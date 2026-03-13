quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

MG 4X: Το ηλεκτρικό crossover με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης που αλλάζουν το παιχνίδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mg-4x-to-ilektriko-crossover-me-bataries-imi-stereas-katastasis-pou-allazoun-to-paichnidi-795999

Η MG επεκτείνει την οικογένεια του MG4 παρουσιάζοντας το νέο 4X, ένα ηλεκτρικό crossover που κάνει ένα πρώτο βήμα προς τις μπαταρίες επόμενης γενιάς με τεχνολογία semi-solid state

Η MG συνεχίζει την επιθετική επέκταση της γκάμας των ηλεκτρικών μοντέλων της και ετοιμάζει ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στη γνωστή πλατφόρμα του MG4. Πρόκειται για το MG 4X, ένα crossover που διαφοροποιείται από το hatchback μοντέλο και φιλοδοξεί να διευρύνει την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Το στοιχείο που κάνει το νέο μοντέλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η τεχνολογία της μπαταρίας. Η MG προχωρά στην υιοθέτηση μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης, μια λύση που θεωρείται μεταβατικό στάδιο πριν από τις πλήρως solid-state μπαταρίες.

Τεχνολογία μπαταρίας νέας γενιάς

Οι μπαταρίες semi-solid state αποτελούν μια εξέλιξη των συμβατικών συστοιχιών ιόντων λιθίου. Αντί να χρησιμοποιούν αποκλειστικά υγρό ηλεκτρολύτη, συνδυάζουν στοιχεία στερεής και υγρής δομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει:

  • μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα

  • καλύτερη θερμική σταθερότητα

  • αυξημένη ασφάλεια σε σχέση με τις κλασικές μπαταρίες

Η λύση αυτή θεωρείται ένα ενδιάμεσο βήμα μέχρι την πλήρη υιοθέτηση των solid-state μπαταριών που αναμένεται να εμφανιστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα τα επόμενα χρόνια.


Το μοντέλο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγική της εταιρείας να δημιουργήσει μια ευρύτερη οικογένεια μοντέλων γύρω από το MG4, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας.

Η νέα έκδοση μεταφέρει τη φιλοσοφία του hatchback σε μορφή crossover, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά μεγαλύτερη πρακτικότητα και χώρους.

Παρότι οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί πλήρως, η κατεύθυνση είναι σαφής: η MG θέλει να συνδυάσει προσιτή τιμή, ηλεκτρική τεχνολογία και πιο προηγμένες μπαταρίες.

Στρατηγική εξέλιξης της MG

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της εταιρείας να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Με την εισαγωγή τεχνολογιών μπαταρίας επόμενης γενιάς, η MG επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να δείξει ότι μπορεί να φέρει καινοτομίες σε πιο προσιτές κατηγορίες τιμών.

Το MG 4X αποτελεί έτσι ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα, αλλά και ένα ακόμη κομμάτι της στρατηγικής επέκτασης της μάρκας στον χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Τι κρατάμε;

  • Το MG 4X είναι νέο ηλεκτρικό crossover που βασίζεται στη φιλοσοφία του MG4.

  • Εισάγει μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης (semi-solid state).

  • Η τεχνολογία αυτή αποτελεί μεταβατικό στάδιο προς τις πλήρως solid-state μπαταρίες.

  • Η MG δημιουργεί μια ευρύτερη οικογένεια μοντέλων γύρω από το MG4.

Tags
#MG#MG4X#μπαταρίες semi-solid state
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
