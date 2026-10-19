Mercedes-AMG GT SUV: Αποκαλύφθηκε το ηλεκτρικό SUV των 1.169 ίππων

Η Mercedes-AMG παρουσίασε τη νέα GT SUV με έως 1.169 PS, 0-100 km/h σε 2,7 sec, αυτονομία 700 km και φόρτιση έως 710 kW.

Η Mercedes-AMG παρουσίασε τη νέα GT SUV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επιχειρεί να μεταφέρει την οδηγική φιλοσοφία των κορυφαίων σπορ μοντέλων της εταιρείας σε ένα αμάξωμα με οικογενειακές διαστάσεις. Με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ισχύ που φτάνει τους 1.169 PS και επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 2,7 sec, το νέο μοντέλο εισέρχεται στην κατηγορία των SUV με επιδόσεις supercar.

Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς βρίσκεται μια σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη. Η GT SUV είναι το πρώτο μεγάλο SUV που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-AMG, χρησιμοποιώντας τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική AMG.EA, προηγμένους ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής και μπαταρίες με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τη Formula 1. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, GT 53, GT 55 και GT 63, με τη βασική να είναι ήδη έτοιμη για παραγγελίες στην Ευρώπη και τις ισχυρότερες να ακολουθούν μέσα στο 2027.

Έως 1.169 PS και 2.000 Nm ροπής

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Mercedes-AMG GT 63 SUV, η οποία χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής. Ένας είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα και δύο πίσω, επιτρέποντας προηγμένη κατανομή της ροπής ανάμεσα στους τροχούς. Η συνολική ισχύς φτάνει τα 860 kW, δηλαδή 1.169 PS, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 2.000 Nm.

Αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται σε επιδόσεις που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σχεδόν αποκλειστικά σε εξωτικά hypercars. Η GT 63 χρειάζεται 2,7 sec για τα 0-100 km/h και μόλις 7,2 sec για τα 0-200 km/h, ενώ η τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 270 km/h με το Driver’s Package.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διάρκεια παροχής της μέγιστης ισχύος. Η Mercedes-AMG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή απόδοση, ανακοινώνοντας δυνατότητα διατήρησης ισχύος έως 530 kW (721 PS), προκειμένου οι επιδόσεις να μην περιορίζονται σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα έντονης επιτάχυνσης.

Τρεις εκδόσεις από 544 έως 1.169 PS

Η κορυφαία GT 63 δεν είναι η μοναδική επιλογή. Η εισαγωγική GT 53 SUV χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυαστική απόδοση 544 PS και 800 Nm. Χρειάζεται 4,2 sec για τα 0-100 km/h και διαθέτει μπαταρία 106 kWh.

Στη μέση της γκάμας βρίσκεται η GT 55 SUV, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, 816 PS και 1.860 Nm. Εδώ τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 3,1 sec, ενώ το 0-200 km/h απαιτεί μόλις 9,9 sec.

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+, με διαφορετική αρχιτεκτονική ηλεκτροκινητήρων ανάλογα με την ισχύ.

Μπαταρία έως 128 kWh και αυτονομία 700 km

Παρά τις ακραίες επιδόσεις, η Mercedes-AMG θέλει η νέα GT SUV να μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις ενός μεγάλου ταξιδιού. Για αυτό προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητας 106 και 128 kWh, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V.

Η βασική GT 53 διαθέτει αποκλειστικά τη μικρότερη μπαταρία, με αυτονομία έως 668 km. Οι ισχυρότερες GT 55 και GT 63 μπορούν να εξοπλιστούν και με την μπαταρία των 128 kWh, ανεβάζοντας τη μέγιστη αυτονομία στα 700 km. Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η προηγμένη θερμική διαχείριση. Οι κυλινδρικές κυψέλες της μπαταρίας ψύχονται άμεσα με ειδικό ηλεκτρικά μη αγώγιμο υγρό, ώστε να διατηρούν σταθερή θερμοκρασία ακόμη και υπό παρατεταμένο υψηλό φορτίο.

Η τεχνολογία αυτή έχει στόχο να περιορίσει τη μείωση της διαθέσιμης ισχύος λόγω υπερθέρμανσης, ένα από τα βασικά προβλήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όταν χρησιμοποιούνται εντατικά σε πίστα.

Φόρτιση έως 710 kW – 450 km αυτονομίας σε 10 λεπτά

Η δεύτερη σημαντική τεχνολογική είδηση αφορά τη φόρτιση. Με τη μικρότερη μπαταρία των 106 kWh, η νέα GT SUV υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος έως 600 kW. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 128 kWh, η μέγιστη ισχύς φόρτισης ανεβαίνει στα 710 kW, επιτρέποντας υπό ιδανικές συνθήκες την προσθήκη έως 83 kWh ενέργειας μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, αυτό αντιστοιχεί σε έως περίπου 450 km επιπλέον αυτονομίας, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 12 λεπτά. Προφανώς, οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν φορτιστές εξαιρετικά υψηλής ισχύος, οι οποίοι δεν αποτελούν ακόμη τον κανόνα στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ακόμη όμως και σε φορτιστή 400 kW, η εταιρεία ανακοινώνει χρόνο 10-80% περίπου 14 λεπτών για τη μικρή μπαταρία και 16 λεπτών για τη μεγαλύτερη.

Ενεργή ανάρτηση που περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος

Οι άνθρωποι της Mercedes-AMG γνωρίζουν ότι η τεράστια ισχύς δεν αρκεί για να αποκτήσει ένα βαρύ ηλεκτρικό SUV πραγματικά σπορ συμπεριφορά. Η GT SUV μπορεί να φτάσει περίπου τους 2,7 τόνους, ανάλογα με την έκδοση και την μπαταρία, επομένως η διαχείριση του βάρους αποτελεί καθοριστικό μέρος της εξέλιξής της.

Εδώ αναλαμβάνει το νέο σύστημα AMG Active Ride Control+, με αερανάρτηση και ενεργό υδραυλικό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Αντί για συμβατικές αντιστρεπτικές δοκούς, χρησιμοποιεί υδραυλικά στοιχεία που μπορούν να περιορίζουν τις κλίσεις στις στροφές, το βύθισμα του εμπρός μέρους κατά το φρενάρισμα και την ανασήκωση κατά την έντονη επιτάχυνση.

Η GT SUV διαθέτει επίσης ενεργή τετραδιεύθυνση, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως 6 μοίρες, βελτιώνοντας τόσο την ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες όσο και τη σταθερότητα σε γρήγορες διαδρομές. Στην κορυφαία GT 63 τα κεραμικά φρένα περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ στην GT 55 είναι προαιρετικά.

Ηλεκτρικό SUV με ήχο V8 και εικονικές αλλαγές ταχυτήτων

Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο χαρακτηριστικό της νέας Mercedes-AMG είναι η προσπάθεια να αναπαραγάγει την εμπειρία ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+ προσφέρει προσομοιωμένους ήχους κινητήρα, χρησιμοποιώντας πραγματικές ηχογραφήσεις από AMG μοντέλα.

Η GT 53 αναπαράγει τον χαρακτήρα ενός εξακύλινδρου κινητήρα, ενώ οι GT 55 και GT 63 βασίζονται σε ήχους V8, με αναφορές ακόμη και στην AMG GT R. Η εμπειρία συμπληρώνεται από εικονικές αλλαγές ταχυτήτων, χειρισμό μέσω paddles στο τιμόνι και ειδικούς μηχανισμούς δόνησης στα καθίσματα που επιχειρούν να μεταφέρουν στον οδηγό την αίσθηση ενός θερμικού συνόλου.

Είναι μια ενδιαφέρουσα αντίφαση της σύγχρονης αυτοκίνησης. Η AMG παρουσιάζει μία από τις πιο προηγμένες ηλεκτρικές πλατφόρμες επιδόσεων, αλλά ταυτόχρονα αναζητά τρόπους να επαναφέρει τεχνητά στοιχεία της εμπειρίας που προσέφεραν οι παραδοσιακοί της κινητήρες. Το πόσο πειστικό θα είναι το αποτέλεσμα θα φανεί στην πράξη.

Οθόνες 14 ιντσών και τεχνολογία για χρήση στην πίστα

Η καμπίνα ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική της νέας ηλεκτρικής AMG GT 4-Door Coupe. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη infotainment 14 ιντσών, με προαιρετική τρίτη οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό.

Η Mercedes-AMG έχει διατηρήσει αρκετά φυσικά χειριστήρια, ενώ στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν τρεις περιστροφικοί διακόπτες για τη ρύθμιση της απόκρισης του συστήματος κίνησης, της συμπεριφοράς στις στροφές και του επιπέδου ολίσθησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το AMG Track Pace, το οποίο μπορεί να καταγράφει περισσότερα από 80 διαφορετικά δεδομένα κατά την οδήγηση σε πίστα. Μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, το σύστημα μπορεί ακόμη και να προβάλλει την ιδανική γραμμή οδήγησης, αξιοποιώντας δεδομένα από προηγούμενους γύρους. Προαιρετικά διατίθενται επίσης η πανοραμική οροφή Sky Control, ηχοσύστημα Burmester 4D και πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω MANUFAKTUR.

Πότε κυκλοφορεί και πόσο κοστίζει η Mercedes-AMG GT SUV;

H έναρξη των παραγγελιών για τη βασική GT 53 να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η τιμή της ξεκινά από 113.050 ευρώ. Οι ισχυρότερες GT 55 και GT 63 θα ακολουθήσουν την άνοιξη του 2027, με τις τιμές τους να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Sindelfingen, το οποίο έχει προσαρμοστεί για τη νέα αρχιτεκτονική AMG.EA. Με τη νέα GT SUV, η Mercedes-AMG εισέρχεται σε μια κατηγορία όπου βρίσκονται ήδη ιδιαίτερα ισχυρές προτάσεις, όπως η ηλεκτρική Porsche Cayenne και η Lotus Eletre.

Η πρόκληση όμως δεν θα είναι μόνο ποιος διαθέτει περισσότερους ίππους ή επιταχύνει ταχύτερα. Για την AMG, το ουσιαστικό στοίχημα είναι να αποδείξει ότι ένα ηλεκτρικό SUV άνω των 2,5 τόνων μπορεί να προσφέρει την αμεσότητα, την ακρίβεια και τον οδηγικό χαρακτήρα που έχουν καθιερώσει το σήμα της.

Τι κρατάμε;