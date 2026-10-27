Ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς δική σου «πρίζα»: Συμφέρει τελικά ή όχι; Βρες το με τον διαδραστικό υπολογιστή κόστους!

Πόσο κοστίζει η χρήση ενός ηλεκτρικού όταν δεν υπάρχει ιδιωτική θέση στάθμευσης και οικιακός φορτιστής; Το συγκρίνουμε με ένα αντίστοιχο mild hybrid, υπολογίζουμε την οικονομία, τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση και εξετάζουμε αν αξίζει τελικά η μεγαλύτερη επένδυση

Η ηλεκτροκίνηση υπόσχεται χαμηλό κόστος μετακίνησης, περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και μια σειρά από πλεονεκτήματα που δύσκολα μπορεί να προσφέρει ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Υπάρχει όμως μια παράμετρος που μπορεί να αλλάξει σημαντικά την οικονομική και πρακτική πλευρά της υπόθεσης και αυτή είναι η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

Για κάποιον που διαθέτει ιδιωτική θέση στάθμευσης και οικιακό φορτιστή, η καθημερινότητα είναι σχετικά απλή. Επιστρέφει, συνδέει το αυτοκίνητο στην πρίζα και το επόμενο πρωί έχει ανακτήσει την ενέργεια που χρειάζεται, χωρίς να έχει αφιερώσει ουσιαστικά καθόλου προσωπικό χρόνο στη διαδικασία.

Τι γίνεται όμως όταν κάποιος κατοικεί σε πολυκατοικία χωρίς πυλωτή ή ιδιωτικό parking; Πρόκειται για ένα ερώτημα που αφορά αρκετούς οδηγούς στην Ελλάδα, όπου η διαμονή σε πολυκατοικίες και η στάθμευση στον δημόσιο δρόμο αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εξακολουθεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά η απουσία οικιακής φόρτισης μπορεί να μεταβάλει τόσο το πραγματικό κόστος χρήσης όσο και την ευκολία με την οποία εντάσσεται στην καθημερινότητα.

Αυτά τα στοιχεία εξετάζουμε λοιπόν στη συνέχεια αναλυτικά, με διαφορετικά σενάρια και έναν διαδραστικό υπολογιστή του Quattroruote και του autotypos.gr όπου μπορείς να τον προσαρμόσεις ακριβώς στην δική σου πραγματικότητα ώστε να δεις τι κερδίζεις και αν τελικά αξίζει η επιλογή ή η μετάβαση σε ηλεκτρικό.

Υπολόγισε πόσο κοστίζουν οι μετακινήσεις σου με ηλεκτρικό ή mild hybrid αυτοκίνητο ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Μετακίνησε τα sliders για να επιλέξεις τα μηνιαία χιλιόμετρα, τη μέση κατανάλωση και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και βενζίνης. Μπορείς επίσης να καθορίσεις το ποσοστό φόρτισης σε σταθμούς AC και DC, ανάλογα με τις συνήθειές σου. Ο υπολογιστής εμφανίζει αυτόματα το κόστος ανά 100 χιλιόμετρα, το μηνιαίο και ετήσιο κόστος, καθώς και τη διαφορά σε ορίζοντα πενταετίας και δεκαετίας. Ηλεκτρικό ή mild hybrid; Υπολόγισε το κόστος Άλλαξε τα στοιχεία σύμφωνα με τις δικές σου μετακινήσεις. Το ηλεκτρικό φορτίζει αποκλειστικά σε δημόσιους φορτιστές. Χιλιόμετρα τον μήνα 1.000 χλμ. Ηλεκτρικό (kWh/100 χλμ.) 18,0 Ενέργεια από τον φορτιστή, με απώλειες Mild hybrid (λτ./100 χλμ.) 6,5 Χρέωση AC (€/kWh) 0,40 € DC: 0,52 €/kWh (AC + 0,12 €/kWh) Αμόλυβδη (€/λίτρο) 2,116 € Δημόσια φόρτιση Κατανομή φόρτισης 70% AC / 30% DC Ηλεκτρικό / μήνα— — Mild hybrid / μήνα— — Διαφορά / έτος— — Κόστος ενέργειας Ηλεκτρικό Mild hybrid Ανά 100 χλμ. — — Ανά έτος — — Σε 5 χρόνια — — Σε 10 χρόνια — — Ο υπολογισμός αφορά μόνο το κόστος ενέργειας, όχι την τιμή αγοράς, συντήρηση ή τον χρόνο φόρτισης. Αρχικές τιμές αναφοράς: αμόλυβδη 2,116 €/λίτρο, AC 0,40 €/kWh και DC 0,52 €/kWh (Οκτώβριος 2026). Η τιμή DC ακολουθεί αυτόματα την τιμή AC με σταθερή διαφορά 0,12 €/kWh για τις ανάγκες του σεναρίου· η πραγματική διαφορά εξαρτάται από τον πάροχο και μπορεί να αλλάξει. Οι τιμές δεν ενημερώνονται αυτόματα. Επαναφορά αρχικών τιμών

Πόσο κοστίζει η φόρτιση αποκλειστικά σε δημόσιους σταθμούς;

Για να αποκτήσει η σύγκριση συγκεκριμένη βάση, θα χρησιμοποιήσουμε δύο υποθετικά αυτοκίνητα της μικρομεσαίας κατηγορίας, ένα αμιγώς ηλεκτρικό και ένα βενζινοκίνητο mild hybrid, δηλαδή με ήπια υβριδικό σύστημα.

Δεν θα επιλέξουμε συγκεκριμένη μάρκα ή μοντέλο, καθώς στόχος είναι μια γενικότερη αποτίμηση και όχι η σύγκριση δύο αυτοκινήτων με ενδεχομένως διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Θεωρούμε ότι το ηλεκτρικό χρειάζεται κατά μέσο όρο 18 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ το mild hybrid καταναλώνει 6,5 λίτρα βενζίνης για την ίδια απόσταση. Πρόκειται για ενδεικτικές παραδοχές πραγματικής μικτής χρήσης και όχι για επίσημους μέσους όρους της αγοράς. Για το ηλεκτρικό, θεωρούμε ότι οι 18 kWh περιλαμβάνουν την ενέργεια που πληρώνει κανείς σε έναν φορτιστή, μαζί με τις απώλειες φόρτισης.

Ο οδηγός μας λοιπόν, πραγματοποιεί 1.000 χιλιόμετρα τον μήνα, δηλαδή 12.000 χιλιόμετρα ετησίως και δεν έχει καμία δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

Στην περίπτωση του ηλεκτρικού, θα χρειαστεί περίπου 180 kWh κάθε μήνα και το κόστος εξαρτάται από το είδος των φορτιστών που χρησιμοποιεί.

Με βάση τις δημοσιευμένες χρεώσεις της ΔΕΗ blue για εγγεγραμμένα μέλη, η φόρτιση AC κοστίζει 0,40 €/kWh, η ταχυφόρτιση DC 0,52 €/kWh και η φόρτιση υψηλής ισχύος HPDC 0,59 €/kWh. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανά πάροχο και πρόγραμμα, επομένως δεν αποτελούν ενιαίο τιμοκατάλογο της ελληνικής αγοράς αλλά κάτι ενδεικτικό, ώστε να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση του κόστους.

Αν ο οδηγός καταφέρνει να καλύπτει το 70% των αναγκών του με AC φόρτιση και το υπόλοιπο 30% με DC, ο μηνιαίος λογαριασμός διαμορφώνεται ως εξής:

Τρόπος φόρτισης Μηνιαία ενέργεια Κόστος AC, 70% 126 kWh 50,40 € DC, 30% 54 kWh 28,08 € Σύνολο 180 kWh 78,48 €

Αν ο οδηγός χρησιμοποιεί αποκλειστικά AC φορτιστές, το κόστος περιορίζεται στα 72 ευρώ τον μήνα. Με αποκλειστική χρήση DC αυξάνεται στα 93,60 ευρώ, ενώ αν εξαρτάται από φορτιστές υψηλής ισχύος με την παραπάνω χρέωση, φτάνει τα 106,20 ευρώ.

Η διαφορά είναι σημαντική. Και εξηγεί γιατί η ευκολία πρόσβασης σε οικονομικούς AC φορτιστές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την οικονομία χρήσης ενός ηλεκτρικού.

Η σύγκριση με ένα mild hybrid

Ας περάσουμε στο αντίστοιχο ήπια υβριδικό αυτοκίνητο. Με μέση κατανάλωση 6,5 λτ./100 χλμ., χρειάζεται 65 λίτρα βενζίνης για τα ίδια 1.000 χιλιόμετρα.

Με ενδεικτική τιμή αμόλυβδης 2,116 €/λίτρο, που αντιστοιχεί στη μέση τιμή της Αττικής στις 25 Οκτωβρίου 2026, το μηνιαίο κόστος ανεφοδιασμού ανέρχεται σε 137,54 ευρώ.

Έτσι, η οικονομική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Ηλεκτρικό Mild hybrid Κατανάλωση ανά 100 χλμ. 18 kWh 6,5 λίτρα Κόστος ανά 100 χλμ. 7,85 € 13,75 € Κόστος ανά μήνα 78,48 € 137,54 € Κόστος ανά έτος 941,76 € 1.650,48 €

Το ηλεκτρικό εξοικονομεί περίπου 59 ευρώ τον μήνα ή 709 ευρώ τον χρόνο, αποκλειστικά από την ενέργεια.

Η διαφορά ασφαλώς δεν είναι αμελητέα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να καταστήσει αυτομάτως συμφέρουσα την αγορά ενός ακριβότερου αυτοκινήτου.

Εξάλλου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται παραδοσιακά στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη, κάτι που επηρεάζει το κόστος χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων. Οι τιμές των καυσίμων, ωστόσο, δεν ακολουθούν μονίμως ανοδική πορεία, ενώ και η ηλεκτρική ενέργεια υπόκειται σε μεταβολές τιμών.

Προφανώς μια αύξηση της βενζίνης θα ενίσχυε, με τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές, το οικονομικό πλεονέκτημα του ηλεκτρικού. Μια αύξηση των χρεώσεων δημόσιας φόρτισης θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η φόρτιση πρέπει να μπει στο πρόγραμμά σου

Το οικονομικό κόστος, όμως, είναι μόνο η μία πλευρά της σύγκρισης. Ο κάτοχος ενός ηλεκτρικού χωρίς ιδιωτικό φορτιστή πρέπει να οργανώνει πού και πότε θα αναπληρώνει την ενέργεια που καταναλώνει. Στην καλύτερη περίπτωση, η φόρτιση μπορεί να συνδυάζεται με δραστηριότητες που πραγματοποιεί ούτως ή άλλως.

Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέει το αυτοκίνητο σε φορτιστή ενός σούπερ μάρκετ όσο κάνει τα ψώνια του ή να αξιοποιεί κάποια εγκατάσταση σε εμπορικό κέντρο. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος φορτιστής και ο χρόνος παραμονής επαρκεί, ανακτά μέρος της αυτονομίας χωρίς να αφιερώνει ξεχωριστό χρόνο στη διαδικασία.

Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο βολική εκδοχή. Προϋποθέτει όμως ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα και, κυρίως, τη δυνατότητα να συνδυάζονται οι ανάγκες φόρτισης με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ρεαλιστικά, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εφικτό.

Μια εβδομάδα μπορεί να μη χρειαστεί να επισκεφθεί το συγκεκριμένο κατάστημα. Κάποια άλλη φορά μπορεί να κάνει τις αγορές του σε διαφορετική περιοχή. Ο φορτιστής ενδέχεται να είναι κατειλημμένος ή εκτός λειτουργίας, ενώ η διάρκεια μιας συνηθισμένης επίσκεψης μπορεί να μην επαρκεί για να ανακτηθεί η επιθυμητή ενέργεια.

Για να έχουμε μια εικόνα, σε 40 λεπτά σύνδεσης με έναν AC φορτιστή ισχύος 11 kW, ένα συμβατό αυτοκίνητο μπορεί θεωρητικά να ανακτήσει περίπου 7,3 kWh, πριν από τις απώλειες. Με την κατανάλωση του παραδείγματός μας, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 40 χιλιόμετρα αυτονομίας. Χρήσιμο, αλλά όχι απαραίτητα αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες αρκετών ημερών. Για να έχει νόημα ως διαδικασία, θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη και να διατηρείται τουλάχιστον ένα ισοζύγιο χιλιομέτρων που διανύονται και πλήρωσης με ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν πρέπει να πας για φόρτιση ως επί τούτου

Αργά ή γρήγορα, είναι σίγουρο ότι θα προκύψει η ανάγκη μιας ξεχωριστής επίσκεψης σε φορτιστή. Και εκεί ο οδηγός βρίσκεται μπροστά σε δύο βασικές επιλογές.

Η πρώτη είναι η AC φόρτιση, με χαμηλότερο κόστος αλλά μεγαλύτερη διάρκεια. Αν το αυτοκίνητο υποστηρίζει AC φόρτιση 11 kW και χρειάζεται να αναπληρώσει 30 kWh, η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει περίπου τρεις ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες.

Αν ο φορτιστής βρίσκεται κοντά στο σπίτι, ο οδηγός μπορεί να επιστρέψει με τα πόδια και να παραλάβει αργότερα το αυτοκίνητο. Αν βρίσκεται μακρύτερα, τα πράγματα περιπλέκονται.

Η δεύτερη επιλογή είναι η ταχυφόρτιση DC. Εκεί η ίδια ποσότητα ενέργειας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου και την καμπύλη φόρτισης, να ανακτηθεί σε μερικές δεκάδες λεπτά. Ο χρόνος περιορίζεται, αλλά το κόστος αυξάνεται.

Υπάρχει και μια πρόσθετη παράμετρος βέβαια, καθότι η θέση φόρτισης δεν αποτελεί μόνιμη θέση στάθμευσης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το αυτοκίνητο πρέπει να μετακινηθεί, ενώ ανάλογα με τον πάροχο ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις παραμονής.

Για έναν κάτοικο του κέντρου που δυσκολεύεται ήδη να βρει parking, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσει θέση στάθμευσης δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Και εδώ χρειάζεται μια σημαντική διάκριση: ο χρόνος φόρτισης δεν ταυτίζεται με τον προσωπικό χρόνο που χάνει ο οδηγός.

Μια τρίωρη φόρτιση μπορεί να μην του στερήσει σχεδόν καθόλου χρόνο αν πραγματοποιείται ενώ εργάζεται. Αντίθετα, μια φόρτιση διάρκειας 25 λεπτών μπορεί να μετατραπεί σε διαδικασία μιας ώρας, όταν προστεθούν η μετακίνηση προς τον σταθμό, μια πιθανή αναμονή και η επιστροφή.

Στο ευνοϊκό σενάριο, η πρόσθετη χρονική επιβάρυνση μπορεί να είναι ελάχιστη. Σε ένα λιγότερο βολικό πρόγραμμα, ακόμη και δύο ειδικές επισκέψεις τον μήνα, διάρκειας 45–60 λεπτών η καθεμία μαζί με τις μετακινήσεις, σημαίνουν περίπου 1,5–2 επιπλέον ώρες.

Δεν πρόκειται για υποχρεωτική μηνιαία επιβάρυνση κάθε οδηγού, αλλά για ένα εύλογο παράδειγμα του χρόνου που μπορεί να απαιτηθεί.

Μπορεί να φορτίσει από μια απλή οικιακή πρίζα;

Η φόρτιση μέσω κατάλληλης οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι τεχνικά εφικτή ακόμη και χωρίς wallbox, με συμβατό φορητό εξοπλισμό και τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η ύπαρξη μιας πρίζας στο ισόγειο ή στο μπαλκόνι δεν αποτελεί λύση για ένα αυτοκίνητο που σταθμεύει στον δημόσιο δρόμο.

Η χρήση καλωδίων που διασχίζουν πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας, διέλευσης πεζών και νομιμότητας του όλου πράγματος. Δεν μπορεί, επομένως, να αντιμετωπιστεί ως αυτονόητη εναλλακτική της κανονικής υποδομής φόρτισης.

Ο οδηγός που δεν έχει δική του θέση στάθμευσης παραμένει, στην πράξη, εξαρτημένος από το δημόσιο δίκτυο, εκτός αν εξασφαλίσει κάποια άλλη νόμιμη και ασφαλή λύση.

Η υψηλότερη τιμή αγοράς και το ζήτημα της απόσβεσης

Τα αμιγώς ηλεκτρικά εξακολουθούν κατά κανόνα να έχουν υψηλότερη τιμή αγοράς από αντίστοιχα mild hybrid, αν και η διαφορά δεν είναι σταθερή και επηρεάζεται σημαντικά από κρατικές επιδοτήσεις και εμπορικές προσφορές.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής αγοράς είναι τα Jeep Avenger και Fiat 500, που προσφέρονται τόσο σε ήπια υβριδική όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Στην περίπτωση του Jeep Avenger , το e-Hybrid των 110 ίππων έχει ανακοινωμένη τελική τιμή 25.790 ευρώ με την προωθητική ενέργεια, ενώ το ηλεκτρικό των 156 ίππων διαμορφώνεται στα 28.990 ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν η προωθητική ενέργεια και η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Η διαφορά περιορίζεται επομένως στα 3.200 ευρώ.

Στο Fiat 500, αντίθετα, οι αντίστοιχες εκδόσεις Pop δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Το Hybrid των 65 ίππων προσφέρεται από 18.990 ευρώ, ενώ το ηλεκτρικό των 118 ίππων εμφανίζεται στην αγορά από 27.990 ευρώ, με την προβλεπόμενη επιδότηση ήδη υπολογισμένη. Εδώ η διαφορά φτάνει τα 9.000 ευρώ.

*Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές για τον Οκτώβριο του 2026 και προϋποθέτουν ότι ισχύουν οι αντίστοιχες προσφορές και ότι ο αγοραστής πληροί τους όρους επιδότησης.

Πρόκειται για δύο παραδείγματα που δείχνουν πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το αρχικό οικονομικό βάρος της ηλεκτροκίνησης, το οποίο φυσικά και θα πρέπει να συνυπολογιστεί.

Αν υποθέσουμε ότι ένα ηλεκτρικό κοστίζει 5.000 ευρώ περισσότερο από ένα αντίστοιχο mild hybrid και διατηρεί την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας των 709 ευρώ του παραδείγματός μας, η απόσβεση της διαφοράς στην τιμή, καλύπτεται μαθηματικά σε περίπου επτά χρόνια. Αν η διαφορά αγοράς φτάνει τα 9.000 ευρώ, απαιτούνται σχεδόν 13 χρόνια.

Αυτός είναι ένας απλός υπολογισμός απόσβεσης μέσω της ενέργειας, όχι πλήρης αποτίμηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας καθώς δεν περιλαμβάνει συντήρηση, ασφάλιση, χρηματοδότηση, υπολειμματική αξία ή πιθανές μελλοντικές μεταβολές τιμών.

Η ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται από κίνητρα που μπορούν να περιορίσουν το αρχικό κόστος απόκτησης. Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» προβλέπει βασική επιδότηση 3.000 ευρώ για επιλέξιμα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετες ενισχύσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά απαλλάσσονται επίσης από τα τέλη κυκλοφορίας. Ωστόσο, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για αρκετά σύγχρονα mild hybrid. Στα καινούργια επιβατικά που ταξινομούνται από το 2021, ο μηδενισμός των τελών ισχύει για εκπομπές CO₂ έως 122 g/km, ανεξαρτήτως τεχνολογίας κίνησης.

Επομένως, δεν πρέπει να θεωρούμε αυτομάτως ότι ο κάτοχος ενός ηλεκτρικού εξοικονομεί χρήματα από τα τέλη κυκλοφορίας σε σύγκριση με ένα mild hybrid.

Η συντήρηση και οι καλύτερες επιδόσεις

Η οικονομική σύγκριση δεν εξαντλείται στο κόστος ενέργειας και στην τιμή αγοράς. Ένας αμιγώς ηλεκτρικός κινητήρας έχει λιγότερα μηχανικά μέρη και δεν απαιτεί αρκετές από τις εργασίες συντήρησης που συνοδεύουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, όπως αλλαγές λαδιών, φίλτρων κινητήρα και μπουζί. Δεν διαθέτει επίσης συμβατικό σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Επομένως, είναι εύλογο να αναμένουμε γενικά μικρότερες ανάγκες προγραμματισμένης συντήρησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά δεν χρειάζονται service. Ελαστικά, φρένα, αναρτήσεις, κλιματισμός, συστήματα ψύξης και άλλος εξοπλισμός εξακολουθούν να απαιτούν ελέγχους και πιθανές επεμβάσεις. Η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να περιορίζει τη φθορά των φρένων, ενώ το αυξημένο βάρος ορισμένων ηλεκτρικών μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να επιβαρύνει περισσότερο τα ελαστικά.

Χωρίς συγκρίσιμα στοιχεία κόστους συντήρησης για συγκεκριμένα μοντέλα, δεν είναι ασφαλές να αποδώσουμε ένα αυθαίρετο ποσό ετήσιας εξοικονόμησης. Η γενική τάση, ωστόσο, αποτελεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα υπέρ της ηλεκτροκίνησης.

Υπάρχει και ο παράγοντας των επιδόσεων. Τα ηλεκτρικά προσφέρουν άμεση απόκριση στο γκάζι και συνήθως υψηλή ροπή από πολύ χαμηλές στροφές, χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα και καλοδεχούμενα, σε κάθε οδηγικό σενάριο.

Στα δύο παραδείγματα που εξετάσαμε, το ηλεκτρικό Jeep Avenger αποδίδει 156 ίππους έναντι 110 του e-Hybrid, ενώ το Fiat 500e αποδίδει 118 ίππους έναντι 65 του Hybrid.

Οι διαφορές αυτές είναι ουσιαστικές. Η υψηλότερη τιμή του ηλεκτρικού δεν αγοράζει, λοιπόν, μόνο ένα διαφορετικό σύστημα κίνησης αλλά και καλύτερες επιδόσεις, κάτι που για ορισμένους οδηγούς έχει ιδιαίτερη αξία.

Τελικά, αξίζει ηλεκτρικό χωρίς δική σου πρίζα;

Η απάντηση εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο και, κυρίως, από το πόσο εύκολα μπορεί να φορτίζεται.

Στο παράδειγμά μας, με 12.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, το ηλεκτρικό εξοικονομεί περίπου 709 ευρώ ετησίως από την ενέργεια σε σχέση με ένα αντίστοιχο mild hybrid. Διατηρεί επομένως οικονομικό πλεονέκτημα ακόμη και χωρίς πρόσβαση σε οικιακό φορτιστή.

Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό είναι σαφώς μικρότερο από εκείνο που θα απολάμβανε ο ιδιοκτήτης αν μπορούσε να φορτίζει καθημερινά στο σπίτι του. Παράλληλα, πρέπει να συνυπολογιστεί η υψηλότερη τιμή αγοράς, η οποία μπορεί να απαιτήσει αρκετά χρόνια για να αποσβεστεί.

Από την άλλη, οι γενικά μικρότερες ανάγκες συντήρησης, οι επιδόσεις και τα διαθέσιμα κίνητρα ενισχύουν την ελκυστικότητα του ηλεκτρικού.

Η πρακτική πλευρά είναι εξίσου σημαντική. Για κάποιον που μπορεί να φορτίζει συστηματικά όσο εργάζεται ή πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες, η απουσία οικιακής φόρτισης ενδέχεται να μην αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Για εκείνον όμως που πρέπει να μετακινείται ειδικά μέχρι έναν φορτιστή, να περιμένει και ενδεχομένως να αναζητά εκ νέου θέση στάθμευσης, η εξοικονόμηση χρημάτων συνοδεύεται από μια πρόσθετη επιβάρυνση χρόνου και προγραμματισμού.

Το ηλεκτρικό χωρίς οικιακό φορτιστή δεν είναι απαραίτητα μια ασύμφορη ή δύσχρηστη επιλογή. Δεν είναι όμως και η αυτονόητα οικονομικότερη λύση που συχνά παρουσιάζεται.

Το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα εξοικονομείς οδηγώντας ηλεκτρικό, αλλά πόσα περισσότερα πληρώνεις για να το αγοράσεις, πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να το φορτίζεις και αν το συνολικό όφελος δικαιολογεί αυτούς τους συμβιβασμούς.