Με αυτό το μοντέλο η Audi θέλει να κερδίσει τους κινέζους στο «σπίτι» τους

Η Audi επιχειρεί ένα φιλόδοξο «μπάσιμο» με ένα άκρως ανταγωνιστικό μοντέλο κομμένο και ραμμένο για την κινέζικη αγορά.

Η Audi συνδυάζει τη γερμανική τεχνογνωσία με το tech που λατρεύει το αγοραστικό κοινό στην Κίνα

Το νέο μοντέλο προσφέρεται σε εκδόσεις για όλα τα γούστα και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές

Η κορυφαία έκδοση, Flagship Quattro, διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και ισχύ 776 ίππων

Λίγοι μήνες πέρασαν απ’ όταν η Audi (AUDI πια για την αγορά της Κίνας) αποκάλυψε το νέο E5 Sportback, ένα μοντέλο με το οποίο στοχεύει να κερδίσει τους κινέζους στο δικό τους «παιχνίδι». Τώρα, η γερμανική μάρκα από το Ingolstadt ανακοίνωσε και το κόστος για τις εκδόσεις του νέου E5, με τις τιμές του νέου μοντέλου να είναι άκρως ανταγωνιστικές.

Ξεκάθαρος στόχος

Ο στόχος της Audi είναι πια ξεκάθαρος: ένα μοντέλο που θα συνδυάζει τη γερμανική αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής με την τεχνολογία που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κινέζικα αυτοκίνητα του σήμερα. Όλα αυτά σε ένα οικονομικό πακέτο που θα μπορεί να σταθεί στην άκρως ανταγωνιστική αγορά της χώρας, κερδίζοντας τους κινέζους στο δικό τους «γήπεδο».

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Audi E5 Pioneer, το οποίο κοστίζει 235,900 yuan, δηλαδή περίπου 28.200 ευρώ. Το E5 Pioneer διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 295 ίππων τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ενώ τροφοδοτείται από μια μπαταρία 76 kWh και προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χλμ. στον κύκλο CLTC. Στη συνέχεια έχουμε την έκδοση E5 Pioneer Plus, στην οποία η ισχύς αυξάνεται στους 402 ίππους. Η μπαταρία είναι 100 kWh και η αυτονομία αυξάνεται στα 773 χλμ., ενώ η τιμή πώλησής του είναι περίπου 32.300 ευρώ.

Ακολουθούν οι τετρακίνητες εκδόσεις E5 Pioneer Quattro και Flagship Quattro, με δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) και μπαταρία 83 kWh, ισχύ 518 ίππων και αυτονομία 623 χλμ., για την έκδοση Pioneer Quattro, ενώ το κόστος της παραμένει το ίδιο με αυτό του Pioneer Plus.

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Audi E5 Flagship Quattro τροφοδοτείται από μια μπαταρία 100 kWh, έχει συνολική ισχύ 776 ίππων, αυτονομία 647 χλμ. και μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Με τέτοιες επιδόσεις κάποιος θα περίμενε πως η τιμή του θα ξεφεύγει, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Το κόστος για την κορυφαία έκδοση του Audi E5 Sportback είναι 319.900 yuan, δηλαδή κάτι παραπάνω από 38.000 ευρώ.

Πλούσιος εξοπλισμός χωρίς πολλές υπερβολές

Όλες οι εκδόσεις του νέου Audi E5 Sportback προσφέρονται με ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού ως στάνταρ. Αυτό αποτελείται από αισθητήρες Lidar, 11 κάμερες και 12 ραντάρ. Παράλληλα, στο μινιμαλιστικό εσωτερικό του E5 κυριαρχεί μια τεράστια οθόνη 59 ιντσών που καλύπτει όλο το πλάτος του ταμπλό, ενώ η καμπίνα είναι ντυμένη με δέρμα και Alcantara. Από την καμπίνα δεν λείπουν και δύο επαγωγικοί φορτιστές smartphone, ένα σχεδόν απαραίτητο χαρακτηριστικό για την κινέζικη αγορά.

Οι παραδόσεις του νέου E5 Sportback θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, ενώ το μοντέλο προορίζεται (αρχικά) μόνο για την αγορά της Κίνας.

Τι κρατάμε:

Η Audi θέλει να συνδυάσει τη γερμανική ποιότητα κατασκευής με την τεχνολογία που τόσο αγαπούν οι κινέζοι στο νέο E5

Το νέο Audi E5 θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις εκδόσεις, με τη φθηνότερη να κοστίζει περίπου 28.200 ευρώ και την ακριβότερη περίπου 38.250

Το Audi E5 προορίζεται αρχικά μόνο για την αγορά της Κίνας, ωστόσο, άμα πετύχει δεν αποκλείεται να το δούμε και στα μέρη μας

