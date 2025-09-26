Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Νέα πληρωμή δικαιούχων ύψους σχεδόν 6 εκατ. ευρώ

Συνεχίζεται η χρηματοδότηση της ηλεκτροκίνησης με νέες εγκρίσεις πληρωμών σε 940 νέους δικαιούχους

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση νέας πληρωμής προς δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας. Με τη 10η κατά σειρά απόφαση έγκρισης πίστωσης, καταβάλλονται ποσά που αφορούν 940 νέους δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι προχώρησαν σε αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα ποσά της νέας πίστωσης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί ανέρχεται σε 5.828.072,17 ευρώ. Από αυτό, τα 3.330.552,89 ευρώ κατανέμονται σε 682 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα υπόλοιπα 2.497.519,28 ευρώ κατευθύνονται σε 258 νομικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη δόση χρηματοδότησης αφορά συνολικά 1.072 ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών στην ελληνική αγορά.

Η έμφαση τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις είναι χαρακτηριστική της στρατηγικής του προγράμματος, που επιδιώκει να ενισχύσει την ηλεκτροκίνηση σε πολλαπλά επίπεδα: από την ατομική μετακίνηση μέχρι τον εταιρικό στόλο και τις επαγγελματικές χρήσεις.

Η συνολική εικόνα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα επιδότησης για την ηλεκτροκίνηση τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2024 και ήδη έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί συνολικές ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη συνεχή ροή πληρωμών αλλά και το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα πόλης είτε για επαγγελματικά μέσα μεταφοράς.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» συνεχίζει τη φιλοσοφία των προηγούμενων κύκλων, αλλά με βελτιωμένους όρους που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Επιδιώκει να στηρίξει την πράσινη μετάβαση στην κινητικότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Η σημασία της επιδότησης για την ελληνική αγορά

Η παροχή κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών CO₂ και στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πολιτική αυτή φέρνει αποτελέσματα, καθώς κάθε μήνα αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Επιπλέον, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ανανέωση εταιρικών στόλων με ηλεκτρικά οχήματα δημιουργεί πολλαπλασιαστικό όφελος, τόσο στην κατανάλωση καυσίμου όσο και στη μείωση ρύπων στα αστικά κέντρα. Παράλληλα, ενισχύεται και η εγχώρια αγορά, με συνεργεία, αντιπροσωπείες και εταιρείες leasing να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις.

Τι κρατάμε

Πραγματοποιήθηκε νέα πληρωμή στο πλαίσιο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

940 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 5,8 εκατ. ευρώ.

Επιδοτούνται 1.072 νέα ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Ιούνιο 2024, έχουν καταβληθεί 38,1 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις.

Το πρόγραμμα στηρίζει τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση.

