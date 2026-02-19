Ηλεκτροκίνητο Volkswagen Golf: Τι αλλάζει και γιατί αργεί

Το πιο εμβληματικό μικρομεσαίο της Ευρώπης περνά στην εποχή των 800V, αλλά η μετάβαση μόνο εύκολη δεν είναι – Πότε αναμένεται η παρουσίαση του

Το μέλλον του ηλεκτρικού Volkswagen Golf παραμένει σενάριο ανοικτό στον ορίζοντα, αλλά όχι τόσο κοντά όσο αρχικά είχε υπολογιστεί. Η EV εκδοχή του γερμανικού best seller είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί μέσα στη δεκαετία, ωστόσο η κρίση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και οι εσωτερικές αναταράξεις στον όμιλο Volkswagen έχουν μεταθέσει το λανσάρισμα για αργότερα.

Νέα βάση, νέα αρχή

Το επόμενο ηλεκτρικό Golf θα βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική SSP (Scalable Systems Platform) 800V, η οποία παρουσιάστηκε το 2021 αλλά αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω προβλημάτων στο λογισμικό.

Η Volkswagen προχώρησε σε συνεργασία με τη Rivian προκειμένου να επιταχύνει την εξέλιξη της πλατφόρμας, ωστόσο το ντεμπούτο της SSP, που αρχικά αναμενόταν νωρίτερα, μετατίθεται πλέον για το 2028, ίσως και αργότερα.

Δεν θα είναι απλώς «ID.3 με άλλο όνομα»

Παρότι στο παρελθόν υπήρχε η εντύπωση ότι το ηλεκτρικό Golf θα μπορούσε να αποτελέσει μετεξέλιξη του Volkswagen ID.3, αυτό δεν ισχύει. Το μοντέλο θα είναι τελείως νέο και θα αντικαταστήσει σταδιακά το ID.3 προς το τέλος της δεκαετίας.

Η Volkswagen εγκαταλείπει τη στρατηγική των «αριθμών» στην ονοματολογία, ήδη το ID.2all μετονομάζεται σε ID. Polo, ενώ το ID.4 πιθανότατα θα εξελιχθεί σε ID. Tiguan. Όταν έρθει η ώρα του ηλεκτρικού Golf, το όνομα «Golf» θα διατηρηθεί καθότι πρόκειται για στοιχείο με τεράστια εμπορική βαρύτητα.

Τεχνολογία επόμενης γενιάς

Η πλατφόρμα SSP φέρνει σημαντικές καινοτομίες:

Αρχιτεκτονική 800V για ταχύτατη φόρτιση έως 350–400 kW

Νέο λειτουργικό σύστημα (πιθανώς VW.OS)

Κεντρική διαχείριση λογισμικού μέσω λίγων ισχυρών μονάδων αντί πολλών επιμέρους επεξεργαστών / εγκεφάλων

Δυνατότητα σημαντικών over-the-air αναβαθμίσεων

Νέες ενοποιημένες μπαταρίες τύπου cell-to-pack για μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος

Με απλά λόγια, το ηλεκτρικό Golf δεν θα είναι απλώς μια ηλεκτρική εξέλιξη αλλά το πρώτο βήμα προς μια πλήρη ψηφιακή και τεχνολογική μετάβαση.

Θα υπάρξει και GTI (και R)

Η Volkswagen έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδόσεων υψηλών επιδόσεων. Το ηλεκτρικό Golf αναμένεται να αποκτήσει:

Έκδοση GTI με έναν ηλεκτροκινητήρα και κίνηση στους εμπρός τροχούς

Έκδοση R με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση

Έτσι, η παράδοση των σπορ εκδόσεων θα συνεχιστεί και στην ηλεκτρική εποχή.

Το θερμικό Golf δεν φεύγει

Παρά τα σχέδια εξηλεκτρισμού, η σημερινή γενιά Golf, θα παραμείνει στην παραγωγή για πολλά ακόμη χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης, η θερμική εκδοχή μπορεί να συνεχίσει «τουλάχιστον μέχρι το 2035».

Η αργοπορία της ηλεκτρικής έκδοσης και οι αλλαγές στο εργοστάσιο του Wolfsburg ενδέχεται επίσης να μεταθέσουν τα πλάνα μεταφοράς της παραγωγής των θερμικών εκδόσεων στο Μεξικό.

Το μεγάλο στοίχημα

Το Golf δεν είναι απλώς ένα ακόμη μοντέλο. Είναι ίσως το σημαντικότερο εμπορικά αυτοκίνητο στην ιστορία της Volkswagen. Η μετάβασή του στην ηλεκτρική εποχή δεν μπορεί να γίνει πρόχειρα.

Η καθυστέρηση ίσως τελικά αποδειχθεί στρατηγική κίνηση: καλύτερα ένα ηλεκτρικό Golf που θα κάνει πραγματική αίσθηση, παρά ένα βεβιασμένο βήμα, που θα μπορούσε να πλήξει σε μεγάλο βαθμό την VW.

