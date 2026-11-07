Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Πόσα χρήματα έχουν απομείνει για επιδοτήσεις;

Λιγότερα από 1,3 εκατ. ευρώ απομένουν στο Κινούμαι Ηλεκτρικά 3. Δείτε πόσα χρήματα υπάρχουν για ιδιώτες και επιχειρήσεις και πότε λήγει.

Σημαντικά περιορισμένα είναι πλέον τα διαθέσιμα χρήματα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», καθώς η ζήτηση για επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων έχει απορροφήσει σχεδόν ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Παρότι η επίσημη προθεσμία υποβολής αιτήσεων φτάνει έως το τέλος του 2026, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι ενδέχεται να εξαντληθούν πολύ νωρίτερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της επίσημης πλατφόρμας, στις 5 Νοεμβρίου 2026, από τον συνολικό προϋπολογισμό των 76 εκατομμυρίων ευρώ απομένουν μόλις 1.276.376 ευρώ. Πρόκειται για λιγότερο από το 2% των συνολικών κονδυλίων της δράσης.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου ποσού δεν αφορά αποκλειστικά ιδιώτες που επιθυμούν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς τα χρήματα κατανέμονται σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και οχημάτων.

Πόσα χρήματα έχουν απομείνει στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»;

Η επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος ενημερώνει για τα διαθέσιμα ποσά ανά κατηγορία, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να γνωρίζουν εάν υπάρχει ακόμη προϋπολογισμός για την επιδότηση που επιθυμούν.

Με βάση την ενημέρωση της 5ης Νοεμβρίου 2026, τα διαθέσιμα κονδύλια διαμορφώνονται ως εξής.

Κατηγορία Διαθέσιμο ποσό Ιδιώτες – Οχήματα 807.232,44 € Ιδιώτες – Ηλεκτρικά ποδήλατα 17.362,61 € Επιχειρήσεις – Οχήματα 427.345,19 € Επιχειρήσεις – Ηλεκτρικά ποδήλατα 24.436,10 € Σύνολο 1.276.376,34 €

Αυτό σημαίνει ότι για τους ιδιώτες απομένουν συνολικά 824.595 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις το διαθέσιμο ποσό περιορίζεται στις 451.781 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες οχημάτων περιλαμβάνουν όχι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και επιλέξιμα ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα.

Επομένως, τα 807.232 ευρώ που απομένουν για οχήματα ιδιωτών δεν προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων.

Έχει εξαντληθεί σχεδόν το 98,3% των διαθέσιμων πόρων

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» διαθέτει σήμερα 76 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις της χρηματοδότησής του. Η πιο πρόσφατη σημαντική ενίσχυση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, από τα 66 στα 76 εκατομμύρια. Παρά τη συγκεκριμένη αύξηση, η διαθέσιμη χρηματοδότηση περιορίστηκε εκ νέου.

Με βάση τα τελευταία αναρτημένα στοιχεία, μόλις το 1,68% του συνολικού προϋπολογισμού παραμένει διαθέσιμο, ενώ περίπου 74,7 εκατομμύρια ευρώ δεν εμφανίζονται πλέον ως ελεύθεροι πόροι για νέες αιτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους. Μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να αφορά δεσμεύσεις για αιτήσεις που βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία έγκρισης ή πληρωμής. Η εικόνα, πάντως, δείχνει ότι τα οικονομικά περιθώρια για νέες επιδοτήσεις είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένα.

Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν ακόμη να επιδοτηθούν;

Η βασική επιδότηση του προγράμματος για την αγορά ή χρονομίσθωση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι 3.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με έναν απλό υπολογισμό, τα περίπου 807.000 ευρώ που απομένουν στην κατηγορία οχημάτων ιδιωτών αντιστοιχούν θεωρητικά σε 269 βασικές επιδοτήσεις των 3.000 ευρώ.

Ωστόσο, αυτό αποτελεί μόνο ένα ενδεικτικό μέγεθος και όχι επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπορούν ακόμη να ενταχθούν. Ο λόγος είναι ότι στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ ορισμένοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες ενισχύσεις για απόσυρση, αγορά φορτιστή ή ειδικά κοινωνικά κριτήρια.

Στην πράξη, επομένως, ο αριθμός των νέων αιτήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και από τη διαθεσιμότητα των χρημάτων τη στιγμή της υποβολής.

Πόση επιδότηση μπορεί να πάρει ένας ιδιώτης;

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Για την αγορά ή χρονομίσθωση ενός αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού αυτοκινήτου με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ, προβλέπεται βασική επιδότηση 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχουν επιπλέον ενισχύσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Κατηγορία ενίσχυσης Ποσό Αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου 3.000 € Απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου 1.500 € Αγορά επιλέξιμου έξυπνου φορτιστή 400 € Νέοι έως 29 ετών +500 € Άτομα με αναπηρία +1.000 € Οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα +1.000 € Οικογένειες με περισσότερα από 3 εξαρτώμενα τέκνα +2.000 €

Για παράδειγμα, ένας ιδιώτης που αγοράζει επιλέξιμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και προχωρά παράλληλα σε απόσυρση παλαιού οχήματος μπορεί να λάβει συνολική ενίσχυση 4.500 ευρώ. Εάν επιλέξει και επιλέξιμο έξυπνο φορτιστή, το συνολικό όφελος μπορεί να αυξηθεί στα 4.900 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι όροι του προγράμματος.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η διαθέσιμη χρηματοδότηση μπορεί να μειώνεται γρήγορα, καθώς μια αίτηση δεν περιορίζεται απαραίτητα στη βασική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Πότε λήγει το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»;

Η επίσημη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπάρχει μια ιδιαίτερα σημαντική διευκρίνιση. Η προθεσμία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι της δράσης.

Επομένως, η ύπαρξη της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν σημαίνει ότι ένας ενδιαφερόμενος έχει εγγυημένα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει επιδότηση μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί προϋπολογισμοί για ιδιώτες, επιχειρήσεις, οχήματα και ποδήλατα, μια κατηγορία μπορεί να εξαντλήσει τα χρήματά της πριν από κάποια άλλη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η πλατφόρμα μπορεί να σταματήσει να δέχεται νέες αιτήσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ακόμη και αν παραμένουν διαθέσιμα ποσά σε κάποια άλλη.

Τι γίνεται αν τελειώσουν τα χρήματα πριν από την αίτηση;

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη μόνο και μόνο επειδή το όχημα πληροί τα κριτήρια του προγράμματος. Απαιτείται η υποβολή της αίτησης, η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης.

Εάν μια κατηγορία εμφανιστεί στην πλατφόρμα ως μη διαθέσιμη, δεν είναι δυνατή η κανονική υποβολή νέας αίτησης για αυτήν, μέχρι να υπάρξει νέα χρηματοδότηση ή αλλαγή στη διαθεσιμότητα. Η ανακατανομή πόρων ή η ενίσχυση του προϋπολογισμού αποτελεί ένα πιθανό ενδεχόμενο, καθώς έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί νέα αύξηση.

Αντίστοιχα, η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για νέες αιτήσεις δεν σημαίνει ότι ακυρώνονται αυτομάτως όσες έχουν ήδη εγκριθεί και βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμής. Για αυτό και οι υποψήφιοι αγοραστές καλό είναι να ελέγχουν την κατάσταση του προγράμματος πριν προχωρήσουν σε μια αγορά, υπολογίζοντας ότι το κόστος απόκτησης μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά εάν τελικά δεν λάβουν την επιδότηση.

Πού μπορείς να δεις τα διαθέσιμα χρήματα και να κάνεις αίτηση;

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας kinoumeilektrika3.gov.gr. Από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες κατηγορίες, να εξετάσουν τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι τα διαθέσιμα ποσά μεταβάλλονται, καθώς καταχωρίζονται και εξετάζονται νέες αιτήσεις. Η ίδια η πλατφόρμα διευκρινίζει πως η τελική διαθεσιμότητα ελέγχεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Επομένως, τα 1.276.376 ευρώ αποτελούν την τελευταία επιβεβαιωμένη εικόνα της 5ης Νοεμβρίου 2026 και όχι εγγυημένο υπόλοιπο για τις επόμενες ημέρες. Με λιγότερο από το 2% του συνολικού προϋπολογισμού διαθέσιμο, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» πλησιάζει πλέον στην εξάντληση της τρέχουσας χρηματοδότησής του. Το εάν θα υπάρξει νέα ενίσχυση θα καθορίσει και πόσοι ακόμη αγοραστές θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις κρατικές επιδοτήσεις.

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