MG 4X: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το ηλεκτρικό SUV – Εκδόσεις και απόδοση

Το MG 4X παρουσιάστηκε στην Κίνα με σύγχρονη σχεδίαση, δύο επιλογές ισχύος και στόχο να μπει δυναμικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV

Το νέο MG 4X κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στην κινεζική αγορά, καθώς βρίσκεται στη φάση της ομολογκασιόν για την τοπική έγκριση τύπου. Το μοντέλο παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να εξοπλίζεται με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης, αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιεί ήδη το MG4 Urban.

Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Πεκίνου στα τέλη Απριλίου. Εκεί θα ξεκαθαρίσει και το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής διάθεσης, κάτι που θα το φέρει αντιμέτωπο με μοντέλα όπως το BYD Atto 3 και το Leapmotor B10.

Διαστάσεις και σχεδίαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κινεζικού υπουργείου βιομηχανίας, το MG 4X έχει μήκος 4,5 μέτρα, πλάτος 1,85 μ., ύψος 1,62 μ. και μεταξόνιο στα 2,74 μέτρα, με τις τιμές αυτές, να το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV.

Το βάρος κυμαίνεται από 2.076 έως 2.191 κιλά, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι στάνταρ τροχοί έχουν διάμετρο 18 ιντσών. Οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής (18° και 24° αντίστοιχα) υποδηλώνουν μια πιο «crossover» φιλοσοφία, χωρίς έντονες εκτός δρόμου βλέψεις.

Σχεδιαστικά, το 4X ακολουθεί τη σύγχρονη ταυτότητα της MG, με φωτιζόμενο λογότυπο και χαρακτηριστική φωτεινή «υπογραφή» εμπρός. Αντίστοιχα, πίσω βλέπουμε μία σχεδιαστική φιλοσοφία που ταυτίζεται αρκετά με αυτή του MGS5 που ήρθε πριν από λίγο καιρό στη χώρα μας.

Στο εσωτερικό, το infotainment έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Oppo, στοιχείο που δείχνει τη στροφή προς πιο «tech» εμπειρία χρήστη. Θα διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, με προαιρετική πανοραμική οροφή.

Δύο επιλογές ισχύος

Η βασική έκδοση θα εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 125 kW (170 ίππων), προερχόμενο από την United Automotive Electronic Systems, τη γνωστή κοινοπραξία της Bosch με τη SAIC Motor, που βρίσκεται πίσω από τη MG.

Παράλληλα, θα υπάρχει και ισχυρότερη εκδοχή με 150 kW (204 ίππων), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στην κατηγορία.

Αυτονομία και μπαταρία

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας, είναι γνωστό ότι θα χρησιμοποιεί στοιχεία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP). Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτονομία περίπου 500 χιλιομέτρων στον κινεζικό κύκλο CLTC.

