Νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe: Πάνω από 800 km αυτονομία και φόρτιση 500 km σε 10′ – Πρώτη τιμή

Η Mercedes-AMG διευρύνει τη νέα οικογένεια της τετράθυρης GT παρουσιάζοντας τη νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe, η οποία αποτελεί την εισαγωγική έκδοση της γκάμας

Η νέα ηλεκτρική GT 53 4-Door Coupe συνδυάζει την αγωνιστική φιλοσοφία της AMG με προηγμένη τεχνολογία, υψηλή άνεση στις μεγάλες αποστάσεις και έντονο σπορ χαρακτήρα. Παρά τον ρόλο της ως βασική έκδοση, η νέα GT 53 υπόσχεται εντυπωσιακές επιδόσεις, άμεση απόκριση και δυναμική συμπεριφορά, ενώ συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο στοιχείο: έναν ψηφιακά αναπαραγόμενο ήχο εξακύλινδρου κινητήρα AMG που ενισχύει την οδηγική εμπειρία.

Η Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe συνδυάζει ηλεκτρική ισχύς 544 ίππων και αυτονομία άνω των 800 χλμ., ενώ η τιμή της αναμένεται να ξεκινά από τις 115.430 ευρώ στην Ευρώπη.

Δύο ηλεκτροκινητήρες με 544 ίππους

Η Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe τροφοδοτείται από δύο νέους ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 544 ίππους (400 kW) και 800 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 230 χλμ./ώρα ή στα 250 χλμ./ώρα με το προαιρετικό πακέτο AMG Driver’s Package.

Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο δύο σχέσεων για καλύτερη απόδοση τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές ταχύτητες. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως “boost” μονάδα, ενεργοποιούμενος μόνο όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς ή μεγαλύτερη πρόσφυση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Μπαταρία 800 Volt και φόρτιση έως 600 kW

Η νέα GT 53 διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης 106 kWh με αρχιτεκτονική 800 Volt, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Η Mercedes-AMG χρησιμοποιεί κυλινδρικά στοιχεία με άμεση ψύξη μέσω ειδικού μη αγώγιμου λαδιού, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία τους ακόμη και σε συνθήκες έντονης καταπόνησης.

Η φόρτιση DC μπορεί να φτάσει τα 600 kW σε σταθμούς 800 Volt, επιτρέποντας την ανάκτηση περισσότερων από 534 χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης φόρτιση σε υποδομές 400 Volt, αλλάζοντας αυτόματα λειτουργία όταν απαιτείται.

Τετρακίνηση, Torque Vectoring και αερανάρτηση

Η νέα Mercedes-AMG GT 53 εξοπλίζεται με το σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+, το οποίο κατανέμει συνεχώς και μεταβλητά τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες. Παράλληλα, το Torque Vectoring κατανέμει ανεξάρτητα την ισχύ στους πίσω τροχούς, βελτιώνοντας την πρόσφυση και την ευελιξία.

Η αερανάρτηση AMG RIDE CONTROL με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης και διαθέτει τρία προγράμματα λειτουργίας: Comfort, Sport και Sport+.

Ψηφιακός ήχος εξακύλινδρης AMG

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας GT 53 είναι το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+, το οποίο αναπαράγει με απόλυτη ακρίβεια τον χαρακτηριστικό ήχο του εξακύλινδρου εν σειρά κινητήρα της παλαιότερης Mercedes-AMG E 53 Coupe. Η Mercedes-AMG κατέγραψε τον πραγματικό κινητήρα με 16 μικρόφωνα και περισσότερες από 100 μετρήσεις, δημιουργώντας ένα ψηφιακό ηχητικό προφίλ που συνοδεύεται από προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων και δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών μέσω των paddles στο τιμόνι.

Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικά ηχητικά προφίλ (“Powerful”, “Balanced” και “Minimal”), καθώς και να μεταβάλλει τον χαρακτήρα του ήχου από πιο κλασικό έως πιο φουτουριστικό.

Αεροδυναμική και σχεδίαση

Η νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe διατηρεί τις χαρακτηριστικές αναλογίες της νέας οικογένειας GT, με χαμηλό αμάξωμα, μακρύ καπό, fastback σχεδίαση και έντονο πίσω διαχύτη.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ενεργή πίσω αεροτομή AEROKINETICS, η οποία μεταβάλλει αυτόματα τη γωνία της ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης, ενώ προαιρετικά προσφέρεται και ενεργός πίσω διαχύτης για ακόμη καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

Πολυτελές εσωτερικό με έμφαση στον οδηγό

Το εσωτερικό συνδυάζει σπορ χαρακτήρα και άνεση ενός πραγματικού GT. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό.

Η κεντρική κονσόλα διαθέτει ασύρματη φόρτιση κινητών, φωτιζόμενες ποτηροθήκες και τον περιστροφικό διακόπτη Response Control, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να ρυθμίζει ανεξάρτητα την απόκριση του γκαζιού.

Η νέα Mercedes-AMG GT 53 προσφέρει έξι προγράμματα οδήγησης (Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, Slippery, Eco και Individual), επιτρέποντας την προσαρμογή του χαρακτήρα του αυτοκινήτου από άνετο και αποδοτικό έως ιδιαίτερα σπορ.