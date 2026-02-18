quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

MickeyXS: Το ηλεκτρικό microcar που μοιάζει βγαλμένο από καρτούν και βασίζεται στο Citroen AMI

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mickeyxs-to-ilektriko-microcar-pou-moiazei-vgalmeno-apo-kartoun-kai-vasizetai-sto-citroen-ami-793438

Το πνεύμα του Fiat 500 των ’50s επανέρχεται σε ένα ψηφιακό concept 2,4 μέτρων, με έντονα cartoon αισθητική και σχεδίαση  που το κάνουν να θυμίζει… αυγό με ρόδες

Ο Wini Camacho, πρώην designer της Mercedes-Benz, αποκάλυψε το νέο του project με την ονομασία MickeyXS, ένα αμιγώς ηλεκτρικό microcar που αντλεί έμπνευση από το Fiat 500 της δεκαετίας του ’50 αλλά το μεταφέρει σε μια σχεδόν animation-like διάσταση. Το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς ρετρό όπως θα περίμενε κανείς αλλά ξεκάθαρα καρτουνίστικο!

«Αυγό» με ρόδες

Με μήκος μόλις 2,4 μέτρα και πλάτος 1,4 μέτρα, το MickeyXS έχει αναλογίες που ανήκουν ξεκάθαρα στην κατηγορία των micorcar, κάτι λογικό, αφού ως βάση χρησιμοποιήθηκε το γνωστό λιλιπούτειο μοντέλο που έχουμε γνωρίσει ως Citroen AMI, Opel Rocks-e και FIAT Topolino. Οι επιφάνειες είναι λείες και στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρές γωνίες, ενώ τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω είναι απόλυτα κυκλικά και «κουμπωμένα» στο αμάξωμα. Αποτελούνται από δεκάδες μικροσκοπικά LED που μπορούν να αλλάζουν χρώμα και να δημιουργούν animations, δίνοντας στο μικρό αυτοκίνητο μια σχεδόν εκφραστική «προσωπικότητα».

Μεταμορφώσιμο αμάξωμα

Η έκδοση MickeyXS Pure δεν περιορίζεται σε μία μορφή. Ο Camacho παρουσιάζει μια modular φιλοσοφία όπου το αμάξωμα μπορεί να αλλάζει διάταξη και με να μετατρέπεται σε roadster, αφού οροφή, παρμπρίζ και πλευρικά παράθυρα, μπορούν να αφαιρεθούν.

Η λογική θυμίζει παιχνίδι κατασκευών, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο τον χαριτωμένο και «παιδικό» χαρακτήρα του project.

Εσωτερικό με ρετρό πινελιές

Το εσωτερικό, όπως φαίνεται στα ψηφιακά βίντεο, συνδυάζει παλιά και νέα αισθητική. Το τιμόνι μονής ακτίνας παραπέμπει σε κλασικές εποχές, όμως μπροστά του υπάρχει πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων και οθόνη αφής infotainment. Στο πίσω μέρος, μια μικρή εξωτερική σχάρα φιλοξενεί στρογγυλή βαλίτσα ταξιδιού – λεπτομέρεια που ενισχύει τον lifestyle και σχεδόν fashion χαρακτήρα του μικρού ηλεκτρικού.

Υπάρχει και «κακή» εκδοχή

Η παραλλαγή MickeyXS Abarth υιοθετεί μαύρο-κόκκινο χρωματικό συνδυασμό, έντονες αεροδυναμικές προσθήκες και ζάντες με το σήμα του Σκορπιού στο κέντρο. Ακόμη κι εδώ όμως, το αποτέλεσμα παραμένει περισσότερο stylized παρά επιθετικό.


Ψηφιακό όνειρο

Το MickeyXS είναι προς το παρόν αποκλειστικά ψηφιακό concept, δημιουργημένο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε ένδειξη παραγωγής. Παραμένει όμως μια ενδιαφέρουσα άσκηση σχεδιασμού που δείχνει πώς η νοσταλγία, το design και η AI μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν τα πιο απονενοημένα αλλά σε κάθε περίπτωση ευπρόσδεκτα concept tτων σχεδιαστών.

Τι κρατάμε

  • Cartoon αισθητική με σχήμα που θυμίζει αυγό
  • Μήκος 2,4 μ. και πλάτος 1,4 μ,
  • Κυκλικά LED φωτιστικά με δυνατότητα animations
  • Modular αμάξωμα που αλλάζει διαμόρφωση.
  • Ψηφιακό concept χωρίς επιβεβαιωμένη παραγωγή

 

Tags
#MickeyXS#microcar
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
