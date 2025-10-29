quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Ηλεκτρικό από τη Ρωσία: Δες πώς δοκιμάζεται στον Αρκτικό Κύκλο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ilektriko-apo-ti-rosia-des-pos-dokimazetai-ston-arktiko-kyklo-781065

Η Ρωσία πραγματοποιεί εντατικές δοκιμές εξέλιξης για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο Atom EV, σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του κόσμου, τον Αρκτικό Κύκλο.

Η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με στόχο να αποτελέσει την καθημερινή μετακίνηση σε κάθε γωνιά του κόσμου. Για να συμβεί αυτό, οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντέχουν όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η Ρωσία επιλέγει να κάνει ακριβώς αυτό με το νέο της ηλεκτρικό όχημα υπό εξέλιξη, το Atom EV, το οποίο βρέθηκε σε πραγματικές δοκιμές στον Αρκτικό Κύκλο.

Πρωτότυπο σχεδιασμένο για σκληρή χρήση

Το Atom EV δεν στοχεύει στην premium πλευρά της αγοράς ούτε σε εντυπωσιακούς αριθμούς επιτάχυνσης. Ο στόχος του είναι σαφής: λειτουργία χωρίς περιορισμούς σε περιοχές με υποδομές υπό ανάπτυξη και βαρύ χειμώνα. Η σχεδίαση και η ανάπτυξή του βασίζονται σε απαιτήσεις για αντοχή, απλότητα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η θερμική διαχείριση της μπαταρίας, η προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων και η διατήρηση αξιοπρεπούς αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι οι τρεις βασικοί τομείς που δοκιμάζονται.

Η φιλοσοφία είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν θα χρειάζεται εξειδικευμένες υποδομές για να κυκλοφορεί σταθερά. Το Atom EV αναπτύσσεται με προδιαγραφές για χρήση σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν συχνά κάτω από -30°C.

Αρκτική: η πιο ρεαλιστική δοκιμασία για ηλεκτρικά

Οι δοκιμές στον Αρκτικό Κύκλο δίνουν την ευκαιρία να αξιολογηθεί η πραγματική συμπεριφορά του οχήματος σε περιβάλλον όπου το EV θεωρείται «ασταθές». Σε έντονο κρύο, η χημική λειτουργία των μπαταριών επιβραδύνεται σημαντικά, κάτι που περιορίζει τόσο τη μέγιστη ισχύ όσο και την αυτονομία. Παράλληλα, η ανάγκη θέρμανσης της καμπίνας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Στις δοκιμές του Atom EV μετρήθηκε η διάρκεια φόρτισης, η απώλεια ενέργειας σε στάση, η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και η σταθερότητα της οδήγησης σε παγωμένο οδόστρωμα. Η επιλογή να πραγματοποιηθούν όχι σε πίστα δοκιμών αλλά σε απομακρυσμένες περιοχές τονίζει ότι ο στόχος είναι η πρακτική επαλήθευση των δυνατοτήτων του οχήματος. Το γεγονός ότι μέρος της αποστολής έγινε με τη βοήθεια παγοθραυστικού αποδεικνύει πως το project συνδέεται με πραγματική ανάγκη λειτουργίας σε τέτοιο περιβάλλον.

Ρωσικό project με τεχνολογικό στόχο

Η Ρωσία επενδύει στο Atom EV ως πλατφόρμα για ένα μελλοντικό στόλο ηλεκτρικών που θα μπορεί να διατεθεί σε αγορές με παρόμοιες κλιματικές και γεωγραφικές απαιτήσεις. Βασική στόχευση είναι η παραγωγή ενός αυτοκινήτου που μπορεί να σταθεί αυτόνομα, χωρίς συνεχή εξάρτηση από εξελιγμένες υποδομές που άλλες χώρες διαθέτουν ήδη.

Η χαρακτηριστική επιλογή των δοκιμών στην Αρκτική λειτουργεί ως επιβεβαίωση τεχνολογικής ετοιμότητας αλλά και ως στοιχείο προώθησης. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, η εικόνα ενός οχήματος σε σκληρό περιβάλλον αποτελεί άμεση απόδειξη αξιοπιστίας.

Τι κρατάμε

  • Οι δοκιμές στην Αρκτική αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρικά μπορούν να λειτουργούν και σε ακραίο κρύο
  • Η ηλεκτροκίνηση περνάει σε στάδιο πραγματικής χρήσης, όχι θεωρίας
  • Ενισχύεται η εμπιστοσύνη του οδηγού απέναντι στα EV, άρα και η διάδοση τους στην αγορά

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
