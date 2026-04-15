Νέα Mercedes-Benz EQS: Με τιμόνι yoke και μεγαλύτερη αυτονομία

Παρότι δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία, η Mercedes-Benz EQS κάνει βήμα προς το μέλλον με yoke τιμόνι και μεγαλύτερη αυτονομία

Η Mercedes-Benz παρουσίασε την ανανεωμένη EQS, με πλήθος νέων τεχνολογιών που ίσως πείσουν λίγους ακόμα αγοραστές να επιλέξουν το ηλεκτρικό μοντέλο που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Η γερμανική μάρκα βελτίωσε σημαντικά τις δυνατότητες φόρτισης και τώρα κάνει δυνατή την επιλογή ηλεκτροκινητήρα σε όλες τις εκδόσεις.

Η πιο σημαντική αλλαγή, ωστόσο, είναι η εισαγωγή τεχνολογίας steer-by-wire (ηλεκτρονικού τιμονιού).

Τέσσερις εκδόσεις με μπαταρία έως 122 kWh

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τέσσερις εκδόσεις: EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic και EQS 580 4Matic. Οι τρεις τελευταίες χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική 800 volt και μεγαλύτερη μπαταρία 122 kWh με βελτιωμένη ενεργειακή πυκνότητα. Η βασική EQS 400 διαθέτει μικρότερη μπαταρία 112 kWh.

Η Mercedes βελτίωσε σημαντικά και τις δυνατότητες φόρτισης: η ανανεωμένη EQS υποστηρίζει πλέον DC φόρτιση έως 350 kW, που σημαίνει ότι σε μόλις 10 λεπτά μπορεί να προστεθούν 320 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται με λογισμικό που χωρίζει εικονικά την μπαταρία σε δύο μέρη, φορτίζοντας το καθένα με 400 volt και έως 175 kW.

Εκτός από την νέα μπαταρία, η εταιρεία τοποθέτησε και νέους ηλεκτροκινητήρες σε όλες τις εκδόσεις. Η EQS 400 αποδίδει 362 ίππους (270 kW), η EQS 500 4Matic φτάνει τους 469 ίππους (350 kW), ενώ η κορυφαία EQS 580 4Matic διαθέτει 577 ίππους (430 kW) και 800 Nm ροπής.

Οι τιμές αυτονομίας δεν έχουν ανακοινωθεί για όλα τα μοντέλα, αλλά η EQS 450+ υπόσχεται 926 χιλιόμετρα αυτονομίας στον κύκλο WLTP, με κατανάλωση μεταξύ 15,4 και 19,3 kWh/100 km. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με κιβώτιο δύο σχέσεων: η πρώτη σχέση εστιάζει στην γρήγορη επιτάχυνση και η δεύτερη ενεργοποιείται σε υψηλές ταχύτητες για καλύτερη απόδοση.

Νέα τεχνολογία steer-by-wire

Σε μια απόπειρα να «κερδίσει» το αγοραστικό κοινό, η νέα Mercedes-Benz EQS διαθέτει τεχνολογία steer-by-wire (ηλεκτρονικού τιμονιού), όπως έχουν ήδη κάνει η Lexus και η Tesla. Σε χαμηλές ταχύτητες η αναλογία είναι 4:1, επιτρέποντας στους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς χωρίς να χρειάζεται να περνούν συνεχώς τα χέρια τους πάνω από το τιμόνι.

Όσον αφορά το τιμόνι, πλέον διατίθεται και σε μορφή yoke, σαν της Tesla – μια επιλογή που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις. Σημαντικό είναι ότι η Mercedes θα συνεχίσει να προσφέρει και το παραδοσιακό στρογγυλό τιμόνι με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση, για όσους δεν θέλουν το steer-by-wire. Παράλληλα, η αερανάρτηση έχει τροποποιηθεί για ακόμα περισσότερη άνεση.

Εξωτερικά, η ανανεωμένη EQS ξεχωρίζει χάρη στην αναθεωρημένη εμπρός όψη με μαύρη γρίλια γεμάτη αστέρια και νέα φωτιστικά σώματα – επίσης σε σχήμα αστεριού. Στο εσωτερικό, πέρα από το yoke τιμόνι, τα πάντα είναι σχεδόν ίδια. Ωστόσο, υπάρχει πλέον το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS και ο Virtual Assistant MBUX. Το τεράστιο Hyperscreen παραμένει, ενώ στην πίσω σειρά έχουν προστεθεί οθόνες 13,1 ιντσών.

Οι τιμές στην Ευρώπη ξεκινούν από 94.403 ευρώ για την EQS 400, 108.635 ευρώ για την EQS 450+, 123.285 ευρώ για την EQS 500 4Matic και 134.732 ευρώ για την EQS 580 4Matic.

Tι κρατάμε: