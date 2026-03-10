Νέα Porsche Cayenne Electric S: Στην Ελλάδα με 666 ίππους – Τιμή

Η Porsche εμπλουτίζει κι άλλο την γκάμα της ηλεκτρικής Cayenne με τη νέα έκδοση S, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία

Η γκάμα της ηλεκτρικής Porsche Cayenne μεγαλώνει με τη νέα έκδοση S Electric, η οποία τοποθετείται πάνω από τη βασική και ακριβώς κάτω από την κορυφαία έκδοση Turbo Electric. Η νέα Cayenne S συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Πρόκειται για άλλο ένα μοντέλο της Porsche που στοχεύει στην απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης και πρακτικότητας, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν supercar και γρήγορους χρόνους φόρτισης που την καταστούν ιδανικό σύμμαχο για την καθημερινότητα.

Ισχύς και επιδόσεις

Η νέα ηλεκτρική Cayenne S τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες των οποίων η απόδοση φτάνει τους 666 ίππους με το σύστημα Launch Control ενεργοποιημένο. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, επιτρέποντας στο μεγαλοπρεπές SUV των περίπου 3.500 κιλών να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Πρόκειται για μια γενναία αύξηση απόδοσης σε σύγκριση με τους 435 ίππους της βασικής έκδοσης η οποία, με τη λειτουργία Overboost, μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν περαιτέρω την ηλεκτρική Cayenne S τους, η Porsche προσφέρει πακέτα εξοπλισμού όπως:

Porsche Active Ride ανάρτηση

Porsche Torque Vectoring Plus

Porsche Ceramic Composite Brakes

Sport Chrono Package με λειτουργία push-to-pass

Η τελευταία προσφέρει επιπλέον ισχύ 120 ίππων για έως δέκα δευτερόλεπτα.

Φόρτιση και σχεδιασμός

Η νέα Cayenne S Electric δεν ξεχωρίζει μόνο στις επιδόσεις αλλά και στις δυνατότητες φόρτισης. Διαθέτει μπαταρία 113 kWh, η οποία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά, όταν συνδεθεί σε κατάλληλο ταχυφορτιστή. Το σύστημα υποστηρίζει ταχύτητες φόρτισης έως 400 kW, ενώ η συνδυαστική ηλεκτρική αυτονομία του μοντέλου φτάνει τα 653 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Σε επίπεδο σχεδίασης, η έκδοση S διαθέτει ορισμένες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως διακοσμητικά στοιχεία Volcano Grey Metallic στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, καθώς και ζάντες Cayenne S Aero 20 ιντσών.

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 αποχρώσεις εξωτερικού, ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές εξατομίκευσης στο εσωτερικό. Μία από τις νέες προτάσεις είναι το “Interior Style Package” από το Porsche Exclusive Manufaktur, το οποίο συνδυάζει μαύρο δέρμα με πράσινες λεπτομέρειες και αντίστοιχες ραφές σε όλη την καμπίνα.

Η νέα Cayenne S ξεκινά από τα 133.950 ευρώ στην Ελλάδα, με τα βιβλία παραγγελιών να έχουν ανοίξει ήδη.

Τι κρατάμε: