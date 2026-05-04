Κυρανάκης: Αυτά είναι τα ηλεκτρικά ταξί που παίρνουν επιδότηση έως 29.000 ευρώ

Η κρατική ενίσχυση για την απόκτηση νέου ηλεκτρικού ταξί ειδικού τύπου θα αγγίξει τις 29.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι ένα νέο μέτρο που αφορά άμεσα την προσβασιμότητα στις μετακινήσεις, αλλά και την ανανέωση του στόλου ταξί με πιο σύγχρονα οχήματα. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προβλέπεται ενίσχυση έως 29.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών ταξί ειδικού τύπου, δηλαδή οχημάτων που μπορούν να εξυπηρετούν και άτομα με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο νέο πακέτο δράσεων που χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να καλυφθεί ένα διαχρονικό κενό στις αστικές μετακινήσεις, καθώς η διαθεσιμότητα προσβάσιμων ταξί στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Κυρανάκης, το σχέδιο προβλέπει επιδότηση έως 29.000 ευρώ για την αγορά προσβάσιμων ηλεκτρικών ταξί. Το μέτρο αφορά οχήματα ειδικού τύπου, που θα μπορούν να εξυπηρετούν πολίτες με κινητικές δυσκολίες και αναπηρία, ενισχύοντας ουσιαστικά μια υπηρεσία που σήμερα λείπει από την καθημερινότητα πολλών επιβατών.

Η ουσία της παρέμβασης είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους επαγγελματίες του κλάδου να στραφούν σε ηλεκτρικά οχήματα. Από την άλλη, το κράτος συνδέει αυτή τη μετάβαση με έναν πιο σαφή κοινωνικό στόχο που δεν είναι άλλος, από την αύξηση της διαθεσιμότητας ταξί που είναι πράγματι προσβάσιμα.

Γιατί έχει σημασία το μέτρο

Η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία από την αγορά ταξί εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του συστήματος μεταφορών. Ακόμη και στις μεγάλες πόλεις, οι επιλογές είναι περιορισμένες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η μετακίνηση απαιτεί σημαντικό προγραμματισμό ή δεν είναι εφικτή καθόλου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο, το υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πρώτο, πιο οργανωμένο μηχανισμό ενίσχυσης της αγοράς τέτοιων οχημάτων. Το ανώτατο ποσό των 29.000 ευρώ είναι προφανώς υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα και δείχνει ότι το κράτος θέλει να καταστήσει την επένδυση πιο ελκυστική, δεδομένου ότι τα ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρικά ταξί έχουν συνήθως αισθητά υψηλότερο κόστος αγοράς.

Το μέτρο εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων

Η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί δεν ανακοινώθηκε απομονωμένα. Αποτελεί μία από τις 10 δράσεις που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται:

νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

αναβάθμιση συρμών και σταθμών του μετρό,

ψηφιακή καθοδήγηση σε σταθμούς,

αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών,

υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία,

κοινωνικό leasing οχημάτων,

και οριζόντιες παρεμβάσεις προσβασιμότητας.

Με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, στο οποίο η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως επιμέρους δράση, αλλά ως βασικός άξονας στον σχεδιασμό των μεταφορών.

