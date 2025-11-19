Νέα Porsche Cayenne Electric: Το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας με 1.156 PS – Τιμή στην Ελλάδα

Η νέα Porsche Cayenne Electric φτάνει έως 1.156 PS, κάνει 0-100 km/h σε 2,5’’, φορτίζει με έως 400 kW και κοστίζει από 111.968 € στην Ελλάδα.

Η Porsche Cayenne περνά στην πλήρως ηλεκτρική εποχή, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar με πραγματική χρηστικότητα SUV. Η νέα γενιά λανσάρει δύο εκδόσεις, Cayenne Electric και Cayenne Turbo Electric, αμφότερες με τετρακίνηση (ePTM) και αρχιτεκτονική 800V. Πρόκειται για την ισχυρότερη Porsche παραγωγής όλων των εποχών, αλλά και για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά SUV: γρήγορο στην εθνική, ικανό off-road και άνετο στα μεγάλα ταξίδια.

Εκδόσεις & επιδόσεις

Cayenne Electric : 300 kW (408 PS) σε κανονική λειτουργία, 325 kW (442 PS) & 835 Nm με Launch Control . 0-100 km/h: 4,8’’ , τελική 230 km/h .

Cayenne Turbo Electric: έως 850 kW (1.156 PS) & 1.500 Nm με Launch Control (630 kW/857 PS σε Normal + Push-to-Pass +130 kW για 10’’). 0-100 km/h: 2,5’’, 0-200 km/h: 7,4’’, τελική 260 km/h. Διαθέτει άμεση ψύξη λαδιού στο πίσω e-motor για σταθερή απόδοση – τεχνολογία εμπνευσμένη από το motorsport.

Ανάκτηση ενέργειας έως 600 kW (επίπεδα Formula E): στην καθημερινότητα έως και 97% των φρεναρισμάτων γίνονται μόνο με τους ηλεκτροκινητήρες. Προαιρετικά διατίθενται και κεραμικά φρένα στην Turbo.

Μπαταρία, αυτονομία & φόρτιση

Στο κέντρο βρίσκεται μία μπαταρία 113 kWh με ενισχυμένο κύκλωμα ψύξης.

Αυτονομία WLTP : έως 642 km (Cayenne Electric) και έως 623 km (Turbo).

DC φόρτιση : έως 390 kW (υπό προϋποθέσεις έως 400 kW ). 10–80% <16’ . Σε 10’ προστίθενται περίπου 325 km (Cayenne) ή 315 km (Turbo).

Ασύρματη (inductive) φόρτιση προαιρετικά έως 11 kW: παρκάρεις πάνω από πλάκα και ξεκινά αυτόματα.

Πλατφόρμα

Στάνταρ Adaptive Air Suspension με PASM. Η Turbo έχει PTV Plus (ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό), ενώ και τα δύο μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν με τετραδιεύθυνση (οι πίσω τροχοί στρίβουν έως 5°). Νέο Porsche Active Ride (προαιρετικά στην Turbo) σχεδόν «μηδενίζει» τις κλίσεις αμαξώματος, ισορροπώντας ανάμεσα σε σταθερότητα, άνεση και ακρίβεια.

Αεροδυναμική & σχεδίαση

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,25 είναι κορυφαίος για την κατηγορία. Το Porsche Active Aerodynamics (PAA) ρυθμίζει ενεργά την αεροδυναμική (κινούμενα flaps, adaptive roof spoiler, active aeroblades στην Turbo), βελτιώνοντας κατανάλωση και σταθερότητα. Σχεδιαστικά ξεχωρίζουν τα Matrix LED ενιαία φωτιστικά σώματα, η καθαρή γραμμή οροφής και λεπτομέρειες Turbonite στην Turbo. Διαθέσιμο Off-Road πακέτο με ανασχεδιασμένο εμπρός μέρος για μεγάλες γωνίες προσέγγισης.

Εσωτερικό, άνεση & πρακτικότητα

Η ηλεκτρική διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις από τη θερμική Cayenne: μήκος 4.985 mm, πλάτος 1.980 mm, ύψος 1.674 mm, μεταξόνιο 3.023 mm (+ 13 cm). Σαν αποτέλεσμα, οι πίσω επιβάτες κερδίζουν αισθητά σε χώρο ποδιών.

Καθίσματα πίσω : ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

Χώρος αποσκευών : 781–1.588 L (+ 90 L frunk ).

Ρυμούλκηση : έως 3,5 t (ανάλογα την έκδοση).

Άνεση: Mood Modes (αλλάζουν θέση, φωτισμό, ήχο, εμφάνιση οθονών), Panoramic Roof με Variable Light Control (LC-foil), panel heating σε μεγάλες επιφάνειες, εκτεταμένος ambient φωτισμός με communication light (υποδέχεται/ενημερώνει).

Ψηφιακή εμπειρία Porsche Driver Experience

Η Cayenne Electric εισάγει το Flow Display – κυρτή OLED κεντρική οθόνη που «δένει» αισθητικά με την κονσόλα. Δίπλα της έχει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 14,25’’ (OLED) και προαιρετική 14,9’’ οθόνη συνοδηγού. Για πρώτη φορά στην Cayenne, Head-Up Display με AR (εικονική επιφάνεια 87’’ στα 10 m). Τα βασικά (ένταση ήχου, A/C) μένουν σε φυσικά χειριστήρια για καλύτερη εργονομία εν κινήσει.

Το νέο Porsche Digital Interaction φέρνει widgets, Themes app για ενοποιημένη χρωματική ταυτότητα, Porsche App Centre με apps/streaming/gaming, Voice Pilot με AI και Porsche Digital Key (smartphone/smartwatch, διαμοιρασμός έως 7 χρήστες).

Το πολυτελές SUV διατίθεται με 13 βασικά χρώματα, 9 σχέδια ζαντών (20–22’’), 12 συνδυασμοί εσωτερικού, έως 5 πακέτα εσωτερικού και 5 πακέτα λεπτομερειών. Επιπλέον υπάρχουν φυσικά τα Paint to Sample και Sonderwunsch για ειδικές παραγγελίες. Διαθέσιμα και Porsche Design custom ρολόγια ταιριασμένα στο αυτοκίνητο.

Τιμές στην Ελλάδα

Cayenne Electric : από 111.968 € • 442 PS (Overboost με Launch Control) • 0-100 km/h: 4,8’’ • αυτονομία έως 642 km (WLTP, συγκεκριμένη διαμόρφωση).

Cayenne Turbo Electric: από 175.248 € • 1.156 PS (Overboost με Launch Control) • 0-100 km/h: 2,5’’ • αυτονομία έως 617 km (WLTP, συγκεκριμένη διαμόρφωση).

Τι κρατάμε;

Η ισχυρότερη Porsche παραγωγής : έως 1.156 PS , 2,5’’ 0-100 km/h , ταχύτατη φόρτιση έως 400 kW .

Πραγματικό all-rounder : μεγάλη αυτονομία ( έως 642 km ), αεροδυναμική Cd 0,25 , άνεση & τεχνολογία αιχμής.

Δυναμική υπογραφή Porsche : αερανάρτηση PASM , PTV Plus , τετραδιεύθυνση , Active Ride (Turbo).

Χρηστικότητα SUV : μεγάλοι χώροι, 781–1.588 L πορτμπαγκάζ + 90 L frunk , ρυμούλκηση έως 3,5 t .

Ελλάδα: από 111.968 € (Electric) και 175.248 € (Turbo).

