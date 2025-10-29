Κατέρρευσαν τα ηλεκτρικά τον Οκτώβρη; – Εκτιμήσεις δείχνουν 60% πτώση στις πωλήσεις

Η αγορά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έδειχνε να κινείται με σταθερό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, με αυξανόμενες μετοχές και συνεχείς επενδύσεις.

Ο Οκτώβριος όμως φαίνεται πως φέρνει έναν ισχυρό κραδασμό στο οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης, ειδικά στην μεγαλύτερη και πιο επιδραστική αγορά του κόσμου, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι πωλήσεις στα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να παρουσιάσουν δραματική πτώση που αγγίζει το 60% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο. Μέσα σε μόλις 30 ημέρες, η ζήτηση δείχνει να μεταμορφώνεται από τη κορυφή, σε μια απότομη κάθοδο. Η μερίδα των EV στο σύνολο των νέων ταξινομήσεων αναμένεται να περιοριστεί κοντά στο 5,2%, όταν μόλις έναν μήνα πριν κινούνταν σε επίπεδα σχεδόν 13%. Μία τόσο απότομη απομείωση γεννά εύλογες απορίες για τη βιωσιμότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς τις οικονομικές «δεκανίκες» που ως τώρα τη στήριζαν.

Τι προκάλεσε τη «βουτιά»

Το βασικό σημείο καμπής είναι η λήξη της ομοσπονδιακής επιδότησης των 7.500 δολαρίων για την αγορά EV στις ΗΠΑ. Πολλοί αγοραστές είχαν επιταχύνει την απόφασή τους ώστε να προλάβουν το κίνητρο πριν εκπνεύσει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό οδήγησε σε έναν φουσκωμένο Σεπτέμβριο – και αντίστοιχη «ξηρασία» τον μήνα που ακολούθησε.

Παράλληλα, η γενικότερη αύξηση του κόστους αγοράς νέων αυτοκινήτων επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Τα ηλεκτρικά παραμένουν ακριβότερα από τα συμβατικά ή τα υβριδικά, τη στιγμή που η αγοραστική δύναμη στις ΗΠΑ έχει περιοριστεί από τις οικονομικές συνθήκες. Η ψυχολογία του καταναλωτή επηρεάζεται άμεσα: όταν οι επιδοτήσεις λείπουν, η συζήτηση επιστρέφει στα βασικά – τιμή, αυτονομία, φόρτιση, πρακτικότητα.

Η μετατόπιση της αγοράς

Η πτώση στις πωλήσεις EV συνοδεύεται από άνοδο σε υβριδικά (mild και full). Για πολλούς οδηγούς, η υβριδική μετάβαση μοιάζει προς το παρόν πιο ρεαλιστική. Η απουσία άγχους αυτονομίας, η καλύτερη τιμή κτήσης και η ύπαρξη γνώριμων τεχνολογιών δημιουργούν μία πιο ομαλή γέφυρα μεταξύ παρόντος και μέλλοντος.

Οι κατασκευαστές βρίσκονται σε στρατηγικό σταυροδρόμι. Έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια σε πλατφόρμες EV, νέες γραμμές παραγωγής και δίκτυα φόρτισης. Τώρα καλούνται να διαχειριστούν μία φάση που μοιάζει με «ρεαλιστικό φρένο» στη μετάβαση που όλοι πίστευαν ότι θα είχε γραμμική ανάπτυξη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η αγορά απλώς κάνει αναπροσαρμογή μετά από μήνες αυξημένης ζήτησης λόγω κινήτρων. Άλλοι όμως βλέπουν κάτι βαθύτερο: τη συνειδητοποίηση ότι η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε επιδοτήσεις και εξαγγελίες. Χρειάζονται πια πιο ώριμες προτάσεις, καλύτερη αξία για τα χρήματα, ταχύτερη φόρτιση, ευρύτερη υποδομή και ικανότητα κάλυψης καθημερινών αναγκών χωρίς περιορισμούς.

Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Αν και η εικόνα αφορά τις ΗΠΑ, το «μήνυμα» διαβάζεται προσεκτικά και στην Ευρώπη. Η αγορά της ηλεκτροκίνησης εδώ εξαρτάται επίσης από προγράμματα επιδότησης, όπως το τελευταίο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» στη χώρα μας. Χωρίς σταθερά κίνητρα και χωρίς ισχυρό δίκτυο φόρτισης, η ζήτηση δυσκολεύεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Η μετάβαση παραμένει μονόδρομος, αλλά ο ρυθμός της αποδεικνύεται πιο αργός απ’ όσο αρχικά πιστεύαμε. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αν δώσει χρόνο σε υποδομή, τεχνολογία και τιμολογιακή λογική να ευθυγραμμιστούν.

Τι κρατάμε;

Τι κρατάμε;

στις πωλήσεις ηλεκτρικών φανερώνει ισχυρή εξάρτηση από επιδοτήσεις. Η μερίδα των EV υποχωρεί από σχεδόν 13% σε 5,2% μέσα σε έναν μήνα.

Οι αγοραστές στρέφονται ξανά σε υβριδικά λόγω κόστους και πρακτικότητας.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται, αλλά με πιο ρεαλιστικούς ρυθμούς και ανάγκη για καλύτερη υποδομή.

