Νέα Mercedes-Benz C-Class: Ηλεκτρική με αυτονομία έως 762 km

Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class αποκαλύφθηκε με έως 762 km αυτονομία, 800V αρχιτεκτονική και φόρτιση 325 km σε 10 λεπτά.

Η Mercedes-Benz ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την C-Class, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια εντελώς νέα αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου. Η νέα ηλεκτρική C-Class έρχεται με στόχο να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στη μεσαία premium κατηγορία, συνδυάζοντας μεγάλη αυτονομία, υψηλή τεχνολογία, πιο προσεγμένο εσωτερικό και σαφή έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στη δυναμική οδήγηση.

Το βασικό νούμερο που τραβά αμέσως την προσοχή είναι η αυτονομία έως 762 km, ενώ η Mercedes ανακοινώνει ότι η νέα ηλεκτρική C-Class μπορεί να ανακτήσει έως και 325 km σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης. Για ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η γερμανική μάρκα δεν θέλει απλώς να προσθέσει μια ηλεκτρική έκδοση στη γκάμα της, αλλά να τοποθετήσει την C-Class ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις του segment.

Νέα σχεδίαση με πιο GT χαρακτήρα

Σχεδιαστικά, η νέα ηλεκτρική C-Class διαφοροποιείται έντονα από τη συμβατική. Η Mercedes μιλά για μια coupe-like σιλουέτα, με χαμηλό εμπρός μέρος, εκτεταμένη γραμμή οροφής και πιο ρέουσα fastback λογική στο πίσω τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμάξωμα που δείχνει πιο αεροδυναμικό και πιο «σμιλευμένο», χωρίς να χάνει τη γνώριμη premium ταυτότητα της C-Class.

Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τη νέα φωτιζόμενη μάσκα με 1.050 φωτιζόμενα στοιχεία, χρωμιωμένο πλαίσιο και κεντρικό αστέρι, ενώ τα φώτα ακολουθούν την τελευταία σχεδιαστική υπογραφή της μάρκας με μοτίβο αστεριού. Πίσω, η Mercedes δίνει στο μοντέλο πιο «GT» αισθητική με έντονους ώμους και στρογγυλεμένα πίσω φωτιστικά σώματα με αντίστοιχη σχεδιαστική λογική αστεριού.

Η αεροδυναμική έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του μοντέλου. Η Mercedes ανακοινώνει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,22, κάτι που τοποθετεί τη νέα C-Class πολύ ψηλά στην κατηγορία της και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό πώς φτάνει την τόσο μεγάλη αυτονομία.

Περισσότερος χώρος και πιο «μεγάλο» αυτοκίνητο

Η νέα ηλεκτρική C-Class δεν πατά απλώς σε νέα τεχνολογία. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.962 mm, δηλαδή είναι κατά 97 mm μεγαλύτερο σε σχέση με τη συμβατική C-Class Sedan. Αυτό μεταφράζεται κυρίως σε περισσότερο χώρο για τους εμπρός επιβάτες, αλλά και συνολικά πιο άνετη αίσθηση στην καμπίνα.

Η Mercedes αναφέρει επίσης αυξημένο χώρο για τα κεφάλια, χάρη και στη στάνταρ πανοραμική οροφή, ενώ στο κομμάτι της πρακτικότητας υπάρχει πορτμπαγκάζ 470 λίτρων και επιπλέον frunk 101 λίτρων.

Η Mercedes επενδύει πολύ στο εσωτερικό, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι η νέα ηλεκτρική C-Class είναι όχι απλώς premium, αλλά ένα βήμα πιο πάνω σε αίσθηση ποιότητας και ησυχίας. Η λογική «Welcome home» που χρησιμοποιεί η μάρκα δεν είναι τυχαία. Θέλει να παρουσιάσει την καμπίνα ως έναν προσωπικό χώρο άνεσης και απομόνωσης από το εξωτερικό περιβάλλον.

Το μεγάλο highlight είναι η προαιρετική MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, που καλύπτει ενιαία όλη την επιφάνεια του ταμπλό μπροστά από οδηγό και συνοδηγό. Παράλληλα, η καμπίνα μπορεί να εξοπλιστεί με ambient lighting, πανοραμική οροφή SKY CONTROL με 162 φωτιζόμενα αστέρια, Burmester 4D ηχοσύστημα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με μνήμη, αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μασάζ.

Η Mercedes δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στα υλικά. Αναφέρει νέες επενδύσεις, Nappa με σχεδίαση Twisted Diamond, νέες χρωματικές επιλογές και, προαιρετικά, πλήρως vegan πιστοποιημένο εσωτερικό. Πρόκειται για λεπτομέρειες που δείχνουν ότι η μάρκα θέλει η C-Class να ανεβάσει την αντίληψη ποιότητας σε επίπεδο πάνω από αυτό που συνήθως περιμένει κανείς από τη μεσαία κατηγορία.

MB.OS, AI και νέα ψηφιακή εμπειρία

Η νέα C-Class γίνεται και τεχνολογικά πιο «έξυπνη», αφού βασίζεται στο νέο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Αυτό επιτρέπει τακτικά over-the-air updates για τα συστήματα του αυτοκινήτου, ώστε το λογισμικό και οι λειτουργίες του να αναβαθμίζονται χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Η νέα γενιά MBUX ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη από ChatGPT4o, Microsoft Bing και Google Gemini, με τη Mercedes να μιλά για multi-agent προσέγγιση που επιτρέπει στον ψηφιακό βοηθό να έχει πιο φυσικό διάλογο, καλύτερη κατανόηση και βραχυπρόθεσμη μνήμη συνομιλίας. Στην πράξη, η μάρκα θέλει η εμπειρία χρήσης να μοιάζει περισσότερο με ψηφιακό οικοσύστημα προσωπικής συσκευής και λιγότερο με κλασικό infotainment αυτοκινήτου.

Σημαντική είναι και η σύνδεση της πλοήγησης με Google Maps και το σύστημα Navigation with Electric Intelligence, που υπολογίζει διαδρομές, στάσεις φόρτισης, προθέρμανση της μπαταρίας πριν από ταχυφόρτιση και συνολικό χρόνο ταξιδιού.

Αυτονομία, μπαταρία και φόρτιση

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ατού του μοντέλου. Στο λανσάρισμα, η κορυφαία έκδοση θα είναι η C 400 4MATIC electric, με ισχύ 490 PS, η οποία επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,0 sec και φτάνει έως 762 km αυτονομίας στον κύκλο WLTP.

Η μπαταρία έχει 94 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, ενώ η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει φόρτιση έως 330 kW σε DC. Με αυτά τα δεδομένα, η Mercedes αναφέρει ότι μπορούν να ανακτηθούν έως 325 km αυτονομίας σε 10 λεπτά. Το μοντέλο υποστηρίζει και bidirectional charging, ανάλογα πάντα με την αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η γερμανική μάρκα αναφέρει επίσης ότι αργότερα θα ακολουθήσουν κι άλλες εκδόσεις, με κίνηση στους πίσω ή και στους 4 τροχούς και με διαφορετικές μπαταρίες. Μάλιστα, προαναγγέλλει και έκδοση πισωκίνητη με αυτονομία περίπου 800 km, κάτι που από μόνο του δείχνει ότι το πλάνο για την ηλεκτρική C-Class θα έχει εύρος.

Η πιο σπορ C-Class;

Η Mercedes χαρακτηρίζει τη νέα ηλεκτρική C-Class ως την πιο σπορ C-Class που έχει κατασκευάσει ποτέ, και προφανώς αυτό είναι ένας ισχυρισμός που θα κριθεί στην πράξη. Πάντως, το τεχνικό υπόβαθρο είναι σοβαρό. Το μοντέλο χρησιμοποιεί πίσω ηλεκτροκινητήρα PSM με κιβώτιο δύο σχέσεων, ώστε να συνδυάζει δυνατή επιτάχυνση και υψηλή απόδοση σε ταξίδι.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις υπάρχει και δεύτερος εμπρός ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποσυνδέεται όταν δεν χρειάζεται για λόγους αποδοτικότητας. Επιπλέον, προαιρετικά προσφέρονται AIRMATIC αερανάρτηση και τετραδιεύθυνση 4,5 μοιρών, που μειώνει τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα και βελτιώνει τόσο την ευελιξία στην πόλη όσο και τη σταθερότητα σε υψηλή ταχύτητα.

Άνεση και ηχομόνωση ως βασικά όπλα

Εκτός από την ισχύ και την αυτονομία, η Mercedes έχει δουλέψει πολύ στο κομμάτι της ησυχίας. Η νέα ηλεκτρική C-Class έχει αυξημένη ηχομόνωση, άκαμπτο αμάξωμα, ηχομονωτικά κρύσταλλα εμπρός και σειρά παρεμβάσεων για να περιορίσει κραδασμούς και θορύβους. Μαζί με τη νέα αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών, η εταιρεία λέει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ζεστάνει την καμπίνα ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -7°C δύο φορές πιο γρήγορα σε σχέση με συμβατικά μοντέλα, καταναλώνοντας περίπου τη μισή ενέργεια.

Πότε έρχεται και πού ξεκινά

Το λανσάρισμα ξεκινά αρχικά από τις ΗΠΑ, με τη Mercedes να σημειώνει ότι η περαιτέρω διάθεση σε άλλες αγορές θα εξαρτηθεί και από το τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ειδικά σε κάποια προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Άρα, προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ελληνική αγορά, αλλά είναι σαφές ότι η νέα ηλεκτρική C-Class αποτελεί βασικό μοντέλο της επόμενης φάσης της μάρκας.

Τι κρατάμε;