Mercedes VLE: Το πολυτελές van που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία

Η Mercedes VLE αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής της γερμανικής εταιρείας για τα ηλεκτρικά van και τοποθετείται πάνω από την υπάρχουσα EQV. Στόχος της είναι να προσφέρει την άνεση μιας λιμουζίνας, την πρακτικότητα ενός πολυμορφικού και την τεχνολογία ενός σύγχρονου ηλεκτρικού μοντέλου της Mercedes.

Η αγορά των πολυτελών μετακινήσεων αλλάζει. Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσαν οι μεγάλες λιμουζίνες και τα premium SUV, πλέον εμφανίζεται μια νέα κατηγορία οχημάτων που συνδυάζει τεράστιους χώρους, υψηλή τεχνολογία και κορυφαία άνεση. Σε αυτό το νέο περιβάλλον η Mercedes αποφασίζει να δώσει νέα διάσταση στα μεγάλα MPV παρουσιάζοντας τη Mercedes VLE, ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη της πολυτέλειας.

Στη βάση της Mercedes VLE βρίσκεται η ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική VAN.EA, η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά van. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει διαφορετικά μήκη αμαξώματος, πολλαπλές διαμορφώσεις καθισμάτων και μεγάλη ευελιξία στη διάταξη των συστημάτων κίνησης. Η Mercedes εξελίσσει την πλατφόρμα ώστε να υποστηρίζει τόσο μοντέλα οικογενειακής χρήσης όσο και VIP shuttle εκδόσεις για επαγγελματικές μετακινήσεις υψηλού επιπέδου. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που μπορεί να λειτουργήσει είτε ως πολυτελές οικογενειακό MPV είτε ως mobile lounge για επαγγελματίες ή ξενοδοχειακές μεταφορές. Η αρχιτεκτονική επιτρέπει επίσης σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα σημερινά ηλεκτρικά van της εταιρεία .

Η Mercedes VLE υιοθετεί μια πιο κομψή και αεροδυναμική σχεδιαστική φιλοσοφία σε σχέση με τα παραδοσιακά van. Η εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη κλειστή μάσκα με το φωτιζόμενο αστέρι της Mercedes, ενώ τα λεπτά LED φώτα δημιουργούν μια ενιαία φωτεινή υπογραφή. Το προφίλ παραμένει τυπικό για μεγάλο MPV, όμως οι καθαρές γραμμές, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και οι τροχοί μεγάλων διαστάσεων προσδίδουν σαφώς πιο premium χαρακτήρα. Στο πίσω μέρος, τα οριζόντια φωτιστικά σώματα LED εκτείνονται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, δημιουργώντας μια μοντέρνα και τεχνολογική εικόνα που ευθυγραμμίζεται με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Mercedes.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Mercedes VLE βρίσκεται στο εσωτερικό της. Οι μεγάλες διαστάσεις επιτρέπουν μια πραγματικά ευρύχωρη καμπίνα, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί είτε σε διάταξη έξι είτε επτά θέσεων. Η Mercedes δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών, με πολυθρόνες τύπου lounge, δυνατότητα πλήρους ανάκλισης και λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού. Στις κορυφαίες εκδόσεις, τα πίσω καθίσματα μπορούν να περιστρέφονται δημιουργώντας ένα σαλόνι μετακίνησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα MBUX τελευταίας γενιάς, με μεγάλες ψηφιακές οθόνες, εξελιγμένο φωνητικό έλεγχο και πλήρη συνδεσιμότητα. Παράλληλα, οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους ξεχωριστές οθόνες ψυχαγωγίας, premium ηχοσύστημα και πολλαπλές θύρες φόρτισης. Η ποιότητα υλικών βρίσκεται στο επίπεδο που περιμένει κανείς από μια Mercedes, με δέρμα υψηλής ποιότητας, ξύλινα διακοσμητικά και ατμοσφαιρικό φωτισμό πολλαπλών χρωμάτων.

Η Mercedes VLE θα διατίθεται με διαφορετικές διαμορφώσεις ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Η βασική έκδοση VLE 300 αναμένεται να χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέροντας 272 ίππους και έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Οι ισχυρότερες εκδόσεις VLE 400 4MATIC θα διαθέτουν δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, με συνολική ισχύ που ξεπερνά τους 400 ίππους, προσφέροντας πολύ καλύτερες επιδόσεις παρά το μεγάλο βάρος του οχήματος. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας αναμένεται να προσφέρει αυτονομία που θα ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, ενώ θα υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC υψηλής ισχύος 300+ kW για γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η Mercedes δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην άνεση κύλισης, με εξελιγμένη ανάρτηση που στοχεύει να προσφέρει εμπειρία μετακίνησης αντίστοιχη με αυτή μιας μεγάλης λιμουζίνας.

Η γκάμα της Mercedes VLE αναμένεται να χωρίζεται σε αρκετές εκδόσεις εξοπλισμού. Η βασική έκδοση θα περιλαμβάνει πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα MBUX, ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και premium επενδύσεις στο εσωτερικό. Οι ανώτερες εκδόσεις θα προσθέτουν στοιχεία όπως αερανάρτηση, σύστημα τετρακίνησης, πακέτο πολυτελούς καθισμάτων VIP, πανοραμική οροφή και κορυφαίο ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας. Η κορυφαία έκδοση θα εστιάζει κυρίως στη μεταφορά VIP επιβατών, με ιδιαίτερα πολυτελή καθίσματα, ακόμη μεγαλύτερες οθόνες ψυχαγωγίας και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η Mercedes VLE τοποθετείται στην αγορά ως ένα premium ηλεκτρικό MPV και οι τιμές της αναμένεται να αντικατοπτρίζουν αυτή τη θέση. Η βασική έκδοση εκτιμάται ότι θα ξεκινά περίπου από 80.000 έως 90.000 ευρώ, ανάλογα με την αγορά. H Mercedes στοχεύει τόσο σε οικογένειες υψηλού εισοδήματος όσο και σε επαγγελματικές μεταφορές πολυτελείας.

Τι κρατάμε;

• Η Mercedes VLE ανοίγει μια νέα εποχή για τα πολυτελή ηλεκτρικά van

• Η νέα πλατφόρμα VAN.EA φέρνει μεγαλύτερη αυτονομία και τεχνολογία

• Εσωτερικό επιπέδου λιμουζίνας με VIP διαμόρφωση καθισμάτων