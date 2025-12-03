Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Νέες πληρωμές ύψους 1,26 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το κράτος – Πόσα αυτοκίνητα αφορά;

Πιστώνονται 1.264.939,29 € σε 748 δικαιούχους του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Δες την ανάλυση ποσών, οχημάτων και τι σημαίνει για την αγορά.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε νέα πίστωση στο πλαίσιο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, σήμερα, Τετάρτη, καταβάλλονται 1.264.939,29 € σε 748 δικαιούχους. Από αυτά, 943.020,74 € κατευθύνονται σε 649 φυσικά πρόσωπα, ενώ 321.918,55 € σε 99 νομικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη δόση αφορά 760 ηλεκτρικά οχήματα. Από την έναρξη του προγράμματος (Ιούνιος 2024) έως σήμερα, οι καταβληθείσες ενισχύσεις ανέρχονται σωρευτικά σε 45.712.230,44 €.

Τι ακριβώς πληρώνεται τώρα

Η νέα εκταμίευση καλύπτει ολοκληρωμένες αιτήσεις που έχουν περάσει τους προβλεπόμενους ελέγχους και διαθέτουν δικαιολογητικά σε ισχύ. Το άθροισμα οχημάτων (760) υπερβαίνει το πλήθος δικαιούχων (748) επειδή ορισμένοι δικαιούχοι αφορούν περισσότερα του ενός οχήματα (π.χ. εταιρικοί στόλοι ή οικογενειακές αιτήσεις με πολλαπλές ταξινομήσεις).

Η δική μας τοποθέτηση: τι πήγε στραβά και τι πρέπει να αλλάξει

Η ανακοίνωση είναι θετική, όμως δεν σβήνει τον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί με αιτήσεις που δεν πληρώθηκαν βάσει των αρχικών προσδοκιών. Τεχνικά, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» συνεχίζει με νέα χρηματοδότηση και χαμηλότερο πλαφόν· άρα δεν έχει παγώσει—πληρώνει, αλλά όχι όλους όσους θεώρησαν ότι θα πληρωθούν με τους πρώτους όρους.

1) Το κράτος οφείλει διαφάνεια πριν το ρίσκο

Όταν ζητάς από τον πολίτη να προχωρήσει σε αγορά και να αιτηθεί εκ των υστέρων, οφείλεις δύο εγγυήσεις:

Σαφή εικόνα διαθεσιμότητας κονδυλίων πριν την πληρωμή της παραγγελίας/παραλαβής.

Άμεσο, αδιάβλητο πρωτόκολλο προτεραιότητας που αποδίδει δικαίωμα με τρόπο ελέγξιμο.

Κανένα από τα δύο δεν λειτούργησε πάντα επαρκώς—κι αυτό πλήττει την αξιοπιστία του μηχανισμού.

2) Η αγορά πρέπει να παίζει καθαρά

Μέρος του δικτύου πωλήσεων προσέφερε την επιδότηση ως δεδομένη, ενώ τα κονδύλια είχαν ήδη περιοριστεί ή οι όροι μεταβάλλονταν. Σε μια αγορά όπου η επιδότηση μειώνει την τιμή κατά χιλιάδες ευρώ, αυτό δεν είναι απλώς «έντονο marketing»—αγγίζει την παραπλάνηση.

3) Κίνδυνος «παγώματος» της ηλεκτροκίνησης

Η ελληνική διείσδυση των ηλεκτρικών στηρίζεται ακόμη σε κίνητρα. Αν ο μέσος οδηγός ακούει ιστορίες του τύπου «υπέβαλα, περίμενα 9.000 € και πήρα 0», το μήνυμα γίνεται «μην μπλέκεις». Έτσι, αντί να επιταχύνεται η μετάβαση, φρενάρει—την ώρα που η Πολιτεία θέλει το αντίθετο. Σταθεροί κανόνες και αξιόπιστη ενημέρωση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ζήτηση.

Πλαίσιο λειτουργίας: τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι σχεδιάζουν αίτηση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» πρέπει να κινούνται με τεκμηριωμένα βήματα: να ελέγχουν την τρέχουσα διαθεσιμότητα, να εξασφαλίζουν σαφές αποδεικτικό προτεραιότητας και να γνωρίζουν το ακριβές πλαφόν που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής. Μόνο έτσι αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις στην εκκαθάριση.

Τι κρατάμε;

Πληρώνονται 1.264.939,29 € σε 748 δικαιούχους (649 φυσικά, 99 νομικά), για 760 EV .

Συνολικές ενισχύσεις από Ιούνιο 2024: 45.712.230,44 € .

Το πρόγραμμα τρέχει με νέα χρηματοδότηση και μικρότερο πλαφόν — πληρώνει , αλλά όχι όλους με τους αρχικούς όρους.

Χρειάζονται διαφάνεια στην προτεραιότητα και καθαρή ενημέρωση από την αγορά, αλλιώς πλήττεται η εμπιστοσύνη και «παγώνει» η ζήτηση EV.

