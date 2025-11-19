Jeep Recon: Το πιο σκληροτράχηλο ηλεκτρικό SUV της αγοράς – Με 650 PS και αυτονομία 450 km

Το νέο Jeep Recon είναι αμιγώς ηλεκτρικό, Trail Rated, με 650 PS, 840 Nm, 0–100 km/h σε 3,7’’ και εκτιμώμενη αυτονομία έως 450 km.

Η Jeep περνά στην σκληροτράχηλη ηλεκτρική εποχή με το Recon, το πρώτο και μοναδικό πλήρως ηλεκτρικό Trail Rated SUV της μάρκας. Χτισμένο σε ειδική ηλεκτρική αρχιτεκτονική, δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτό που ορίζει την ταυτότητα της Jeep. Πραγματική τετρακίνηση, δυνατότητα για open-air εμπειρία (αφαιρούμενες πόρτες/τζάμια) και αντοχή εκτός δρόμου. Η παραγωγή ξεκινά στις αρχές του 2026, με λανσάρισμα σε ΗΠΑ και Καναδά και στη συνέχεια παγκόσμια διάθεση μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ηλεκτρική μετάδοση με «σκληρό» DNA

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκονται δύο ηλεκτρικές μονάδες κίνησης (EDM) – μία εμπρός και μία πίσω, από 250 kW η καθεμιά– που συνδυάζουν μοτέρ, μετάδοση και άλλα ηλεκτρικά μέρη σε ένα συμπαγές σύνολο.

Το αποτέλεσμα; 650 PS, 840 Nm ακαριαίας ροπής και 0–100 km/h σε 3,7’’. Η τετρακίνηση είναι στάνταρ, με Selec-Terrain και πέντε προγράμματα (Auto, Sport, Snow, Sand και Rock στη Moab). Κλείδωμα πίσω διαφορικού με διακόπτη, Selec-Speed Control για αργές αναβάσεις/καταβάσεις και προσαρμοστικό «γκάζι» για ακριβή δοσολογία ροπής σε πετρώδες έδαφος, ολοκληρώνουν το πακέτο.

Μπαταρία: 100 kWh , τεχνολογία 400 V, με θωρακισμένες ποδιές υψηλής αντοχής.

Γεωμετρία (Moab): 33’’ ελαστικά, απόσταση από το έδαφος 239 mm , προσέγγιση 34° , διαφυγή 34,5° , ράμπα 23,5° .

Αυτονομία: εκτίμηση έως 450 km (ανάλογα με την έκδοση).

Σχεδίαση αυθεντικoύ Jeep

Το Recon τιμά τα κλασικά σημεία αναφοράς της Jeep, αλλά ταυτόχρονα τα εκμοντερνίζει. Φωτιζόμενοι δακτύλιοι στη μάσκα με τις 7 γρίλιες, κάθετες αναλογίες, άφθονο γυαλί για ορατότητα, πίσω swing gate με εφεδρικό τροχό (segment-exclusive). Χωρίς εργαλεία, αφαιρείς πόρτες, πίσω πλαϊνά τζάμια και το τζάμι της 5ης πόρτας για open-air εμπειρία. Η έκδοση Moab ξεχωρίζει με μαύρα φτερά/προφυλακτήρες, rock rails και αντιθαμβωτικό γραφικό στο καπό.

Εσωτερικό: εργαλείο περιπέτειας, όχι σαλόνι βιτρίνας

Η καμπίνα είναι πρακτική και στιβαρή, με οριζόντιο ταμπλό και χειρολαβή συνοδηγού, modular ράγα αξεσουάρ (κάμερες, GPS κ.λπ.), επιφάνειες ανθεκτικές σε τριβές και με έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους (διπλή κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση, ελαστικούς ιμάντες στις πόρτες). Ο χώρος αποσκευών γίνεται τεράστιος με αναδιπλωμένη πίσω σειρά, ενώ υπάρχει και frunk ιδανικό για χειραποσκευή. Υλικά με ανακυκλωμένο περιεχόμενο και συνθετικές επενδύσεις (Capri) υπογραμμίζουν το «πράσινο» υπόβαθρο. Στάνταρ ηχοσύστημα Alpine, με αφαιρούμενα ηχεία για να παίζει σωστά και… χωρίς πόρτες.

Τεχνολογία & συνδεσιμότητα

Το Recon ανεβάζει τον πήχη με 12,3’’ ψηφιακό πίνακα + 14,5’’ κεντρική οθόνη (πάνω από 26’’ συνολικά), Uconnect 5, μεγάλα, καθαρά γραφικά, ψηφιακά χειριστήρια A/C και φυσικά χειριστήρια για ένταση/συντονισμό εκεί που πρέπει.

Για τους off-roaders υπάρχει η εφαρμογή Trails Offroad (με κλίσεις/pitch-roll), το BEV Pages για την κατάσταση μπαταρίας και το Dynamic Range Mapping (TomTom) για ακριβή σχεδιασμό φόρτισης. Υποστηρίζεται επίσης και λειτουργικό Alexa με ενημερώσεις μέσω app (συντήρηση, οδική βοήθεια, recalls).

Η έκδοση Moab θα διατεθεί αποκλειστικά σε ΗΠΑ και Καναδά, με πιο «κοντές» σχέσεις πίσω (15:1), περισσότερη επιθετικότητα εκτός δρόμου και ιδιαίτερη αισθητική (π.χ. εσωτερικό Joshua Tree tan).

Τι κρατάμε;