quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

MG 4X: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το ηλεκτρικό SUV – Εκδόσεις και απόδοση

ΤΡΙΤΗ | 14.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mg-4x-aftes-einai-oi-protes-plirofories-gia-to-ilektriko-suv-ekdoseis-kai-apodosi-797341

Το MG 4X παρουσιάστηκε στην Κίνα με σύγχρονη σχεδίαση, δύο επιλογές ισχύος και στόχο να μπει δυναμικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV

Το νέο MG 4X κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στην κινεζική αγορά, καθώς βρίσκεται στη φάση της ομολογκασιόν για την τοπική έγκριση τύπου. Το μοντέλο παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να εξοπλίζεται με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης, αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιεί ήδη το MG4 Urban.

Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Πεκίνου στα τέλη Απριλίου. Εκεί θα ξεκαθαρίσει και το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής διάθεσης, κάτι που θα το φέρει αντιμέτωπο με μοντέλα όπως το BYD Atto 3 και το Leapmotor B10.

Διαστάσεις και σχεδίαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κινεζικού υπουργείου βιομηχανίας, το MG 4X έχει μήκος 4,5 μέτρα, πλάτος 1,85 μ., ύψος 1,62 μ. και μεταξόνιο στα 2,74 μέτρα, με τις τιμές αυτές, να το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV.

Το βάρος κυμαίνεται από 2.076 έως 2.191 κιλά, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι στάνταρ τροχοί έχουν διάμετρο 18 ιντσών. Οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής (18° και 24° αντίστοιχα) υποδηλώνουν μια πιο «crossover»  φιλοσοφία, χωρίς έντονες εκτός δρόμου βλέψεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχεδιαστικά, το 4X ακολουθεί τη σύγχρονη ταυτότητα της MG, με φωτιζόμενο λογότυπο και χαρακτηριστική φωτεινή «υπογραφή» εμπρός. Αντίστοιχα, πίσω βλέπουμε μία σχεδιαστική φιλοσοφία που ταυτίζεται αρκετά με αυτή του MGS5 που ήρθε πριν από λίγο καιρό στη χώρα μας.

Στο εσωτερικό, το infotainment έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Oppo, στοιχείο που δείχνει τη στροφή προς πιο «tech» εμπειρία χρήστη. Θα διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, με προαιρετική πανοραμική οροφή.

Δύο επιλογές ισχύος

Η βασική έκδοση θα εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 125 kW (170 ίππων), προερχόμενο από την United Automotive Electronic Systems, τη γνωστή κοινοπραξία της Bosch με τη SAIC Motor, που βρίσκεται πίσω από τη MG.


Παράλληλα, θα υπάρχει και ισχυρότερη εκδοχή με 150 kW (204 ίππων), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στην κατηγορία.

Αυτονομία και μπαταρία

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας, είναι γνωστό ότι θα χρησιμοποιεί στοιχεία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP). Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτονομία περίπου 500 χιλιομέτρων στον κινεζικό κύκλο CLTC.

Τι κρατάμε

  • Νέο ηλεκτρικό C-SUV της MG με μήκος 4,5 μέτρα.
  • Πιθανή χρήση μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης.
  • Δύο εκδόσεις ισχύος: 170 και 204 ίπποι.
  • Συνεργασία με Oppo για το infotainment.
  • Πιθανό ευρωπαϊκό ντεμπούτο μετά το Πεκίνο.
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#MG#MG 4X
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Πρόσφατες Ειδήσεις