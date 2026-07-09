MG GO!: Το πρωτότυπο που αποκαλύπτει το μελλοντικό ηλεκτρικό MG2

Πανέμορφο και μια πρόγευση από αυτά που μας επιφυλάσσει η MG για την έκδοση παραγωγής MG2 που πρόκειται να λανσαριστεί σε ελκυστική τιμή

Γράφεται MG GO!, αλλά ουσιαστικά είναι ο προάγγελος του MG2. Αυτό αναμένεται να είναι το όνομα του νέου μικρού ηλεκτρικού μοντέλου της αγγλικής μάρκας (υπό τον όμιλο SAIC), το οποίο θα δούμε στη τελική του μορφή παραγωγής σε περίπου έναν χρόνο. Στο μεταξύ, το πρωτότυπο MG GO! μας δίνει μια πρώτη γεύση από τις γραμμές του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σπορ και ελκυστικές. Παρότι σε ορισμένους μπορεί να θυμίζουν συμπαγή μοντέλα άλλων κατασκευαστών (όπως της Mini ή της Suzuki), στην πραγματικότητα αντλούν τις ρίζες τους από το ίδιο το ιστορικό παρελθόν της MG.

Σχεδιαστικές αναφορές στην ιστορία της MG

Όπως εξηγούν ο Jozef Kabaň (Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού της SAIC) και ο Carl Gotham (Διευθυντής του Κέντρου Σχεδιασμού της MG στο Λονδίνο), οι στρογγυλοί προβολείς εμπνέονται από το θρυλικό MGB GT του 1965 που είχε σχεδιάσει ο οίκος Pininfarina, όπως συμβαίνει και με την απόλυτα παράλληλη με το επίπεδο γραμμή του αμαξώματος.

Ωστόσο, επειδή το MGB GT ήταν ένα κουπέ μοντέλο, το MG GO! «κρύβει» τις πίσω πόρτες του, ενσωματώνοντας τις χειρολαβές στις γυάλινες επιφάνειες των παραθύρων για να διατηρήσει μια πιο δυναμική σιλουέτα.

Σπορ λεπτομέρειες και επιθετική πίσω όψη

Στο πίσω μέρος, το μικρό ηλεκτρικό πρωτότυπο παραπέμπει σε δύο άλλα εμβληματικά σπορ μοντέλα της εταιρείας: το MG Metro Turbo και το MG ZR, χάρη στην εντυπωσιακή και μεγάλη αεροτομή (spoiler). Το πρωτότυπο συνοδεύεται επίσης από έναν επιθετικό διαχύτη ο οποίος πάντως – μαζί με ορισμένα άλλα extreme στοιχεία όπως οι κρίκοι ρυμούλκησης, οι τροχοί με κεντρικό μπουλόνι και το πολύ χαμηλωμένο αμάξωμα – δύσκολα θα περάσουν στην παραγωγή.

Μηχανικά μέρη και αυτονομία

Προς το παρόν, η εταιρεία τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τις ακριβείς προδιαγραφές των κινητήρων και των μπαταριών. Το MG2 (η έκδοση παραγωγής που θα προκύψει από το MG GO!) θα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (full electric) και αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα MSP (Modular Scalable Platform), την οποία χρησιμοποιεί ήδη και το MGS5 EV.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αστικό του χαρακτήρα, το αυτοκίνητο θα μπορεί να μετακινείται άνετα στην καθημερινότητα με μια μπαταρία χωρητικότητας περίπου 40 kWh, η οποία θα προσφέρει αυτονομία κοντά στα 300 χιλιόμετρα.

Τιμή κάτω από 25.000 ευρώ και λανσάρισμα το 2027

Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2027 με την ονομασία MG2 και θα διαθέτει πιο συγκρατημένη εμφάνιση σε σχέση με το πρωτότυπο. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι της εταιρείας διαβεβαιώνουν ότι η έκδοση παραγωγής θα διατηρεί μια ανάλογη σχεδιαστική προσωπικότητα.

Με μήκος που θα κυμαίνεται γύρω στα 4 μέτρα, το MG2 υπογραμμίζει τη δέσμευση της αγγλο-κινεζικής εταιρείας για τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στην τιμή αγοράς, η οποία υπολογίζεται να ξεκινά από λιγότερο από 25.000 ευρώ, ακολουθώντας τη στρατηγική κι άλλων κατασκευαστών στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών πόλης.