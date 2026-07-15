Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Ενίσχυση 10 εκατομμυρίων ευρώ και παράταση 3 μηνών για να κάνεις αίτηση

Το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 ενισχύεται με 10 εκατ. ευρώ και παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Πώς κατανέμονται τα νέα κονδύλια.

Νέα οικονομική ενίσχυση και επιπλέον χρόνο για την υποβολή αιτήσεων αποκτά το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», μετά τη δημοσίευση της έκτης τροποποίησης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Στο πρόγραμμα προστίθενται 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό από τα 66 στα 76 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η προθεσμία για νέες αιτήσεις μεταφέρεται από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται ουσιαστικά για νέα τρίμηνη παράταση, η οποία δίνει περισσότερο χρόνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που εξετάζουν την αγορά ή τη χρονομίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Η αλλαγή επισημοποιήθηκε με την ΚΥΑ 115362/2026, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4349/14.07.2026. Η απόφαση δεν τροποποιεί τα ποσά επιδότησης ανά όχημα, αλλά αυξάνει τα διαθέσιμα κονδύλια και παρατείνει τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.

Μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι την τελευταία τροποποίηση, η προθεσμία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν, επομένως, τρεις επιπλέον μήνες για να επιλέξουν όχημα, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη προϋπόθεση: η δράση μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου αποτελεί το ανώτατο χρονικό όριο και όχι εγγύηση ότι θα υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα μέχρι την τελευταία ημέρα.

Στοιχείο Πριν Μετά την αλλαγή Συνολικός προϋπολογισμός 66 εκατ. € 76 εκατ. € Προθεσμία αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου 2026 31 Δεκεμβρίου 2026 Επιπλέον χρόνος – 3 μήνες Νέα χρηματοδότηση – 10 εκατ. €

Η τελική ολοκλήρωση της δράσης, δηλαδή η καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους, δεν μπορεί να ξεπεράσει την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Από πού προέρχονται τα επιπλέον 10 εκατ. ευρώ

Η πρόσθετη δημόσια δαπάνη των 10 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από έσοδα που προέρχονται από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα χρήματα έχουν διατεθεί σε λογαριασμό ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Η απόφαση προβλέπει, επίσης, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιηθεί ξανά με νέα ΚΥΑ, εφόσον προκύψουν επιπλέον πόροι από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών ή από το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Πώς μοιράζονται τα νέα κονδύλια

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 76 εκατ. ευρώ, τα 48 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην Κατηγορία Α, η οποία αφορά τα φυσικά πρόσωπα.

Τα υπόλοιπα 28 εκατ. ευρώ διατίθενται στην Κατηγορία Β, στην οποία εντάσσονται επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Κατηγορία Προηγούμενος προϋπολογισμός Νέος προϋπολογισμός Αύξηση Κατηγορία Α – Ιδιώτες 41,21 εκατ. € 48 εκατ. € 6,79 εκατ. € Κατηγορία Β – Επιχειρήσεις 24,79 εκατ. € 28 εκατ. € 3,21 εκατ. € Σύνολο 66 εκατ. € 76 εκατ. € 10 εκατ. €

Το μεγαλύτερο τμήμα της νέας χρηματοδότησης κατευθύνεται, επομένως, στους ιδιώτες και ειδικότερα στην αγορά αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων και μικροαυτοκινήτων.

Η αναλυτική κατανομή των 76 εκατ. ευρώ

Η δημόσια δαπάνη κατανέμεται ανάμεσα στα οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως εξής:

Κατηγορία δικαιούχου Παλαιό ποσό Νέο ποσό Κατηγορία Α – Σύνολο ιδιωτών 41,21 εκατ. € 48 εκατ. € Ιδιώτες – Μ1, Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38,80 εκατ. € 45,39 εκατ. € Ιδιώτες – Ηλεκτρικά ποδήλατα 2,41 εκατ. € 2,61 εκατ. € Κατηγορία Β – Σύνολο επιχειρήσεων 24,79 εκατ. € 28 εκατ. € Επιχειρήσεις – Μ1, Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24,43 εκατ. € 27,64 εκατ. € Επιχειρήσεις – Ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000 € 360.000 €

Στην Κατηγορία Α, τα χρήματα για αυτοκίνητα και υπόλοιπα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνονται κατά 6,59 εκατ. ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα προστίθενται 200.000 ευρώ.

Στην Κατηγορία Β, η αύξηση των 3,21 εκατ. ευρώ κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στα αυτοκίνητα και στα οχήματα των κατηγοριών L1e-L7e. Ο προϋπολογισμός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα επιχειρήσεων παραμένει αμετάβλητος στις 360.000 ευρώ.

Πόση είναι η επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τα βασικά ποσά ενίσχυσης του προγράμματος δεν αλλάζουν με τη νέα ΚΥΑ.

Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται επιδότηση 3.000 ευρώ για την αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ανώτατη επιλέξιμη Λιανική Τιμή Προ Φόρων τις 50.000 ευρώ.

Η βασική επιδότηση μπορεί να συνδυαστεί με:

1.500 ευρώ για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου,

για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου, 400 ευρώ για αγορά και εγκατάσταση έξυπνου οικιακού φορτιστή,

για αγορά και εγκατάσταση έξυπνου οικιακού φορτιστή, επιπλέον 1.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία,

για άτομα με αναπηρία, επιπλέον 500 ευρώ για νέους έως 29 ετών,

για νέους έως 29 ετών, επιπλέον 1.000 ευρώ για οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα,

για οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα, επιπλέον 2.000 ευρώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιώτης μπορεί να ξεπεράσει τη βασική ενίσχυση των 3.000 ευρώ, εφόσον συνδυάζει την αγορά με απόσυρση, φορτιστή ή κάποια από τις πρόσθετες κοινωνικές προσαυξήσεις.

Τι επιδοτείται εκτός από τα αυτοκίνητα

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» δεν αφορά μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά ΙΧ. Περιλαμβάνει επίσης:

ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατηγορίας Ν1,

ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα,

ηλεκτρικά μικροαυτοκίνητα,

ηλεκτρικά ποδήλατα,

έξυπνα σημεία οικιακής ή επαγγελματικής φόρτισης,

αγορά ή χρονομίσθωση επιλέξιμων ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, η ενίσχυση φτάνει το 30% της τιμής προ ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό τα 500 ευρώ. Για ηλεκτρικά δίκυκλα L1e-L4e προβλέπεται επιδότηση 20% και έως 700 ευρώ, ενώ για τις κατηγορίες L5e-L7e το ποσοστό ανέρχεται στο 30%, με ανώτατο ποσό τα 1.500 ευρώ.

Ποιες αγορές θεωρούνται επιλέξιμες

Για τις νέες αιτήσεις, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της δαπάνης για αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τις ημερομηνίες των παραστατικών, τους όρους του προγράμματος και την επιλεξιμότητα του οχήματος πριν προχωρήσει στην αίτηση.

Η ύπαρξη επιπλέον κονδυλίων δεν σημαίνει ότι εγκρίνεται αυτόματα κάθε αγορά. Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρης, το όχημα να βρίσκεται στον κατάλογο των επιλέξιμων μοντέλων και τα δικαιολογητικά να ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης.

Τι σημαίνει πρακτικά η παράταση

Η μεταφορά της προθεσμίας στο τέλος του έτους προσφέρει επιπλέον χρόνο σε όσους:

περιμένουν την παράδοση ηλεκτρικού αυτοκινήτου,

συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα,

εξετάζουν τη χρηματοδότηση ή τη χρονομίσθωση,

θέλουν να συνδυάσουν την αγορά με απόσυρση,

χρειάζονται χρόνο για την εγκατάσταση φορτιστή,

δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν την αίτηση μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού μειώνει τον άμεσο κίνδυνο διακοπής του προγράμματος λόγω εξάντλησης των χρημάτων. Δεν τον εξαφανίζει, όμως, καθώς η απορρόφηση των κονδυλίων μπορεί να επιταχυνθεί όσο πλησιάζει η νέα καταληκτική ημερομηνία.

Για τον λόγο αυτό, όποιος έχει αποφασίσει να αγοράσει επιλέξιμο όχημα δεν έχει λόγο να περιμένει μέχρι τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Τι κρατάμε;