Q-ELECTRIC

Mercedes VLE: Νέα εποχή στα πολυτελή MPV – Τεχνολογίες που δημιουργούν ορόσημα

ΠΕΜΠΤΗ | 19.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mercedes-vle-nea-epochi-sta-polyteli-mpv-technologies-pou-dimiourgoun-orosima-793552

Με νέα πλατφόρμα, μπαταρία 115 kWh και εντυπωσιακές εφαρμογές τεχνολογίας, η Mercedes-Benz ετοιμάζεται για  άλμα στην κατηγορία των επιβατικών van

Η Mercedes-Benz εγκαινιάζει μια νέα εποχή στα μεγάλα πολυμορφικά οχήματα, παρουσιάζοντας το προωτότυπο VLE, με το μοντέλου να εγκαινιάζει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική Van.EA.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αποτελέσει τη βάση για ολόκληρη τη μελλοντική οικογένεια ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και «αδελφή» πλατφόρμα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Van.CA, με κοινά μηχανικά μέρη.

Πρωτότυπα με καμουφλάζ και συνέχεια στην παράδοση

Το νέο VLE εμφανίστηκε σε μορφή καμουφλαρισμένων πρωτοτύπων, τα οποία επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της Mercedes να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία των μεγάλων MPV, όπου δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες με μοντέλα όπως η Mercedes-Benz V-Class και η ηλεκτρική της εκδοχή, η Mercedes-Benz EQV.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το VLE στοχεύει τόσο σε οικογενειακή χρήση όσο και σε επαγγελματικές VIP  επιβατικές μεταφορές  μεταξύ αεροδρομίων, ξενοδοχείων και αστικών κέντρων.

Έρχεται και το πολυτελές VLS

Στο VLE θα προστεθεί αργότερα και μια ακόμη πιο πολυτελής έκδοση, με το όνομα VLS, που θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας. Ήδη από την πρώτη επαφή με τα πρωτότυπα, γίνεται σαφές ότι μιλάμε για σημαντικό άλμα σε σχεδίαση και αναλογίες σε σχέση με τα προηγούμενα MPV της Στουτγκάρδης.

Για πρώτη φορά, η νέα γενιά δείχνει να απομακρύνεται σχεδιαστικά από τους περιορισμούς που δημιουργούσε η κοινή βάση με το επαγγελματικό Vito, μια πρακτική που ίσχυε από το 1996.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Μπαταρία 115 kWh και τετραδιεύθυνση

Το VLE θα εξοπλιστεί με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 115 kWh, ώστε να εξασφαλίζει αυτονομία κατάλληλη για επαγγελματική χρήση υψηλών απαιτήσεων. Η μεγάλη σε διαστάσεις συστοιχία, επηρεάζει τόσο το μεταξόνιο όσο και τις συνολικές διαστάσεις, οι οποίες είναι εμφανώς αυξημένες.

Για να διατηρηθεί η ευελιξία παρά το μέγεθος, η Mercedes υιοθετεί μια ριζική λύση: τετραδιεύθυνση, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και επτά μοίρες.

Εντυπωσιακή ευελιξία για το μέγεθός της

Το αποτέλεσμα είναι κύκλος στροφής 10,9 μέτρων, τιμή που η Mercedes συγκρίνει με εκείνη της νέας Mercedes-Benz CLA. Η συνεργασία εμπρός και πίσω άξονα προσφέρει φυσική αίσθηση στο τιμόνι, παρά τις μεγάλες διαστάσεις του οχήματος.

Προς το παρόν, τα 7° πίσω διεύθυνσης, τα 10,9 μέτρα κύκλου στροφής και η μπαταρία των 115 kWh αποτελούν τα βασικά επίσημα τεχνικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί. Για τα υπόλοιπα, η πλήρης αποκάλυψη αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Τι κρατάμε

  • Το VLE εγκαινιάζει τη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα Van.EA.
  • Θα ακολουθήσει ακόμη πιο πολυτελής έκδοση VLS.
  • Μπαταρία 115 kWh για επαγγελματική αυτονομία.
  • Τετραδιεύθυνση με γωνία 7° στους πίσω τροχούς.
  • Κύκλος στροφής 10,9 μέτρων, παρά τις μεγάλες διαστάσεις.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz VLE
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
