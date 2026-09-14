Leapmotor B03X: Το ηλεκτρικό B-SUV που έρχεται στην ελληνική αγορά

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV, Leapmotor B03X, έρχεται να προσφέρει compact διαστάσεις, μεγάλη πρακτικότητα και υψηλή τεχνολογία σε προσιτή τιμή

Το Leapmotor B03X έρχεται στην Ελλάδα τον Οκτώβριο με στόχο να ξεχωρίσει χάρη στην πρακτικότητα, την τεχνολογία και την προσιτή του τιμή, με τη Leapmotor να ποντάρει για άλλη μια φορά στο value for money. To νέο B03X προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με μπαταρίες LFP, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 382 km στον κύκλο WLTP.

Ευρυχωρία και πρακτικότητα στην καμπίνα

Το κινεζικό ηλεκτρικό SUV έχει μήκος 4.270 mm, πλάτος 1.810 mm και ύψος 1.635 mm, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.605 mm. Ο κύκλος στροφής περιορίζεται στα 10 μέτρα, διευκολύνοντας την κίνηση στην πόλη και το παρκάρισμα. Η σχεδίαση ακολουθεί νεανική αισθητική, με εμπρός όψη που παραπέμπει σε χαμόγελο, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, «αιωρούμενες» πίσω κολόνες και πίσω φώτα που επίσης «χαμογελούν».

Η καμπίνα έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με επίπεδο πάτωμα χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν 947 mm χώρο για τα γόνατα, ενώ το εσωτερικό ύψος για οδηγό και συνοδηγό φτάνει τα 1.009 mm. Υπάρχουν συνολικά 33 αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 510 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου του αδιάβροχου και πλενόμενου innovative box των 105 λίτρων κάτω από τον κυρίως χώρο.

Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα ο όγκος φτάνει τα 1.605 λίτρα, ενώ αν πέσει και η πλάτη του συνοδηγού δημιουργείται επίπεδος χώρος μήκους άνω των 2,5 μέτρων. Τα δύο έδρανα των πίσω καθισμάτων ανασηκώνονται ανεξάρτητα σε κατακόρυφη θέση για τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων. Το ταμπλό ακολουθεί μίνιμαλ φιλοσοφία, με υλικά απαλής υφής και επενδύσεις OEKO-TEX ακόμη και στα λιγότερο εμφανή σημεία.

Ψηφιακό σύστημα και συνδεσιμότητα

Το ψηφιακό οικοσύστημα Leap OS 4.0 Plus βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155. Διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών και πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, με γρήγορη απόκριση και εμπειρία αντίστοιχη smartphone. Υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση με live δεδομένα κίνησης, σχεδιασμό πλάνου φορτίσεων για μεγάλα ταξίδια και Over The Air αναβαθμίσεις.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως ασύρματο Bluetooth κλειδί, επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού και φόρτισης, καθώς και παρακολούθηση της θέσης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Μπαταρίες, επιδόσεις και φόρτιση

Το B03X στηρίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα της Leapmotor με μπαταρία τεχνολογίας CTC 2.0 Plus (Cell To Chassis). Η συστοιχία ενσωματώνεται στη δομή του οχήματος, προσφέροντας χαμηλό κέντρο βάρους και υψηλή ακαμψία.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις με μπαταρίες LFP:

EV: 39,8 kWh, κινητήρας 130 kW (177 HP), αυτονομία 292 km στον μικτό κύκλο WLTP

EV Max: 53 kWh, κινητήρας 145 kW (197 HP), αυτονομία 382 km WLTP

Και στις δύο περιπτώσεις η μέγιστη ροπή είναι 200 Nm, η επιτάχυνση 0-100 km/h διαρκεί 8,6 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Η ταχυφόρτιση φτάνει έως 2,5C. Στην EV Max η μέγιστη ισχύς είναι 133 kW και στην EV 100 kW. Η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 16 λεπτά, ενώ στο εναλλασσόμενο ρεύμα η ισχύς είναι 11 kW.

Ασφάλεια και ADAS

Το B03X υποστηρίζει Αυτόνομη Οδήγηση επιπέδου 2 και διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό συστήματα προστασίας για οδηγό, επιβάτες και άλλους χρήστες του δρόμου. Συνολικά 14 αισθητήρες και κάμερες τροφοδοτούν 21 συστήματα ADAS. Το λογισμικό επεξεργάζεται τα δεδομένα με ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, ενώ η στιβαρή δομή του αμαξώματος συμβάλλει στην παθητική ασφάλεια.

Το Leapmotor B03X θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο, με έμφαση στο value for money που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της μάρκας.