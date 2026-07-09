quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

MG GO!: Το πρωτότυπο που αποκαλύπτει το μελλοντικό ηλεκτρικό MG2

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mg-go-to-prototypo-pou-apokalyptei-to-mellontiko-ilektriko-mg2-809838
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πανέμορφο και μια πρόγευση από αυτά που μας επιφυλάσσει η MG για την έκδοση παραγωγής MG2 που πρόκειται να λανσαριστεί σε ελκυστική τιμή

Γράφεται MG GO!, αλλά ουσιαστικά είναι ο προάγγελος του MG2. Αυτό αναμένεται να είναι το όνομα του νέου μικρού ηλεκτρικού μοντέλου της αγγλικής μάρκας (υπό τον όμιλο SAIC), το οποίο θα δούμε στη τελική του μορφή παραγωγής σε περίπου έναν χρόνο. Στο μεταξύ, το πρωτότυπο MG GO! μας δίνει μια πρώτη γεύση από τις γραμμές του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σπορ και ελκυστικές. Παρότι σε ορισμένους μπορεί να θυμίζουν συμπαγή μοντέλα άλλων κατασκευαστών (όπως της Mini ή της Suzuki), στην πραγματικότητα αντλούν τις ρίζες τους από το ίδιο το ιστορικό παρελθόν της MG.

Σχεδιαστικές αναφορές στην ιστορία της MG

Όπως εξηγούν ο Jozef Kabaň (Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού της SAIC) και ο Carl Gotham (Διευθυντής του Κέντρου Σχεδιασμού της MG στο Λονδίνο), οι στρογγυλοί προβολείς εμπνέονται από το θρυλικό MGB GT του 1965 που είχε σχεδιάσει ο οίκος Pininfarina, όπως συμβαίνει και με την απόλυτα παράλληλη με το επίπεδο γραμμή του αμαξώματος.

Ωστόσο, επειδή το MGB GT ήταν ένα κουπέ μοντέλο, το MG GO! «κρύβει» τις πίσω πόρτες του, ενσωματώνοντας τις χειρολαβές στις γυάλινες επιφάνειες των παραθύρων για να διατηρήσει μια πιο δυναμική σιλουέτα.

Σπορ λεπτομέρειες και επιθετική πίσω όψη

Στο πίσω μέρος, το μικρό ηλεκτρικό πρωτότυπο παραπέμπει σε δύο άλλα εμβληματικά σπορ μοντέλα της εταιρείας: το MG Metro Turbo και το MG ZR, χάρη στην εντυπωσιακή και μεγάλη αεροτομή (spoiler). Το πρωτότυπο συνοδεύεται επίσης από έναν επιθετικό διαχύτη ο οποίος πάντως – μαζί με ορισμένα άλλα extreme στοιχεία όπως οι κρίκοι ρυμούλκησης, οι τροχοί με κεντρικό μπουλόνι και το πολύ χαμηλωμένο αμάξωμα – δύσκολα θα περάσουν στην παραγωγή.

Μηχανικά μέρη και αυτονομία

Προς το παρόν, η εταιρεία τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τις ακριβείς προδιαγραφές των κινητήρων και των μπαταριών. Το MG2 (η έκδοση παραγωγής που θα προκύψει από το MG GO!) θα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (full electric) και αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα MSP (Modular Scalable Platform), την οποία χρησιμοποιεί ήδη και το MGS5 EV.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αστικό του χαρακτήρα, το αυτοκίνητο θα μπορεί να μετακινείται άνετα στην καθημερινότητα με μια μπαταρία χωρητικότητας περίπου 40 kWh, η οποία θα προσφέρει αυτονομία κοντά στα 300 χιλιόμετρα.

Τιμή κάτω από 25.000 ευρώ και λανσάρισμα το 2027

Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2027 με την ονομασία MG2 και θα διαθέτει πιο συγκρατημένη εμφάνιση σε σχέση με το πρωτότυπο. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι της εταιρείας διαβεβαιώνουν ότι η έκδοση παραγωγής θα διατηρεί μια ανάλογη σχεδιαστική προσωπικότητα.

Με μήκος που θα κυμαίνεται γύρω στα 4 μέτρα, το MG2 υπογραμμίζει τη δέσμευση της αγγλο-κινεζικής εταιρείας για τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στην τιμή αγοράς, η οποία υπολογίζεται να ξεκινά από λιγότερο από 25.000 ευρώ, ακολουθώντας τη στρατηγική κι άλλων κατασκευαστών στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών πόλης.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#MG#MG GO!
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

mg-4x-aftes-einai-oi-protes-plirofories-gia-to-ilektriko-suv-ekdoseis-kai-apodosi-797341

Q-ELECTRIC

14.04.2026

MG 4X: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το ηλεκτρικό SUV – Εκδόσεις και απόδοση
mg-4x-to-ilektriko-crossover-me-bataries-imi-stereas-katastasis-pou-allazoun-to-paichnidi-795999

Q-ELECTRIC

13.03.2026

MG 4X: Το ηλεκτρικό crossover με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης που αλλάζουν το παιχνίδι
to-neo-mg4-pairnei-tin-protia-poia-einai-i-epanastatiki-nea-technologia-pou-fernei-768289

Q-ELECTRIC

21.07.2025

Το νέο MG4 παίρνει την πρωτιά – Ποια είναι η επαναστατική νέα τεχνολογία που φέρνει;
mg-im5-kai-im6-oi-antipaloi-ton-tesla-model-3-kai-y-767004

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2025

MG IM5 και IM6: Οι αντίπαλοι των Tesla Model 3 και Y
to-neo-crossover-tis-leapmotor-xekina-na-poleitai-stin-evropi-me-times-apo-24-900-evro-809440

Q-ELECTRIC

07.07.2026

Το νέο crossover της Leapmotor ξεκινά να πωλείται στην Ευρώπη με τιμές από 24.900 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις