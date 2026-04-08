quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Μάχες φόρτισης: Το ηλεκτρικό που γεμίζει από “λαμπάκι” σε λιγότερο από 9 λεπτά

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
Autotypos Team
maches-fortisis-to-ilektriko-pou-gemizei-apo-labaki-se-ligotero-apo-9-lepta-799094

Οι κινέζοι βάζουν στην άκρη τους χρόνους επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα και εστιάζουν στο ποιος… φορτίζει πιο γρήγορα!

Στον κόσμο των ηλεκτρικών, το νέο «πεδίο μάχης» αφορά τους χρόνους φόρτισης, με δύο κινέζικες εταιρείες να επιδίδονται σε… Μπρα-ντε-φερ για το ποιανού τα αυτοκίνητα μπορούν να φορτίσουν πιο γρήγορα. Ο λόγος για την Geely και την BYD, με την πρώτη να υποστηρίζει πως η νέα της μπαταρία μπορεί να φορτίσει πιο γρήγορα από αυτή της δεύτερης.

Η εν λόγω μπαταρία είναι της Lynk & Co και η εταιρεία λέει πως μπορεί να φορτίσει από το 10% ως το 70% σε μόλις 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.

Φόρτιση σε χρόνο γεμίσματος

Είναι πια ξεκάθαρο πως το μεγάλο εμπόδιο που έχει μπει στο στόχαστρο των κατασκευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι αυτό της φόρτισης – με τους μεγάλους χρόνους που απαιτούνται μέχρι σήμερα να αποτελούν τον νούμερο ένα αποτρεπτικό παράγοντα για όσους σκέφτονται να κάνουν τη λεγόμενη «στροφή» στην ηλεκτροκίνηση.

Κανείς δεν θέλει να περιμένει ώρες ολόκληρες μέχρι η μπαταρία του αυτοκινήτου να ανακτήσει αρκετή ενέργεια, ωθώντας τους κατασκευαστές να βρουν λύσεις για να αφήσουν αυτό το πρόβλημα «στον καθρέπτη».

BYD και Geely, δύο μεγάλα ονόματα στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, «κονταροχτυπιούνται» με φόντο την πιο γρήγορη φόρτιση, με την τελευταία να λέει πως η νέα μπαταρία της, με ονομασία 900V Energee Golden Brick – φορτίζει από το 10% στο 70% σε μόλις 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ο εν λόγω χρόνος είναι πάνω από μισό λεπτό γρηγορότερος από τα 5 λεπτά που χρειάζεται η μπαταρία της BYD για να επιτύχει το ίδιο.

Οι κινέζοι παίζουν μόνοι τους

Κι ενώ οι κινέζοι παλεύουν να «κόψουν» μερικά δευτερόλεπτα, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι κατασκευαστές έχουν μείνει πολύ πίσω, αναζητώντας τρόπους να ανέβουν στο επίπεδο εταιρειών όπως η BYD και η Geely.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αν επεκτείνουμε τη μέτρηση από 10% σε 80%, η μπαταρία της Lynk & Co φορτίζει σε 5 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Ακόμα και από 10% έως 97% (όπου η ταχύτητα πέφτει όσο γεμίζει η μπαταρία), ο χρόνος είναι 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη γενιά Blade battery της BYD χρειάζεται 9 λεπτά για να φτάσει στο 97% στους δικούς της megawatt φορτιστές.

Το «μυστικό» πίσω από αυτές τις επιδόσεις είναι ο συνδυασμός υψηλής τάσης 900V με πολύ ισχυρό υλικό φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς φτάνει περίπου τα 1.100 kW, ενώ ακόμα και στο 75% της φόρτισης ξεπερνά τα 500 kW και στο 97% παραμένει στα 350 kW – τιμή υψηλότερη από το peak των περισσότερων δυτικών ηλεκτρικών.

Φορτίζει γρηγορότερα αλλά… που;

Μπορεί η Geely να παίρνει τα ηνία στους χρόνους φόρτισης, ωστόσο, θα χρειαστεί αρκετή δουλειά για να φτάσει την BYD σε υποδομές. Οι εν λόγω ταχύτητες απαιτούν ειδικούς, υπερσύγχρονους φορτιστές που δεν είναι ακόμα διαδεδομένοι. Ενώ το δίκτυο της Geely επεκτείνεται, σύμφωνα με το Car News China το αντίστοιχο δίκτυο της BYD είναι περίπου… τετραπλάσιο σε έκταση.

Η Geely μπορεί να νικάει στη σημερινή «μάχη» των χρόνων φόρτισης, ωστόσο, χάνει στον «πόλεμο» των υποδομών.

Τι κρατάμε:

  • Οι κινέζοι αφήνουν για λίγο στην άκρη τις επιδόσεις στον δρόμο και πιάνουν τις επιδόσεις… φόρτισης
  • Η νέα μπαταρία της Geely μπορεί να φορτίσει από το 10% ως το 70% σε μόλις 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα
  • Η BYD μένει λίγο πίσω, επιτυγχάνοντας το ίδιο σε περίπου 5 λεπτά
  • Ενώ το κατόρθωμα της Geely είναι εντυπωσιακό, θα χρειαστεί καιρό για να «ματσάρει» το δίκτυο της BYD

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BYD#Geely#Lynk & Co#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα#Φόρτιση
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

