Ελλάδα, επιστρέφει όχι ως ένα απλό μικρό αυτοκίνητο, αλλά ως ένα compact ηλεκτρικό B-SUV.

Η επιλογή αυτή έχει νόημα. Το αρχικό Renault 4 ήταν ένα αυτοκίνητο για όλους: απλό, πρακτικό, ευρύχωρο, ανθεκτικό και εύκολο στην καθημερινή χρήση. Το νέο μοντέλο μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στη σημερινή εποχή, με περισσότερους χώρους, ψηλότερη θέση οδήγησης και σαφώς πιο οικογενειακό προσανατολισμό σε σχέση με το Renault 5.

Με μήκος 4,14 m, απόσταση από το έδαφος 181 mm και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, το νέο Renault 4 δείχνει ότι δεν βασίζεται μόνο στο όνομά του. Είναι ένα ηλεκτρικό SUV πόλης και καθημερινότητας, με σωστή εκμετάλλευση χώρων και πρακτικές λύσεις που έχουν πραγματική αξία. Η δυνατότητα αναδίπλωσης των καθισμάτων και η φόρτωση αντικειμένων μεγάλου μήκους ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον χρηστικό του χαρακτήρα.

Σχεδιαστικά, η Renault πέτυχε μια δύσκολη ισορροπία. Το νέο 4 έχει σαφείς αναφορές στο ιστορικό μοντέλο, με τετραγωνισμένες αναλογίες, κάθετα πίσω φώτα και χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή, αλλά δεν δείχνει σαν ρετρό καρικατούρα. Είναι σύγχρονο, καθαρό και άμεσα αναγνωρίσιμο.

Στον δρόμο, το Renault 4 ακολουθεί διαφορετική λογική από το 5. Είναι πιο ώριμο, πιο άνετο και πιο ήρεμο. Η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, η καλή ποιότητα κύλισης και η προβλέψιμη οδική συμπεριφορά το κάνουν ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς να χάνει την ευχάριστη αίσθηση που χαρακτηρίζει τα νέα ηλεκτρικά της Renault.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις 120 PS και 150 PS, με μπαταρία έως 52 kWh και αυτονομία κοντά στα 400 km, ανάλογα με την έκδοση. Η ταχυφόρτιση DC έως 100 kW, η δυνατότητα Vehicle-to-Load και η λειτουργία one-pedal ενισχύουν την πρακτικότητα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Renault Twingo E-Tech: Η προσιτή ηλεκτρική πόλη ξαναβρίσκει το χαμόγελό της

Το τρίτο κομμάτι αυτής της νέας ηλεκτρικής οικογένειας είναι το Renault Twingo E-Tech Electric. Το αρχικό Twingo του 1992 ήταν ένα από τα πιο έξυπνα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Μικρό απέξω, ευρύχωρο μέσα, χαρούμενο στην εικόνα και απλό στη χρήση, κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένα αστικό μοντέλο.

Το νέο Twingo επιχειρεί να επαναφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ηλεκτρική μορφή, με βασικό στόχο την προσιτή αστική κινητικότητα. Με τιμή εκκίνησης που αναμένεται κάτω από τις 20.000 ευρώ και λανσάρισμα στις αρχές του 2026, το νέο ηλεκτρικό Twingo έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά. Aυτό του πραγματικά προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Η σχεδίασή του κρατά τη φιλοσοφία ενός όγκου του πρώτου Twingo, με συμπαγείς διαστάσεις, καμπύλες επιφάνειες και φιλική εικόνα. Με μήκος 3,79 m, μεταξόνιο 2,49 m και τροχούς τοποθετημένους κοντά στις άκρες του αμαξώματος, το νέο Twingo δίνει έμφαση στην ευρυχωρία και στην ευελιξία.

Στο εσωτερικό, η Renault διατηρεί την απλότητα που χαρακτήριζε πάντα το Twingo, προσθέτοντας όμως σύγχρονη τεχνολογία. Ψηφιακός πίνακας 7 ιντσών, κεντρική οθόνη 10 ιντσών, σύστημα OpenR Link με Google built-in στις πλουσιότερες εκδόσεις και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης δείχνουν ότι το μικρό Renault δεν θέλει να είναι απλώς οικονομικό, αλλά και έξυπνο.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο. Παρά το μικρό μήκος, το Twingo διαθέτει τέσσερις κανονικές θέσεις, ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα με διαδρομή 17 cm, χώρο αποσκευών έως 360 λίτρα και δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων μήκους έως 2 m με κατάλληλη αναδίπλωση των καθισμάτων.

Τεχνικά, βασίζεται επίσης στην πλατφόρμα AmpR Small, με ηλεκτροκινητήρα 82 PS και 175 Nm, μπαταρία LFP 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 km WLTP. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα τον προορισμό του: δεν είναι ένα ηλεκτρικό για μεγάλα ταξίδια, αλλά ένα έξυπνο, αποδοτικό και εύκολο αυτοκίνητο πόλης. Με προαιρετική ταχυφόρτιση DC 50 kW, φόρτιση 10-80% σε περίπου 30 λεπτά και δυνατότητες V2L/V2G, φέρνει τεχνολογίες μεγαλύτερων μοντέλων σε μικρότερη και πιο προσιτή κατηγορία.

Μια νέα ταυτότητα για την ηλεκτρική Renault

Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στα Renault 4, 5 και Twingo δεν είναι μόνο η ηλεκτρική κίνηση. Είναι η προσπάθεια της Renault να επαναφέρει το συναίσθημα στο αυτοκίνητο. Να δημιουργήσει μοντέλα που δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μέσα μετακίνησης, αλλά ως αντικείμενα με χαρακτήρα, σχεδιαστική ταυτότητα και καθημερινή αξία.

Η μάρκα χρησιμοποιεί το παρελθόν της όχι ως άλλοθι, αλλά ως εργαλείο. Το Renault 5 εκφράζει τη χαρά της οδήγησης σε ένα ηλεκτρικό supermini. Το Renault 4 δίνει πρακτικότητα και άνεση σε μορφή μικρού SUV. Το Twingo επαναφέρει την έννοια του έξυπνου, προσιτού αυτοκινήτου πόλης.

Και τα τρία δείχνουν ότι η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι απρόσωπη. Μπορεί να έχει χρώμα, σχήμα, ιστορία και προσωπικότητα. Μπορεί να πατά στο παρελθόν, αλλά να κοιτά καθαρά προς το μέλλον.

Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, η Renault μοιάζει να έχει βρει έναν δρόμο που της ταιριάζει. Αντί να κυνηγά απλώς τεχνικά νούμερα, επενδύει σε αυτοκίνητα που ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει, να θυμηθεί και να αγαπήσει ξανά. Αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη δύναμη των νέων ηλεκτρικών Renault. Δεν έρχονται μόνο για να αντικαταστήσουν τα παλιά μοντέλα. Έρχονται για να θυμίσουν γιατί κάποια αυτοκίνητα μένουν στη μνήμη.